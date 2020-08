Estos son 35 de los más grandiosos (y populares) plot twist del cine

Hay películas fascinantes que nos hacen volver a ellas una y otra vez. No importa qué tan largas sean, o si son viejas, si fue el único éxito del director o si la trama no parece ser muy interesante o comercial. Si amamos una película, volvemos a ella decenas de veces. Y la realidad es que cada vez que la reproducimos, vemos un nuevo detalle que la hace más interesante. Y eso es algo que sucede cuando se le agrega un plot twist…

Sin embargo, hay cintas a las que volvemos no sólo porque son fascinantes, sino porque su final no tiene comparación, y eso lo logran los directores y/o guionistas con un plot twist. Todos estamos familiarizados con el término, pero para entender qué es y por qué son una fórmula mágica para la trascendencia de una película, acá te explicamos.

Un plot twist es cuando casi terminas una cinta, o llegas al final, y toda la historia cambia a partir de un giro de 180 grados en alguno de los personajes o situaciones. Todo lo que creías, ya no es y ese pequeño cambio en un simple detalle, transforma absolutamente todo. Cuando volvemos a ver esa cinta, ya que sabemos qué sucede, muchas cosas que estaban ocultas, se revelan y cobran sentido… y básicamente son dos películas en una.

Y como nos encantan los plot twist, acá les dejamos una lista de algunos que han sorprendido a distintas generaciones por el simple hecho de ser geniales, además de generar conversación sin importar si ya han pasado 10, 15, 20 o hasta 60 años:

SPOILER ALERT – Acá revelamos los finales. Así que si llegas al título de una cinta que NO has visto, sáltalo y sorpréndete con un grandioso plot twist.

The Others

En 2001, Alejandro Amenábar estrenó Los otros, un drama de suspenso protagonizado por Nicole Kidman que, sin duda, tiene el mejor plot twist al menos del siglo XXI. Aquí conocemos a Grace, una mujer religiosa que se encuentra sola criando a sus dos hijos, pues su esposo es un soldado de la Segunda Guerra Mundial. La protagonista espera el regreso de su amor en su enorme y aislada mansión en la Isla de Jersey.

Después de la extraña desaparición de sus empleados, es que llegan tres candidatos para ayudarla a cuidar la casa y a los niños: dos ancianos y una joven muda que ya habían trabajado en la casa. Su llegada se asocia a elementos sobrenaturales dentro de la mansión…

Han de saber que hay tres elementos indispensables para decir que el final de The Others es uno de los más sorprendentes. Primero, los hijos de Grace llamados Anne y Nicholas, tienen una enfermedad que les impide tener contacto con la luz, por lo que siempre la mansión debe permanecer oscura. En segundo lugar está el hecho de que Grace es muy religiosa.

Y por último, el hecho de que la mansión está embrujada. Y aquí es donde se encuentra la genialidad. Grace, Anne y Nicholas comienzan a batallar con la presencia de espíritus/fantasmas que los molestan constantemente. El “I am your daughter” sigue siendo espeluznante. Sin embargo, al final descubrimos que ellos son los espíritus que están atemorizando a los residentes de la mansión en otra época.

Sí: Grace, Anne, Nicholas y los empleados de la casa, están muertos. Y cuando lo descubren, se ponen el objetivo de alejar a cualquier intruso que quiera entrar en la casa. Otra gran cinta de Amenábar que da un giro espectacular es Abre los ojos de 1997.

Fight Club

El final de Fight Club (1999) de David Fincher es genial no sólo por la escena ácida de una ciudad en destrucción mientras se escucha de fondo “Where Is My Mind?” de Pixies. Sino también porque da un giro de 180 grados que nadie veía venir de ninguna manera.

Fight Club está protagonizada por un Narrador (Edward Norton), un sujeto que podría pasar desapercibido por su vida aburrida, la cual consiste en ir a grupos de terapia de personas con cáncer, enfermedades degenerativas o que están a punto de morir.

Un día conoce a Tyler Durden (Brad Pitt), quien resulta es todo lo contrario a el Narrador: extrovertido, no le da miedo nada, vive sin reglas y sin ningún tipo de límite. Juntos comienzan un grupo secreto conocido como el Club de la Pelea donde hombres van a pelearse como una forma de desahogarse sin perder lo que ellos consideran importante: su virilidad.

