Ahora sí: Anthony Mackie protagonizará la cuarta película de Capitán América

Aunque no lo parezca, en el universo cinematográfico de Marvel están sucediendo muchas cosas. Desde Avengers: Endgame, Disney como Kevin Feige y compañía se tomaron el tiempo para pensar muy bien los planes para la siguiente fase, y gracias a las series que planearon para Disney+ vimos la evolución de varios personajes pero quizá una de las más importantes fue la de Sam Wilson, quien en The Falcon and The Winter Soldier se convirtió en Capitán América.

Para bien o para mal, es algo que se veía venir, sobre todo porque Steve Rogers le entregó el escudo y prácticamente el manto del héroe al pesonaje de Anthony Mackie. Sin embargo, y a pesar de que no entendíamos por qué era él elegido, en la serie que protagonizó junto a Sebastian Stan –o Bucky Barnes para los clavados–, nos dimos cuenta de las razones por las cuales fue elegido para mantener vivo el legado del Cap.

La cuarta película de Capitán América es una realidad

Volviendo al mundo real, cuando terminó The Falcon and The Winter Soldier comenzaron a surgir rumores de que Disney y Marvel Studios estaban planeando la posibilidad de comenzar a trabajar en la cuarta película de Capitán América. En un inicio todo esto era un secreto a voces y de esos chismecitos que tanto nos encantan dentro de la industria cinematográfica, pero ahora y según varios medios, esto será una realidad.

De acuerdo con Deadline, Anthony Mackie llegó a un acuerdo con la casa de Mickey Mouse y la productora que comanda Kevin Feige para protagonizar la siguiente cinta del Cap. Por ahora mantienen la gran mayoría de los detalles en secreto, porque todavía no tienen un director confirmado y mucho menos un título oficial. Es más, todavía no está claro si la película contará con la participación de Sebastian Stan como Bucky Barnes.

Por ahora lo único que sí sabemos sobre la cuarta película del Capitán América es que contará con el guión y la supervisión de Malcolm Spellman (creador de The Falcon and The Winter Soldier con quien por cierto, tuvimos chance de platicar y ACÁ pueden checar la entrevista) junto con el guionista de la serie, Dalan Musson. Solo queda esperar a que pase el tiempo para que Disney y Marvel suelte más información al respecto.