Estas son 10 de las mejores películas de ciencia ficción del siglo XXI

En segundo lugar, porque moldean el pensamiento de la gente ante las posibilidades de la tecnología y la ciencia como una sola. Y por último pero no menos importante, cada año, cada mes, cada semana, cada día cambia el alcance de su segunda palabra: ficción.

Hace 50 años, muchas “fantasías” eran impensables, hoy es realidad. Y lo que hoy nos parece sorprendente, en unos cuantos años ya estará aquí… Por eso, por acá les contamos de 10 de las mejores películas de ciencia ficción del siglo XXI que sentarán las bases para próximas producciones sino es que algunas ya lo hicieron:

Arrival (2016)

Hay cientos de películas en las que seres de otros planetas o galaxias, establecen contacto con los seres humanos con distintos propósitos. Desde exterminarlos, estudiarlos hasta comunicarse por cuestiones de lenguaje. ¿Pero qué pasaría si ese contacto reúne esas tres?

Esa respuesta se encuentra en Arrival o La llegada de Denis Villeneuve de 2016 en la que conocemos a Louise Banks, una lingüista que lidera un equipo de élite para comprender los mensajes enviados por unos seres que acaban de llegar a la Tierra.

Protagonizada por Amy Adams y Jeremy Renner, Arrival nos presenta la posibilidad de comprender los eventos del presente para evitar la tragedia del futuro.

Arrival es compleja, pero conforme Louise va descifrando los mensajes y hablando en nombre de la humanidad (nada más), comprende que el tiempo no es lineal, sino cíclico, pero aún así tenemos la opción de decidir qué eventos atravesar por más complicados que estos sean.

WALL•E (2008)

Pixar es una de las compañías de animación más importantes en la industria del entretenimiento por una premisa muy sencilla que se establece en pregunta: ¿Qué pasaría si (cualquier cosa) tuviera sentimientos? Animales, autos, juguetes, los mismos sentimientos y los robots.

Y así es cuando entra en el mapa WALL-E de Andrew Stanton en 2008 sobre un robot llamado Wall-E que durante cientos de años, su labor ha sido hacer cubos de la basura y los deshechos de lo que alguna vez fue la Tierra. Sin embargo, en su labor diaria de hacer miles de cubos, recolecta artefactos que le parecen interesantes o le llaman la atención.

Y un día, Wall-E encuentra una planta. Así es como llega a la historia EVA, un robot mucho más sofisticado cuya misión es encontrar indicios de vida en la Tierra… como una planta. De esta forma, comienza una unión amorosa y muy inspiradora del rescate del planeta y la conciencia del amor incluso en máquinas.

La parte de animación no se cuestiona, y WALL-E destaca por unos visuales impresionantes y la música. Pero lo definitivo, es que emula el romanticismo y cuidado espectacular de las películas mudas de los 20 y los 30 mientras se hace una reflexión de amor y cuidado al ambiente.

Ex-Machina (2014)

Alex Garland lleva bastante tiempo en el cine como guionista, pero fue en 2014 que dio el salto como director con Ex-Machina con un guion propio. La película se llevó un Oscar a Mejores Efectos visuales, los cuales destacan por los espacios donde fue filmada la película y la enorme cantidad de escenas en las que se trabajó con el factor humano y el CGI.

Ex-Machina está protagonizada por Domhnall Gleeson como Caleb, un programador de la empresa líder de tecnología que gana un concurso para ir a la casa de Nathan, el líder de la compañía para entrarle a un programa ultra secreto sobre la creación de ginoides (robots femeninos), específicamente uno llamado Ava.

Caleb debe realizar la prueba de Turing en Ava para determinar sus capacidades cognitivas, su nivel de conciencia, pero sobre todo, su respuesta a estímulos humanos como las emociones, demostrando una capacidad asombrosa para asimilarles y manipularlas a su favor.

Gleeson aparece junto a Oscar Isaac como Nathan y Alicia Vikander como Ava, este androide que sólo presenta rostro y manos con piel, y el resto de su cuerpo a pesar de tener forma humana, sigue siendo máquina.

Blade Runner 2049 (2017)

En 1982, Ridley Scott estrenó Blade Runner, una película que se convertiría en un clásico de culto dentro del género de ciencia ficción gracias a su fotografía y su historia que entre más apelaba a un futuro lleno de tecnología, más se hacía humana. Todos recordamos ese monólogo de “Tears in the rain” por parte de una máquina que se sacrifica por un humano que, además, pretendía destruirlo.

