¿Vuelve al cine? Marvel estaría planeando la cuarta película de Capitán América

Oh sí, tenemos nuevas y emocionantes noticias sobre el Universo Cinematográfico de Marvel. Desde el estreno de Avengers: Endgame, las historias de estos personajes continuaron en Disney+, con producciones como WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier y próximamente Loki. Sin embargo, parece que ya están replanteando todo para la fase 4 y entre ellas se encuentra una nueva película de un héroe muy querido, el Capitán América.

Como recordarán, Chris Evans y Steve Rodgers se despidieron de nosotros en la última cinta de los Vengadores. Hablando específicamente del personaje de los cómics, ahí le entrega el escudo a Sam Wilson (o Falcon para los cuates), pero gracias a la serie que tenía con Bucky Barnes, muchas cosas pasaron alrededor del manto de este superhéroe. Para no hacerles el cuento más largo, nos presentaron a “un nuevo Cap”, John Walker.

El Capitán América regresaría al cine

Sin embargo, luego del final de The Falcon and The Winter Soldier, todo indica a que Marvel Studios y Disney quieren volver a ver al Capitán América en la pantalla grande. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues de acuerdo con Variety, ambas empresas han contratado a Malcolm Spellman –el guionista principal de la serie– y a Dalan Musson para que escriban la trama de una nueva aventura de este héroe en el cine.

Según la misma fuente, hasta el momento no hay más detalles sobre el posible proyecto y apenas estarían en las primeras conversaciones para ver cuál será la historia que contarán en esta ocasión, pero que sin duda es un bombazo dentro del MCU. La noticia aparece justo el día en que la producción de Disney+ llegó a su fin y en la que nos mostraron indicios de hacia dónde podrían llevar Dalan y Malcolm a todos estos personajes.

¿Quién daría vida al Cap en esta película?

Hace algunos meses se especuló que Chris Evans podría regresar al MCU para aparecer en alguna cinta, pero todo esto simplemente fue un rumor y por ahora, ni Disney ni Marvel han confirmado algo. Y aunque nos encantaría volver a verlo cargando el escudo, la realidad es que él ya no interpretará a Steve Rodgers, y es aquí donde surge la pregunta, ¿entonces quién le dará vida al Capitán América en esta nueva película? Y la respuesta es muy sencilla.

No queríamos spoilearlos –si es que todavía no ven la serie completa– pero al final de la producción de Disney+, Sam Wilson (Anthony Mackie) toma el manto del Cap y no solo eso, sino que también lo vemos con su nuevo traje. Para terminar de rematar, muchos comienzan a llamarlo por su nuevo nombre y para que no nos quede la menor duda de que él es el heredero de Steve, en los créditos de cierre se lee: Captain America and The Winter Soldier.

Por cierto, hablando de Malcolm Spellman, antes de que se estrenara la serie de The Falcon and The Winter Soldier, tuvimos chance de platicar con él. En aquel momento nos contó cómo fue que se involucró en el proyecto, lo importante que sería el Capitán América y Steve Rodgers en esta trama y mucho más. A continuación pueden leer la entrevista completita: