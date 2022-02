Euphoria ha llegado a su fin con el octavo episodio de su segunda temporada. ACÁ les dejamos algunos datos que no sabían de la serie. Y este final llega en medio de la obra que Lexi (con un presupuesto que ni Coldplay en sus conciertos) presentó en su escuela para mostrar, desde su punto de vista, cómo ve a los protagonistas de esta historia. A algunos los hizo llorar, a otros reír y bailar, y algunos se salieron enojados con un posible breakdown.

En pocas palabras, las cosas se van a poner buenas en Euphoria y hemos de esperar a que se solucionen en la tercera temporada (la cual aún no tiene fecha de estreno ni nada). Sin embargo, por acá quisimos hablar del giro que tomaron algunos personajes en su relevancia y cómo cambiaron a Euphoria para bien o para mal.

Antes de que vean la lista de los que más amamos a los que más odiamos, han de saber que no integramos a McKay porque… prácticamente desapareció de la historia (y entendemos, su única conexión era su relación con Cassie). Tampoco metimos a Elliot porque no hay muchas interacciones más allá de las que tiene con Rue para drogarse y con Jules (algunos dicen que es un producto de la imaginación de Rue). No verán a Ashtray porque viene con el paquete de Rezco.

Y tampoco metimos a Kat. Esto lo hacemos con mucho dolor y más como una forma de protesta (porque seguramente los ejecutivos de HBO están leyendo esta nota jiar jiar) porque creemos que es injusto lo que sucedió con su personaje y cómo después de ser uno de los mejores en la primera temporada, quedó completamente abandonado para tener unos cuantos puntos importantes, pero sin explorar la complejidad de Kat. ACÁ hablamos más de lo que nos gustó y no tanto de Euphoria.

Así que dicho esto, les dejamos nuestro ranking de los mejores y peores personajes en Euphoria, nuestras razones y esos cambios que nos hicieron amarlos y odiarlos en esta entrega.

Maddy

Maddy merece cosas mucho mejores. Y no lo decimos sólo porque su mejor amiga está en una relación con su exnovio, sino porque en todo su contexto, es una gran persona, sumamente leal, y que no se miente a sí misma como los otros personajes. Desde su capítulo de introducción, se sabe que Maddy no tiene intenciones de ir a la universidad y trabajar. Pero es algo que no oculta o disfraza.

Es una gran amiga, y lo ha demostrado desde la primera temporada, pero en esta segunda aumentó esta parte. No sólo es honesta con Cassie respecto a lo que siente por Nate (cuando le dice que sabe que no le hace bien y quizá quiere regresar con él porque se siente sola), también da muy buenos consejos. Cuando Kat le cuenta que no soporta a Ethan, Maddy le dice que “lo último que necesitas es sentirte mal por no sentir algo que deberías”. Maddy le explica que hay un abismo de diferencia entre lo que quiere y lo que el mundo le dice que debe querer. Gran consejo.

Cuando Lexi la describe en la obra, dice mucho de la forma en la que la audiencia percibe al personaje. Una mujer tan segura de sí misma, que puede provocar desconfianza. Maddy en un inicio parece superficial, agresiva y muy intensa. Pero está lastimada y asustada al encontrarse en medio de una relación que cree es mucho mejor de lo que ha visto en casa con sus papás a pesar del abuso y la violencia.

También reconocemos que es muy leal. En toda esta cuestión de Cassie y Nate, Maddy pone por encima su relación con ella al pedir una explicación de por qué quiere tirar por la borda su amistad para estar con él. Y esa es la razón por la que Nate no ve ni una sola llamada de Maddy cuando se entera que ya se reveló su relación con Cassie. Es decir, a Maddy le dolió más la traición de su amiga que la de su expareja.

Fezco

Fezco se convirtió en el favorito de todos en esta segunda temporada. Para ser honestos, siempre pensamos que Fez necesitaba un capítulo de introducción en la primera temporada por encima de un personaje como el de McKay, por ejemplo. Fez estuvo más presente y se relacionó con más personajes creando distintas tramas. Entre las más importantes con Rue y Nate.