El Club, cuya primera regla es no hablar de la existencia del Club, va escalando hasta convertirse en un grupo terrorista liderado siempre por Tyler Durden. Este personaje amenaza con destruir edificios si el Narrador no se dispara en la cara… Pero al final descubrimos que el famoso Tyler nunca existió, ni tampoco fue producto de la imaginación. Tyler Durden es el Narrador: su otro yo, la persona que siempre quiso ser, su modelo no ideal que siempre quiso seguir…

La fórmula de este trastorno de la personalidad en los personajes es muy común en el cine, quizá demasiado entre los plot twist. El mismo Norton había ya trabajado en una cinta con una idea similar (Primal Fear que también aparece en esta lista, cof cof). Pero por lo mismo es que resulta tan fascinante el desarrollo de Fight Club, pues le dio un giro de 180 grados al giro de 180 grados con mucho humor ácido, escenas violentas y diálogos interesantes.

Oldboy

Una de las escenas más aclamadas en el cine es la de Oldboy (de Park Chan-wook) cuando su protagonista, Oh Dae-su, pelea con decenas de hombres en un pasillo. Su única arma es un martillo, y después de casi 4 minutos de golpes, tablazos, puñetazos, martillazos y miedo, sale victorioso. Esta escena es un baile filmado en un plano secuencia que cambió la perspectiva de las cintas de acción.

Sin embargo, eso no nos trae a esta lista. Oldboy aparece aquí porque el giro final en su trama es tan devastador como genial. En esta cinta, el personaje de Oh Dae-su, un esposo y padre de familia, es secuestrado y privado de su libertad por 15 años sin alguna razón aparente. En completo aislamiento, el hombre es confinado a un cuarto de hotel con televisión sin la posibilidad de ver o platicar con nadie.

Un día, lo dejan en libertad en la azotea de un edificio, y lo que debe hacer es descubrir quién lo secuestró, pero más importante, por qué alguien haría algo así. Así que comienza a seguir algunas pistas que su secuestrador le deja. En el camino se encuentra con una mujer llamada Mi-do que de alguna manera lo ayuda. Se enamoran, hacen el amor.

Para el final, descubre por qué estuvo encerrado durante 15 años… pero también descubre que la mujer que ama es su hija. Hay finales que son sorprendentes, pero el final de Oldboy es perverso, sobre todo por la decisión que el protagonista hace después de que se entera que está enamorado y tuvo relaciones sexuales con su propia hija.

Park Chan-wook terminó una historia visceral como ninguna producción de Hollywood se ha atrevido a hacerlo. Ni siquiera con el remake de 2013 en manos de Spike Lee que se trajo un plot twist, pero no tan retorcido como el original. Así que Oldboy se encuentra en un lugar muy especial en la historia del cine. No hay duda.

Nueve reinas

Argentina sale al quite en esta lista de plot twist con la cinta Nueve reinas del 2000 de Fabián Bielinsky, la cual está protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls. La película es grandiosa, tanto así, que Hollywood decidió hacer un remake en manos de Gregory Jacobs con John C. Reilly, Maggie Gyllenhaal y Diego Luna. Pero no alcanzó el mismo éxito, de ninguna manera.

Nueve reinas pone al centro de su historia a Marcos, un estafador “profesional” que convence a Juan (un ladrón en proceso de realizar estafas mayores) de unirse a él para realizar un enorme fraude. Toda la historia está ambientada en Buenos Aires en la época de la crisis argentina.

Marcos tiene un negocio en puerta: vender unas estampillas falsas conocidas como las “Nueve reinas” en millones de dólares. Cuando las tienen en su poder, un par de ladrones se las quitan, por lo que Marcos y Juan deben encontrar las estampillas originales para poder venderlas.

Así que identifican al dueño de las estampillas, y las compran en una menor cantidad con la esperanza de recuperar el dinero y ganas más a la hora de venderlas. El comprador, un español, les entrega un cheque con la cantidad acordada. Pero a la hora de ir al banco, les dicen que los cheques, debido a la crisis, no tienen validez. Así que los estafadores se quedan con las manos vacías… o al menos uno de ellos.

El plot twist llega cuando descubrimos que Juan organizó todo el plan para estafar a Marcos. Desde su primer acercamiento con él (el cual parece muy casual), la propuesta de un negocio, el robo de las estampillas falsas, el cheque sin validez… hasta nos sorprendemos de saber que cada uno de los personajes que vimos en la película de forma secundaria, formaron parte de un plan mayor.

El estafador es estafado, y el público se siente igual cuando vuelves a ver la película y te das cuenta de todos los detalles.