35 años después, Denis Villeneuve decidió trabajar en la secuela titulada Blade Runner 2049 que utiliza la misma historia y el giro de redención, pero esta vez colectivo, no individual. En esta película nos presentan a K, un replicante que hace la labor de blade runner, es decir, de cazar a aquellos replicantes que ya son viejos y no se han integrado a la sociedad.

Villeneuve junto a Roger Deakins en la fotografía, crearon un majestuoso escenario lleno de luces con un estilo neo noir y policiaco de películas de los 70 y 80. Blade Runner 2049 está protagonizada por Ryan Gosling junto a Harrison Ford, quien regresa en su personaje de Rick Deckard, un ex blade runner que descubre tuvo una hija con una replicante.

Blade Runner 2049 fue aclamada en la crítica y recibió algunas nominaciones a los premios Oscar, llevándose Mejor Fotografía para Deakins y Mejores Efectos visuales.

District 9 (2009)

En 2009 nos sorprendimos con District 9 de Neill Blomkamp, una producción sudafricana que llegó a competir en los premios Oscar en cuatro categorías incluida Mejor Película, y a pesar de que no se llevó ninguno, logró un impacto fuerte dentro de la ciencia ficción y el falso documental.

District 9 está ambientada en un futuro (que en tiempos habría sido el presente de la película) donde los humanos han logrado dominar a un grupo de seres de otro planta que llegaron a la Tierra 20 años atrás. Viven apartados (el concepto de apartheid es importantísimo, y más considerando el país donde se desarrolla la historia), y en condiciones deplorables.

El gobierno les ha cortado el combustible que les darían la posibilidad de irse de la Tierra, así como imposibilitado el uso de sus armas. Además, son perseguidos y maltratados por grupos militares. Y un día, Wikus Van de Merwe de una compañía privada, debe ir a supervisar a un grupo de alienígenas que serán reubicados en otros distrito.

Wikus entra en contacto con una sustancia, y comienza a convertirse en uno de ellos, desatando una guerra en la que cada uno tendrá intereses sobre todo de supervivencia. Los efectos de District 9 son increíbles, y la historia es la combinación perfecta de escenarios apocalípticos y un discurso social que no se siente forzado.

Children of Men (2006)

Alfonso Cuarón es el director de Gravity, una película que explotó todos los recursos fílmicos para ser considerada como grandiosa. Desde Sandra Bullock en el protagónico hasta la fotografía de Emmanuel Lubezki, los efectos especiales y el trabajo de Cuarón. Una gran película espacial y de ciencia ficción.

Pero 7 años atrás, más o menos, Cuarón ya había hecho lo suyo con una película mucho más compleja y no por sus cualidades de blockbuster, sino por su historia y el desarrollo de la misma. Estamos hablando de Children of Men de 2006 protagonizada por Clive Owen, Michael Caine y Julianne Moore.

Children of Men nos presenta un escenario trágico en el que los humanos ya no se pueden reproducir, son estériles. La persona más joven del planeta tiene más de 25 años, y todo es un caos. Theo Faron es un hombre que se ve obligado a ayudar a una inmigrante (son de los grupos más rechazados) que está embarazada.

Theo, con “ayuda” de un grupo en apoyo a los derechos de los migrantes, debe llevar a Kee con un grupo de científicos que están en busca de la cura de infertilidad. Sin embargo, debe enfrentarse a los grupos de rebeldes, a los traidores, a los revolucionarios y aquellos que sólo quieren utilizar al bebé como propaganda.

Mad Max: Fury Road (2015)

Realmente no se puede entender la grandeza de Mad Max: Fury Road hasta que se ve el filme completo. Los primeros vistazos parecen una película de mediano presupuesto de los 70, pero en realidad es grandiosa en cada uno de sus aspectos: efectos, música, sonido, diseño de producción y hasta los dos protagonistas llevados por Tom Hardy y Charlize Theron.

Mad Max: Fury Road de George Miller sería la cuarta entrega de la saga de Mad Max donde el mundo está devastado como consecuencia de una guerra, y el líquido más preciado es el agua, pero sobre todo, el combustible.