Fue hasta esta segunda temporada que nos presentaron su historia y pudimos entender todo el contexto, del cual hemos de decir que no tenía escapatoria entre lo que hace para vivir. Pero al mismo tiempo explica un poco por qué su apego emocional tan contradictorio con Rue: la protege pero al mismo tiempo forma parte de su problema de adicciones al ser su dealer.

Fez es leal, y lo que menos busca son los problemas. Y ahora que lo vimos interactuando con Lexi, hizo que la gente se enamorara más de él al mostrar un interés genuino. Pero ojo, y acá nos estamos echando a muchos encima. Por más que amemos a Fez, no estamos tan a favor de que tenga una relación con Lexi. Al final, es un vendedor de drogan y eso no está bien, además de que es peligroso.

Lexi

Lexi is the fuck*** G! En la primera temporada vimos poco de ella al tratarse de un personaje de soporte. No había mucho interés en concocer su historia, pues vimos el drama familiar de las Howard a través de los ojos de su hermana. Pero en esta segunda temporada descubrimos que esa visión de las cosas era completamente distinta a la de Lexi, y que Lexi siempre ha sido una observadora.

Para esta entrega, nos dan un vistazo de su vida y cómo siempre vivió bajo la sombra de su hermana, quien es hermosa y popular, captando la atención de sus padres y todas las personas que las rodeaban. Esto hizo que Lexi se sumiera en su propio mundo mientras observaba a su hermana ir y venir en relaciones tóxicas y a su mejor amiga consumirse por las drogas.

Ahora, con la obra que escribió y en la que revela la vida de los protagonistas fuera de la narración de Rue, Lexi se ha convertido en uno de nuestros personajes favoritos porque es inteligente, tiene aspiraciones, pero al mismo tiempo se siente confundida por sus sentimientos hacia Fezco (lo que decíamos hace rato. Fez es genial, pero eso no le quita que venga de un punto bastante oscuro).

Gia y Leslie Bennett

La mamá de Rue se merece todo nuestro respeto y amor. Leslie es una madre soltera que debe criar a dos adoescentes, una con una fuerte adicción a las drogas de la que acaba de descrubrir tuvo una recaída fuerte. Entre cada pelea, Rue le dice que extraña a su papá y que es tan mala madre, que por eso no puede controlarla. Y aún así, como una gran mujer, Leslie se mantiene firme para ayudar a su hija y proteger a Gia.

Lo que nos lleva al segundo personaje en este lugar. Gia es más chica que Rue, pero le ha tocado ver todas las cosas terribles de su hermana. Desde su sobredosis, su recaída, los comportamientos tóxicos en casa, hasta su recuperación. Gia quiere tanto a su hermana, que nunca le dijo a su mamá que Rue estaba consumiendo otra vez (hasta donde ella sabía era pura marihuana), y también le da una nueva oportunidad ahora que volvió a estar limpia.

Ali

Ali es un personaje determinante en la vida de Rue. Descubrió en la primera temporada que Rue estaba mintiendo en sus reuniones de drogadictos anónimos, por lo que la buscó para ayudarla, pues se dio cuenta que más pronto que tarde acabaría muerta. Desde ahí, ha aguantado altos y bajo en la recaída de Rue que rebasaron un límite en la segunda temporada cuando ella utilizó la experiencia de Ali para intentar lastimarlo.

Sin embargo, cuando Rue logra recuperarse, esta le pide perdón y Ali regresa a su vida para acompañarla una vez más. Es un hombre que nunca ha ocultado los horrores de su adicción, y también ha asumido la responsabilidad de sus actos al no poder ver a sus hijas. Por lo que representa una figura positiva en la vida de Rue en todo momento.

Punto neutro

Rue

Decidimos manejar a Rue como un punto neutro. No sólo porque es nuestra narradora, sino porque pocas veces uno se decide en odiarla o amarla. En la primera temporada, después de que sale de rehabilitación, lo primero que dice es que no tiene intenciones de estar limpia, lo que nos revela que su objetivo es terminar con ella.