Mulholland Drive

No hay manera, ni siquiera creemos que sea necesario intentar explicar una película de David Lynch. Él mismo lo ha dicho en varias ocasiones: la película es la conversación en sí misma. Cada uno de sus largometrajes han generado cientos de conversaciones, teorías e interpretaciones para el final de las historias. Y uno de sus más interesantes es Mulholland Dr. de 2001.

En esta cinta conocemos a Betty, una aspirante a actriz que llega al departamento de su tía en la ciudad de Los Ángeles. Pero al llegar, se encuentra con una mujer que se hace llamar Rita y que tiene amnesia. No recuerda quién es, ni cómo llegó ahí. Juntas comienzan a investigar qué sucedió en la vida de Rita y por qué perdió la memoria.

Poco a poco, Betty y Rita comienzan una relación sentimental basada en las distintas experiencias sensuales que viven conforme descubren los secretos de Rita. Y finalmente llegamos a la verdad: nada ha sido real, pues todo es producto de un sueño. Así nos presentan a Diane (Betty), una aspirante a actriz que no ha tenido mucho éxito a diferencia de Camilla, de quien está enamorada pero que en busca de su sueño, mantiene una relación con el director de una producción.

Los detalles a lo largo del filme son fantásticos, pues son los que revelan desde un principio que el espectador está en un sueño (no sabemos de quién) y no en una realidad. Desde el nombre del personaje de Betty, el vaquero y la llave, por mencionar algunos, son elementos que se extraen de la realidad deprimente de Diane para crear una Betty ideal donde Camilla sea la que la necesite y no al revés.

The Sixth Sense

La carrera de M. Night Shyamalan ha sido una montaña rusa de producciones que han sido destrozadas por la crítica, pero películas que trascienden en el tiempo. El mejor ejemplo de este último es El sexto sentido por varias razones. La primera, las grandes actuaciones de Bruce Willis y Haley Joel Osment; en segundo lugar, el hecho de que es una gran película de suspenso/terror.

En tercero, la historia; y para cerrar, su plot twist. The Sixth Sense tiene como protagonista al doctor Malcolm Crowe, un psiquiatra y terapeuta (especializado en niñ@s). Una noche, Malcolm encuentra que uno de sus pacientes está en su casa. El objetivo del sujeto es matarlo para luego suicidarse. Le dispara, se da un tiro en la cabeza y aparece Malcolm en la cama.

Así es como llega un nuevo paciente: Cole Sear, un niño de 8 años que le confiesa su secreto, y este es que tiene la capacidad de ver a personas que ya murieron. Sear le ayuda a sobrellevar sus miedos y hacerle entender que todo es producto de su imaginación cuando en realidad, ha vivido atormentado toda su vida por personas que buscan comunicarse a través de él.

Los problemas de Malcolm con su esposa, por ejemplo, comienzan a potenciarse hasta que nuestro personaje se da cuenta que si puede hablar con Cole, es porque está muerto. Esa noche fue asesinado por su paciente. Este es un gran giro en la historia porque cuando vuelves a ver la película, muchos detalles cobran sentido, empezando por la icónica escena en la que Cole le confiesa “I see dead people“.

Shyamalan no ha logrado impactar a las audiencias de esta misma manera. Y dudamos que algo tan sorprendente se repita, al menos no pronto. The Sixth Sense se estrenó en 1999 y después de 21 años, nos sentimos todavía fascinados y tristes por la muerte de Malcolm.

Shutter Island

La mancuerna de Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese ha logrado grandes cosas. Han colaborado en cinco producciones juntos, y este año se preparan para una más: Killers of the Flower Moon. Pero esa es otra historia. Estamos aquí porque de entre todas sus colaboraciones, la que más deja sorprendida a la audiencia para el final siempre ha sido Shutter Island de 2010.

Aquí toma el protagónico Teddy Daniels, un alguacil federal que es enviado a una isla donde se encuentra un psiquiátrico para resguardar a los criminales más peligrosos. Junto a su compañero llamado Chuck, deben investigar la supuesta desaparición de un doctora. Sin embargo, mientras más investiga, se da cuenta que las cosas entre las autoridades del lugar no han sido muy claras.

Mientras tanto, el espectador ve que Teddy tiene recuerdos de su esposa Dolores, la cual murió en u incendio provocado. Teddy descubre que el asesino de su esposa se encuentra recluido ahí y quiere encontrarlo para vengar su muerte. Pero siempre es demasiado tarde.