En este panorama hay unos cuantos líderes que mantienen sometida a la población a través del recorte de agua y combustible, por lo que un grupo de mujeres (esposas de un líder de culto) deciden huir con ayuda de Imperator Furiosa y Mad Max, siendo perseguidos por enormes camiones que escupen fuego.

Mad Max: Fury Road se llevó, sorpresivamente, seis premios Oscar en 2015 y múltiples premios internacionales donde destacó, como mencionamos, el diseño de producción, el maquillaje y la edición y edición de sonido.

Inception (2010)

Christopher Nolan es uno de los directores más aclamados desde hace poco más de 20 años. Cada una de sus películas atienden un tema intangible, pero importante para el orden humano como lo es la memoria, la moral, el poder y en 2010, los sueños y la realidad.

Inception está protagonizada por Leonardo DiCaprio junto a Michael Caine, Ellen Page, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy y Marion Cotillard. La película es majestuosa en la mayoría de sus cualidades como los visuales y los efectos especiales, pero es de aplaudirse el guion y la maestría con la que Nolan lleva una secuencia.

Inception es sobre la posibilidad de implantar ideas a través de los sueños de las personas, los cuales pueden ser compartidos no en un sentido metafórico, sino literal. Las personas pueden compartir un mismo espacio dentro de un sueño donde algunas leyes se rompen, pero otras se crean.

Nolan establece en este filme que hay niveles de sueño, que entre más se desciende, más posibilidades hay de confundir lo que es real con lo que forma parte de una fantasía “controlada”. Inception es un filme único que volvió a definir a Nolan como un director capaz de contar lo que parecía imposible de seguir (por más complejo que esto mismo sea).

Moon (2009)

Duncan Jones es un director de un perfil no muy alto, pero tiene la cualidad de contar en su filmografía con una película espectacular. Se trata de Moon de 2009 protagonizada por Sam Rockwell como un “astronauta” que durante tres años, ha estado viviendo solo en la Luna para extraer un material único.

Sam Bell está acompañado de GERTY, la máquina maestra de la nave capaz de llevar conversaciones con los humanos (un HAL 9000 pero sin ser malvado). Cuando está a punto de terminar su periodo en la Luna para regresar a casa, Sam despierta pensando que apenas inicia su nuevo periodo de estadía y comienza sus labores.

Pero algo extraño lo hace acercarse a un lugar donde descubre al viejo Sam. ¿Cuánto tiempo lleva en la base desarrollando las mismas labores?, ¿quién es ese otro sujeto? y pero aún… ¿qué ha pasado en la Tierra con su familia?

Moon es lo más cercano a una obra de ciencia ficción intensamente abrumadora y emocional, con un personaje único como centro de la historia y en un espacio desolador potenciado por la tecnología y el capitalismo.

Inteligencia Artificial (2001)

En 1968, Stanley Kubrick le regaló a la humanidad la que podría ser la película de ciencia ficción más grande de todos los tiempos: 2001: A Space Odyssey. La película fue coescrita por Arthur C. Clarke y el mismo Kubrick, destacando por su estilo narrativo sumamente sofisticado y los efectos especiales inmensos para aquella época.

La década siguiente se habló de la idea de sacar una especie de secuela de esta cinta en la que trabajaría Kubrick, pero el director se fue antes de tiempo. Así que Steven Spielberg decidió recuperar el proyecto, el cual tuvo como resultado Inteligencia Artificial de 2001 con Haley Joel Osment.

David es un robot con forma de niño creado a partir de que las personas ya no pueden decidir con libertad tener [email protected], pues los recursos de la Tierra son limitados. Este robot, David, está creado para suplir el lugar de un niño y amar incondicionalmente a quien se le diga que es su padre o madre.

Y así es como David llega con un matrimonio que decidió activar un robot, pues su hijo se encuentra agonizando por una rara enfermedad. Sin embargo, este comienza a curarse y David es relegado y abandonado. Y en todo momento, David busca regresar con el objeto de su amor: su “madre”.

Menciones especiales de películas de ciencia ficción

Interstellar (2014) de Christopher Nolan

High Life (2018) de Claire Denis

Annihilation (2018) de Alex Garland

War for the Planet of the Apes (2017) de Matt Reeves

Snowpiercer (2014) de Bong Joon-ho

Gravity (2013) de Alfonso Cuarón

Signs (2002) de M. Night Shyamalan

Looper (2012) de Rian Johnson

Avatar (2009) de James Cameron

Dredd (2012) de Pete Travis