Sin embargo, las cosas cambian cuando conoce a Jules, de quien se enamora y en donde depostia toda su estabilidad emocional, además de su sobriedad. Esto, mas no la relación, hace que las cosas se compliquen para ella, pues su día a día depende de la poca estabilidad de otro personaje. Lo cual la lleva a una caída en picada con un punto muy bajo, de nueva cuenta, en esta segunda temporada.

Pero antes de desesperarnos con ella, hemos de reconocer que se trata de una persona con una seria adicción a la drogas que, además, ha batallado con algunos trastornos mentales desde que era niña. Y ambas situaciones se complicaron con la muerte de su padre (dos años antes de lo que vemos en la serie).

Rue tiene muchas personas alrededor que la aman y la quieren como Lexi y Fez, pero es incapaz de ver que ella es la única que se está autodestruyendo ante la mirada de todos, incluida su mamá y hermana. Rue siente que es la única que perdió algo sin reconocer que ellas también perdieron a su esposo y papá. No es un personaje al que odiemos, pero es demasiado frustrante verla en situaciones en las que ha decidido no salir adelante, o bien, hundirse más (como cuando comienza a hacer negocios con Laurie).

Rue no es una mala persona como Nate, por ejemplo. Pero el problema es que está en un constante conflicto con ella misma por su adicción, que la lleva a hacer cosas egoístas que lastiman a los demás, pero nunca intencionalmente. Por eso es que llama a Ali para disculparse, y cuando ve que Jules sale de su casa, también se da cuenta que dijo cosas que no quería.

Jules

Jules divide opiniones desde la primera temporada. La realidad es que fue una víctima de Cal Jacobs, y por ende, de Nate. La relación que desarrolla con él es terrible, y ella no tiene la culpa de que la engañaran para luego obligarla a hacer cosas que no quiere. Rue se lo dijo una vez: Nate es peligroso, y Jules ya lo sabía porque ya la había chantajeado para que lo ayudara con Tyler.

Ahora viene el punto de conflicto: su relación con Rue. Sí, entendemos que no estuvo bien que se fuera a la ciudad y dejara a Rue en un momento clave de su recuperación. Pero para ser justos, tampoco la debemos crucificar y pensar que es una mala persona. Jules se da cuenta después de patinar con Rue y con Lexi, que la estabilidad emocional de Rue depende de ella… y eso, la verdad, es demasiado.

La felicidad de Rue depende de Jules. Y es codependencia es bastante fuerte, sobre todo para un personaje como el de ella que también enfrenta distintos demonios personales, emocionales que se suman a lo que sucede con Nate. Entonces, Jules no es un personaje 100 por ciento blanco, pero tampoco la podemos hacer 100 por ciento responsable por la recaída de Rue. Y eso no sólo lo decimos nosotros, sino el mismo Ali se lo dice a Rue mientras comen panqueques.

Lo que ha sucedido en la segunda temporada es extraño. No nos termina de convencer el giro que han tomado algunos personajes como el de Jules porque no tienen coherencia con lo que vimos en la primera entrega (algo como lo que sucede con Kat, por ejemplo). Jules ahora está en una relación con Rue, pero ella siempre está tan drogada, que no le da la importancia que le habría dado antes.

Muchos han criticado la decisión de Jules de decirle a la mamá de Rue que volvió a consumir drogas. Quizá pudo haber platicado primero con ella, pero estamos en un punto en que Rue ya hasta vende drogas… ¿habría cambiado algo si Jules hablaba con ella? No lo sabemos.

Cassie

Cassie tuvo uno de los cambios más bruscos en esta segunda temporada. En la primera descubrimos que es una chica que viene de un hogar roto en relación con la separación de sus padres, el alcoholismo de su mamá, el accidente y adicción de su papá, y su desaparición. Cassie no sabe estar sola, por lo que se embarca en distintas relaciones en donde sólo la utilizan por su cuerpo más allá de mostrar un interés genuino por ella.

Las cosas cambian con McKay, quien de verdad muestra sus sentimientos con ella, pero al mismo tiempo no se atreve a reconocerla como su novia frente a personas como Nate Jacobs (recuerden que es Nate quien le enseña a McKay un video sexual de Cassie que filtraron sin su consentimiento). Al final, su relación no funcionó entre que McKay estaba más preocupado por su estadía en la universidad, además de que no se comportó a la altura cuando Cassie tuvo que interrumpir su embarazo.