Se revelan las verdaderas intenciones de por qué Teddy está ahí: en realidad, él es un paciente del psiquiátrico, y creó toda la historia de que un hombre asesinó a su esposa, para poder lidiar con la culpa de que él la mato. ¿Por qué? Porque Dolores asesinó a sus propios hijos. De este modo, montan todo lo que vemos a lo largo de la película para ver si puede reconocer cuál es la realidad y cuáles son sus alucinaciones.

La película, ambientada después de la Segunda Guerra Mundial, tiene un aire siniestro, pero sobre todo, de nostalgia y melancolía a partir del desarrollo del personaje principal, el cual simplemente no puede aceptar la realidad de su esposa e hijos.

Hereditary

En definitiva, las películas de terror o de suspenso son las que tienen los mejores finales con un plot twist que no nos permite asimilar por completo la historia. En esta lista hay varias, pero queremos resaltar la genialidad de Hereditary de Ari Aster, esta cinta de 2018 que fue muy aclamada por la crítica por utilizar una historia común, pero contarla de una manera innovadora (aquí queremos resaltar el gran trabajo de Toni Collette).

Hereditary de Ari Aster está protagonizada por la familia Graham, la cual acaba de sufrir la pérdida de Ellen, madre de Annie. Su relación no era muy buena, pues describen a esta mujer como aprehensiva, celosa, impositiva, y muy autoritaria. Pero Annie junto a su esposo y sus dos hijos, Peter y Charlie, la lloran. Annie se dedica a hacer casas de muñecas, objetos en miniatura, lo cual es una especie de metáfora de lo que sucede después…

En una noche, Charlie, la hija menor de Annie, muere en un accidente, lo que trae no sólo mucha tristeza a la casa de los Graham, sino una serie de eventos sobrenaturales asociados a una mujer que comienza a convencer a Annie de que se “comunique” con su hija en el más allá. Esta extraña mujer no es cualquier persona, pues forma parte de un culto que adora a Paimon.

En un aún más terrorífico plot twist, se revela a la audiencia que Ellen, la madre de Annie, era la líder de este culto y que su único propósito era encontrar el cuerpo de un hombre que sirviera como huésped de Paimon. La historia no es nueva –otra cinta con un gran plot twist como The Wicked Man de 1973, utiliza el elemento de los cultos y rituales satánico–, pero como mencionamos, la narrativa de Aster es tan imaginativa, que sientes el terror en aspectos que no son sobrenaturales, lo cual hunde al espectador en una constante espera de que algo malo pase.

Para el final, te das cuenta que todo siempre fue malo: terrible, trágico, inesperado, sorprendente y sobre todo, alucinante. No sólo es aterrador ver a Annie trepando las paredes de la casa, sino también ver a Peter llegar a dormir a su cama después del extraño accidente de su hermana… puro terror.

Psycho

Psycho de Alfred Hitchcock es quizá, la película reina de los plot twist. No es que haya sido la primera, pero sí es la que más impacto ha generado con un final y un desarrollo que continúa siendo exitoso después de 60 años. Pero vamos por partes. En Psycho conocemos a Marion Crane, una joven mujer que está enamorada de un sujeto que tiene muchas deudas, lo cual hace imposible que formen una vida juntos.

Desesperada, decide robar dinero de la empresa en la que trabaja y huir. En su viaje en automóvil, y asustada por las posibles consecuencias, decide hacer una parada en un viejo motel en medio de la carretera, el Bates Motel. El encargado del lugar es Norman Bates, un joven, dulce, encantador, un tanto inocente pero bobo que cuida el hotel y de su madre enferma, quien es definida como una señora celosa y aprehensiva con su hijo.

En su primera noche en el lugar, y mientras toma un baño, Marion es brutalmente asesinada. La silueta: una mujer con un chongo en el cabello, es decir, la madre celosa de Norman. El robo del dinero y su extraña desaparición, lleva a la hermana y amante de Marion a seguir las pistas que va dejando hasta llegar al hotel.

Después de algunas incongruencias en la historia de Norman, descubren que hay un secreto perturbador en su casa. Y aquí viene lo bueno. Su madre está muerta, y como parte de un trauma, Norman creó una personalidad que representa a su madre. Él asesino de Marion, y como una manera de reprimirse, se convierte en su anciana madre.

La escena final de Psycho es exacta para presentar al espectador una historia perturbadora protagonizada por un simple personaje.

The Prestige

Un mago nunca revela sus secretos, pero un director sí… o al menos lo hace hasta el final como en el plot twist que vemos en The Prestige de 2006, película protagonizada por Hugh Jackman y Christian Bale como dos magos durante la época victoriana en Londres. Tanto Alfred Borden como Robert Angier, pelean constantemente para convertirse en el mejor mago, pero sólo uno de ellos comprende que se deben hacer sacrificios realmente grandes para alcanzar la perfección.

Angier, quien goza de buena fama y dinero, pierde a su esposa durante un acto: cae a un tanque, pero no puede desatar el nudo que tiene en las manos y muere. Angier culpa a Borden de su muerte, pues este fue el que hizo el nudo en las manos de la esposa. Así es como nace una rivalidad.

Acá también vemos a Nikola Tesla (David Bowie), quien crea una máquina que permite que los objetos y las personas se dupliquen, por lo que Angier la utiliza para duplicarse infinidad de veces y utilizar su “clon” en un acto: el otro Angier cae en un tanque mientras el Angier original aparece en el balcón. Lo más terrible de esto es que los clones mueren de la misma forma que su esposa.

Cuando se dan cuenta de la muerte de uno de estos (sin saber que se trataba de un duplicado), culpan a Borden, por lo que es arrestado y sentenciado a morir en la horca. Sin embargo, y la cosa se pone buena, Borden sigue vivo… o al menos uno de ellos. Todo el tiempo, Borden estuvo duplicado haciendo magia, pero sin explotar el truco como lo hizo su enemigo. Borden mata a Angier para vengar la muerte de su “clon”. ¿O acaso es el Borden original?

Lo más trágico de The Prestige es que ninguno de los dos sale ganando. Pues la esposa de Borden, sin saber exactamente que hay dos hombres iguales, sabe que uno de ellos no la ama, y decide quitarse la vida. Así que ningún truco se valida, pues ambos personajes se revelan su secreto sin ninguna gloria de por medio.

Certified Copy

Abbas Kiarostami siempre será considerado como el cineasta iraní más importante con grandes cintas en su historial como la trilogía Koker, El sabor de las cerezas y uno de sus últimos filmes, Copia certificada de 2010. Esta cinta, protagonizada por Juliette Binoche, quizá no entra en la definición más precisa de plot twist… porque en realidad nunca sabemos la verdad. Pero es tan grandiosa y el misterio tan preciso, que hemos de ponerla en la lista.

Copia certificada está protagonizada por una mujer (sin nombre) que es dueña de una galería de arte. Un día acude a la lectura de un escritor británico llamado James Miller sobre la autenticidad del arte. Comienzan una conversación interesante sobre el arte, por supuesto, pero también de la simpleza de la vida (el chiste de la Coca-Cola). Así que deciden pasar la tarde juntos por la Toscana, donde los confunden por marido y mujer.

Como forma de juego, ambos personajes comienzan a pretender que de verdad son un matrimonio, y lo hacen tan bien, que no cabe duda entre las personas que se encuentran en restaurantes, mientras caminan… En verdad parecen un matrimonio. Hasta ella habla sobre los intereses de su “marido”, las razones por las que se casó. Hasta un hombre viejo le da consejos a él. “Camina a su lado“.

Para el final de cinta, la pareja decide entrar a un hotel e ir a la habitación que rentaron hace 15 años cuando se casaron… Y acá, si es que tuvimos sospechas, se confirman: ¿Realmente son un matrimonio que jugó a no conocerse?, ¿cuáles son las razones detrás? La conversación entre ella y James dentro del cuarto, da a entender que sí están casados, y que estuvieron jugando a estarlo como si fuera falso.

Pero detrás de esto, hay una razón por la que no pueden estar juntos, sólo que no alcanzamos a descifrar cuál es. Ella le pide que se quede, que lo intenten, que la soledad no les hace bien y que sean más tolerantes uno con el otro, pero él se niega. Y responde que debe estar en la estación a cierta hora. Los demás plot twist de las cintas son “claros” en cuanto a si nos engañaron toda la cinta, pero Copia certificada va un paso más adelante y nos engañan con el engaño, el cual nunca se revelará.

Arrival

Esta es la primera película en la lista en la que entra la ciencia ficción en todo su esplendor (The Prestige tiene un poco, pero no es total). Y nos da gusto que caiga en manos de Denis Villeneuve con Arrival de 2016. Esta cinta, protagonizada por Amy Adams, es una reflexión sobre el amor y el tiempo, y como estos dos, al final, son un lenguaje en sí mismo… pero un lenguaje construido de instantes.