Pero lo que ha sucedido en la segunda temporada, no tiene justificación alguna. Estando borracha, Cassie aplicó la de “They were on a break” y tuvo relaciones sexuales con Nate, el mismo sujeto que se burlaba de ella y el exnovio de su mejor amiga. Las cosas se pudieron quedar ahí, pero empiezan una relación a escondidas donde Cassie desarrolla una obsesión por estar con Nate.

¿Y cómo lo hace? Justificando que puede estar con él porque cuando comenzaron su mejor amiga y él no estaban juntos. No es capaz de reconocer que lo que hace está mal porque lastimó a Maddy y a toda costa intenta justificar su relación con él. Incluso le dice a Nate que va a impedir que regrese con Maddy porque como está con ella, eso significa que no es un persona buena para su “amiga”… WTF.

Nate

Qué no se ha dicho de Nate. En la primera temporada destruye la vida de varias personas (lo que sucede con Tyler es aterrador), incluida la de Maddy, una persona que dice amar pero de la que constantemente abusa y se aprovecha. Lo que sucede también con Jules es horrible al engañarla y chantajearla para que lo ayude a salir de un problema con la ley.

Y en esta segunda temporada, cuando creímos que podría redimirse o recibir un buen merecido, le dan más poder del que ya tiene. Su relación con Cassie tampoco va por el buen camino al estar llena de mansplaining y constante manipulación. Nunca reconoce que lo que ambos le están haciendo a Maddy es malo, siempre señala a Cassie como la responsable. Y además, la asusta diciéndole que Maddy está loca y le podría hacer algo malo en caso de que se entere.

Juega con Cassie y Maddy al mismo tiempo al hacer creer a ambas que va a estar con ellas y construir una vida a su lado. Desde luego, es pero lo que hace con Maddy porque en muchas ocasiones la ha traumado (lo de la pistola para conseguir el disco nos parece fue demasiado), pero con Cassie va por el mismo camino de manipularla para cumplir sus objetivos.

Otra cosa que notamos en esta temporada es que Marsha Jacobs ha jugado, quizá, un papel importante en la forma en la que su hijo se comporta. Cuando habla con ella y le cuenta que “la rubia” es mejor amiga de Maddy, ella le aplaude que haga eso. E incluso, no lo señala por saber que sí la atacó en la feria. Al contrario, se enorgullece por haber tomado la situación en sus manos después de que Maddy la insulta enfrente de todos.

Cal Jacobs

Cal Jacobs es tan desagradable, que quisiéramos no mencionarlo. Pero si estamos en un ranking de los peores personajes, este lidera la lista y deseamos que después de su partida, no regrese jamás. Igual y nos equivocamos, pero a nosotros nos molestó un poco el episodio donde nos cuentan su historia de vida porque parecía que buscaba tener lástima por no poder vivir junto a su mejor amigo y amor. Pero no se nos puede olvidar que a pesar de todo eso, es un tipo que se acuesta con menores de edad, y además, a algunos los graba sin su consentimiento teniendo sexo.

Cal y su segunda vida es una de las razones por las cuales Nate es un tipo con problemas de ira. Está enojado con su papá todo el tiempo, y eso lo refleja en sus relaciones con los demás y Cal lo sabe. Sabe que maltrató a Maddy el día de la feria, que sí la estranguló y la lastimó, pero decide no hacer nada porque sabe que él, en gran medida, es responsable del poder que su hijo ha asumido por encima de los demás.

Cal también utiliza su poder para intimidar y molestar a las personas. Cuando va a casa de Cassie y Lexi a preguntarles sobre el responsable de la golpiza a Nate, las amenaza e intimida. Lo mismo intenta hacer con Fez en su tienda porque cree que tiene el control de las cosas. Pero pronto se da cuenta que ha sido superado y es cuando viene su ruptura al decirle a su familia sobre su propia vida sin cuidar la reacción no de sus hijos, sino de su esposa.