Arrival tiene como protagonista a Louise Banks, una lingüista que es contratada por el ejército para que descifre los mensajes de unos alienígenas que recién llegaron a la Tierra. Banks lidera un grupo de élite conformado por científicos y especialistas como el físico Ian Donnelly. Juntos deben ayudar a traducir lo que los seres quieren decirle a la humanidad.

Conforme pasa la película, Louise Banks comprende que no es un lenguaje simbólico, sino basado en el tiempo: círculos con distintos patrones. Entre más establece contacto con ellos, descubre que el tiempo no es lineal, sino cíclico y que el pasado interviene en los eventos del presente y del futuro hasta que uno de estos dos se convierte en otro pasado…

Louise tiene recurrentes recuerdos de una niña, su hija llamada Hannah, quien está muerta. Pero para el cierre de la cinta, viene la sorpresa: Louise no recuerda, sino que ve lo que va a suceder en el futuro, ve que tendrá una hija y que esta morirá. La protagonista lee el tiempo como un libro al que le puedes regresar la página o adelantarla. Además, la cereza del pastel es que los alienígenas están ahí para que la humanidad se salve de la extinción, pues los seres humanos ayudarán a esta raza extraterrestre miles de años en el futuro.

Arrival triunfa en cada uno de sus aspectos, pero más en su plot twist. Desde la actuación de Adams junto a Jeremy Renner, los efectos especiales, y el ensayo que se hace sobre el verdadero significado de la vida, el tiempo de vida y cómo se transgrede con el amor.

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back

Esta película no necesita un texto especial para recordar su maravilloso e icónico plot twist, pues incluso aquellos que no han visto la película, saben de qué estamos hablando. Pero lo haremos por respeto a la mano que Luke Skywalker perdió en esa abrumadora batalla con el ser más malvado –y paternal– de la galaxia: Darth Vader.

En 1977, George Lucas estrenó Star Wars Episode IV: A New Hope, el “primer episodio” de una de las trilogías más importantes en la cultura pop. Tres años después, llegó el Episode V: The Empire Strikes Back que arranca con Leia, Han Solo, Chewbacca y Skywalker en el planeta Hoth junto a la Rebelión. En una conocida escena, Luke está a punto de morir en el frío después de escapar del wampa, pero se le aparece el espíritu de su mentor, Obi-Wan Kenobi, para decirle que debe buscar al maestro Yoda para entrenar.

Luke interrumpe su entrenamiento con Yoda para ir a “salvar” a Leia y Han Solo, pero se encuentra con Darth Vader en una terrible pelea en la que Luke acusa al malvado de matar a su padre (según lo que le había dicho Obi-Wan Kenobi). Pero ¡oh, sorpresa!, Vader, después de cortarle la mano e invitarlo al lado oscuro, le confiesa que él es su padre. “I am your father”, le dice con sable en mano para escuchar el grito desgarrador de Luke.

La confesión de Vader cambió por completo la historia que hasta ese momento habíamos visto, y de paso cambió la historia de la ciencia ficción y el impacto de una historia entre varias generaciones a lo largo del tiempo.

Us

En 2017, Jordan Peele cautivó a las audiencias con la salida de Get Out, una película de terror y suspenso cuya premisa principal es el racismo (también aparece en esta lista, por cierto). Dos años después volvió a sacudir a las audiencias con la salida de Us en el mismo género, pero con una tema que va mucho más allá del racismo: las sociedades desiguales que reprimen a grupos que literal, viven por debajo.

El inicio de Us es siniestro: una niña negra se encuentra con sus padres en una feria en Santa Cruz. La niña se separa de sus padres, y va a una casa de espejos cerca de la playa. Aquí se encuentra con un ser idéntico a ella, una especie de réplica que luce exacatamente como ella. El episodio traumático hace que Adelaide deje de hablar, pero aprenda la disciplina del baile.

Luego conocemos a Adelaide de adulta, esposa y madre de dos hijos que va a pasar sus vacaciones a una casa de verano en Santa Cruz donde visitan a unos amigos en la misma playa donde vivió aquel evento. La primera noche tras su llegada, son “importunados” por una familia de cuatro: padre, madre y dos hijos. La primera sorpresa es que lucen como ellos, son idénticos, pero no hablan y se comunican con sonidos emitidos con la garganta.

Su objetivo es matar a Adelaide y su familia, pero éstos logran escapar. Conforme pasa la película, descubres que todos tienen un clon que está vestido de rojo con tijeras de cobre. Durante años han vivido debajo de las personas, sus otros yo, pero se han revelado: buscan tomar el mundo y lo que les pertenece.

Después de varias escenas estresantes, y el hecho de que la familia de Adelaide logra eliminar a la familia roja, llega la segunda y más grande sorpresa: Adelaide es una de ellos. Cuando era niña y tuvo su encuentro con su otra yo, cambió de lugar con la niña de arriba, aprendió a hablar, a conectarse con el mundo de arriba. Pasó desapercibida. Gran plot twist.

Memento

Memento fue la película que llevó a la fama a Christopher Nolan al darle un tratamiento sumamente interesante al trabajo de la memoria. Con base en secuencias en blanco y negro y a color, es que nos cuenta la historia “rota” de un sujeto que no es capaz de crear nuevos recuerdos, es decir, sufre de falta de memoria a corto plazo. En cuestión de minutos, olvida lo que estaba haciendo.

Esto complica más su situación: Leonard está intentando encontrar a los asesinos de su esposa, quienes irrumpieron en su casa, la violaron y la mataron. A él le dieron un golpe tan severo, que le causó ese problema de memoria. Por lo que utiliza polaroids que el mismo toma con notas bastante ambiguas que le ayudan a seguir las pistas, pero también a recordar quiénes son las personas que lo rodean, dónde vive y más. También tienen tatuajes en todo su cuerpo.

Se hace acompañar de un hombre llamado Teddy, quien aparece en una polaroid con el mensaje de no confiar en sus mentiras, lo cual contrasta con su actitud amigable y el hecho de que supuestamente le está ayudando a encontrar a su esposa. Pero todo es confuso, y parece que algunas personas se aprovechan de su condición para resolver otros asuntos.

En algún punto de la historia, Teddy le confiesa a Leonard que su esposa sobrevivió al ataque, pero él sí fue seriamente lastimado. Y con eso, se revela que Leonard fue el asesino de su esposa, pero no de manera intencional: le aplicó una dosis de medicamento para tratar la diabetes. Las dudas siguen: ¿Teddy le está mintiendo o Leonard se miente a sí mismo para negar la terrible verdad?

Todo indica que Leonard mató a su esposa al administrarle varias dosis de insulina sin recordar que ya lo había hecho antes. Pero el protagonista se niega a asimilar la verdad para evitar el dolor, y además, encontrar a los asesinos de su esposa le dan un propósito en la vida, al menos el único que recuerda.

Los plot twist clásicos

Planet of the Apes

Taylor descubre que el Planeta de los Simios, en realidad es la Tierra. Después de haber hibernado durante más de dos mil años en busca de vida fuera de la Tierra, los científicos sin darse cuenta, caen en el mismo planeta, pero con miles de años de diferencia en la que la civilización fue destruida, lo que propició la evolución de los primates.

The Usual Suspects

Roger “Verbal” Kint es Keyser Soze. El temido mafioso, conocido por ser extremadamente violento, y para quienes trabajan los protagonistas de la película, “incluido” Kint, es este mismo personaje. Todo se trata de una estrategia para convencer a los policías y a todos, que ese personaje que buscan, no existe… pues tiene otro nombre, otra identidad.

Diabolique

Michael no está muerto y todo fue parte de un plan para que este y su amante se queden con la herencia de Christina. Después de que descubrimos que Michael no murió (el plan lo ideó su amante Nicole junto a Christina) se revela con delicadeza que Christina también podría seguir viva.

Sleepaway Camp

Angela es la asesina, y además, es hombre. Durante su estancia en un campamento, un asesino anda detrás de cada persona que se encuentra ahí. Todo cambia cuando descubren que Angela, una joven que se encontraba ahí, en realidad es la asesina y su verdadero nombre es Peter. Angela había inventado una historia en la que tenía un hermano llamado Peter.

Los plot twist de suspenso

American Psycho

Patrick Bateman nunca mató a nadie. Al ser un hombre exitoso, guapo y talentoso, nadie le cree cuando confiesa al teléfono todo lo que vimos en la película que hizo: como matar a Paul Allen con hacha mientras se escucha de fondo a Huey Lewis and the News. Lo perturbador del final de American Psycho es que nada se ha materializado, pues todo ha sido producto de su imaginación. La cosa es que pronto sucederá.

Se7en

David Mills formaba parte del plan de John Doe. Este sujeto asesina a personas que cree representan lo peor de los siete pecados capitales. Pero para cerrar su obra, siempre consideró que David Mills sería la víctima de “ira” (al asesinar a su esposa) y que el mismo Doe sería la víctima de “envidia”. David, en una arranque de confusión e ira, le da un disparo a Doe.

Mother

El hijo sí cometió el crimen y la mamá se convierte en una asesina para ocultar la verdad. Después de que acusan a su hijo, quien tiene falta de memoria y discapacidad intelectual, de matar a una joven mujer, esta mujer viuda decide investigar la verdad para que su hijo pueda salir de la cárcel. ¿Pero qué encuentra? Que su hijo sí asesinó a la chica, por lo que ella decide eliminar a los testigos del hecho.

Get Out

Todos son unos racistas. La familia de Rose (incluida ella), los Armitage, se encargan de “secuestrar” mujeres y hombres afroamericanos para realizar una cirugía en la que ponen la consciencia de una persona blanca en sus cuerpos.

Primal Fear

Martin Vail descubre que Roy inventó la personalidad de Aaron para que creyeran que era inocente y tenía un problema de trastorno de la personalidad. Su abogado le pregunta si alguna vez en verdad existió Roy, y este contesta que mejor dicho, nunca había existido Aaron, la personalidad “inocente”.

Donnie Darko

Donnie Darko viaja en el tiempo, se queda en su cuarto y muere. De esta forma, sin intervenir en el futuro, salva a los demás. La película arranca con que Donnie está caminando por la calle junto a Frank en el preciso momento en que cae una turbina de avión en su cuarto. Si él muere y deja de existir, no intervendrá en los eventos del futuro.

Identity

Él es un asesino en serie que alucinó todo lo que sucede en el hotel. Así que cada uno de los personajes que vemos, son personalidades de Ed. Incluso el hotel no existe.

Los plot twist tristes

Atonement

El final es una mentira. Después de que Briony acusa a Robbie de ser un violador, vemos en la película que pide disculpas tanto al acusado como a Cecilia (su hermana enamorada de Robbie). Eso permite que vivan juntos… pero no fue real, sólo parte de una ficción del libro que ya de adulta escribe Briony. Cecilia y Robbie murieron durante la guerra.

Moon

Sam Bell era clon. Durante mucho tiempo han utilizado clones con tiempo de duración de tres años para que continúe su trabajo en la colonia en la Luna sin tratar con “seres humanos”.

Gone Baby Gone

El secuestro era falso, y este fue orquestado por Jack Doyle para salvar a la niña, pues su madre es una drogadicta.

A Beautiful Mind

Todo fue una alucinación de John Forbes Nash, quien se encuentra recluido en un psiquiátrico. El espionaje, descifrar códigos, todos los personajes que aparecen fueron parte de una alucinación.

Unbreakable

Elijah, conocido como Mr. Glass, es un villano. Este señor, apodado así al padecer una enfermedad en la que sus huesos son muy débiles y se pueden romper constantemente, provocó el accidente de tren donde cientos de personas murieron, todos menos David Dunn (quien parece tener un poder relacionado a la fuerza). El accidente lo hace para encontrar a David y confirmar que los cómics son relatos de la historia, no ficciones.

Los plot twist o lo único bueno de la película

Saw

El cuerpo del sujeto que está muerto en el cuarto es Jigsaw. Sabemos que este personaje reta a distintos oponentes a mutilarse, asesinar y ver hasta dónde son capaces de llegar con tal de sobrevivir. Pero lo más siniestro, al menos en la primera cinta, es que Jigsaw, la mente maestra, se encuentra en el lugar siendo testigo directo de cada una de las decisiones de las personas que entran a su juego.

High Tension

Marie es la asesina. Cuando la policía revisa las cámaras de seguridad de la gasolinera (el sujeto del lugar es brutalmente asesinado), descubre que Marie es la asesina, y que todo lo ha hecho para poder estar por siempre junto a Alex, de quien está enamorada. De este modo, Marie es la asesina y la supuesta heroína.

Orphan

Esther es una mujer adulta de más de 30 años, no una niña. Pero luce así por un extraño desorden hormonal. Esther es una mujer perturbada que después de ser adoptada por algún matrimonio, intenta seducir al padre, pero ante el rechazo, los mata y quema la casa donde vive.

Scream

Billy y Stu son Ghostface. Después de varios asesinatos, incluido el intento de homicidio de Sidney, es que la protagonista descubre que su novio y el amigo de este, han estado utilizando la misma máscara para deshacerse de la familia de Sidney, pues su madre (la cual fue asesinada un año atrás) tuvo una aventura con el padre de Billy, lo que provocó que su madre los abandonara.