Convirtiendo superhéroes en humanos: Una entrevista por ‘The Falcon and The Winter Soldier’

Estamos viviendo una gran época para los superhéroes, pues las empresas más grandes en este mercado se están rifando con películas y series sumamente emocionantes. Pero hablando específicamente de Marvel, parece que por el momento sus principales personajes se desarrollarán en la televisión, con historias que prometen volarnos la cabeza, justo como la producción que están a punto de estrenar en Disney+: The Falcon and The Winter Soldier.

Desde el cierre de la más reciente fase del MCU con Avengers: Endgame no hemos visto a Bucky Barnes y Sam Wilson en acción. Pero quizá lo más importante es que justo al final de esta cinta, el Capitán América hace su última aparición para dejarle el escudo a Falcon. Desde entonces, los fanáticos –y también nosotros– nos hemos preguntando: ¿quién continuará con el legado del supersoldado? Bueno, pues todo indica que pronto tendremos esa respuesta.

‘The Falcon and The Winter Soldier’ llega para ampliar el MCU

Como recordarán, The Falcon and The Winter Soldier junto con WandaVision fueron las primeras producciones originales de Marvel que se anunciaron para Disney+. A la segunda le fue espectacular dentro de la plataforma, y estamos seguros que a este par de héroes también les irá de maravilla, pues vienen con una historia un tanto compleja que explorará a lo largo de todos los episodios la relación y la vida de ambos personajes.

Desde que apareció el primer vistazo a este serie, nos quedamos con la boca abierta, pues muchos estaban escépticos en cuanto al estreno de una producción protagonizada por estos personajes, porque había varias dudas al respecto. Sin embargo, poco a poco la casa de Mickey Mouse soltó algunos detalles y las expectativas crecieron, ahora muchos mueren de ganas por saber qué sucederá y de qué manera esta historia impactará al MCU.

Aprovechando el estreno de la serie, tuvimos chance de platicar con el creador de The Falcon and The Winter Soldier, Malcolm Spellman, quien nos contó entre otras cosas algunos secretos de lo que veremos en la pantalla chica, las teorías que de repente se arman los fans de Marvel sobre sus producciones, la importancia del Capitán América en esta historia y por supuesto, la evolución de Bucky Barnes y Sam Wilson en el MCU.

¿Por qué no hicieron una película de Sam y Bucky?

Considerando la premisa básica de The Falcon and The Winter Soldier, la idea de contarla a través de una película podría parecer interesante porque hay mucha tela de dónde cortar. Sin embargo, Disney y Marvel decidieron llevarla a la plataforma de streaming como una producción televisiva pero, ¿en algún punto consideraron crear una cinta sobre Bucky y Sam? Bueno, pues Malcolm nos cuenta cuáles eran los planes originales.

Creo que la idea era hacer la mejor serie posible, y queríamos contarla en este formato básicamente porque nos dimos cuenta que era más funcional. Esto lo digo porque es la mejor manera de introducir personajes nuevos al MCU, no puedes acelerar sus relaciones. Pero hablando de este estilo de contar la historia, en esta ocasión no tiene que ver tanto con una enorme pelea para salvar al planeta, va más por el hecho de ir a casa con tu familia y cosas por el estilo. Y para eso buscábamos que la audiencia conectara por más tiempo, es por eso que era ideal hacerlo en seis episodios. Nos tomó 10 años conocer a algunos personajes, así que creo que esta es una gran oportunidad para que los fans de Marvel conozcan a estos héroes como seres humanos.

La inspiración de la historia

Todo lo que tiene que ver con el MCU está inspirado en las historias de Stan Lee, Jack Kirby y demás personas que a lo largo de los años se adentraron en la formación de estos personajes en los cómics. Pero en esta ocasión, para The Falcon and The Winter Soldier además de considerar las historietas, los escritores se dieron a la tarea de contar una versión no tan fiel a lo establecido y darle otra profundidad a nuestros protagonistas.

Los fans deben saber que cada proyecto de Marvel se basa en los cómics, incluso si se toman algunas libertades o se alejan un tanto de las historias originales, como lo hice en esta ocasión, porque tomé partes de las historietas, sobre todo algunas cosas de John Walker. Eso era parte de la conversación, no importa si me despegaba de los cómics, el espíritu de la historia está siempre ligada al MCU, porque están todas esas referencias, lo que quiero decir es que los cómics siempre están presentes, no importa si no los sigues al pie de la letra.

Una serie llena de desafíos

A diferencia de WandaVision, con ese estilo experimental a través de sitcoms, The Falcon and The Winter Soldier es más similar a las películas que conocemos del MCU. Sin embargo, –y sin caer en spoilers, hay un montón de secuencias que para ser honestos, nunca se habían visto dentro de otras producciones y por supuesto que a la hora de filmarlo todo esto representó un verdadero reto. Al respecto, Malcolm Spellman nos dijo lo siguiente:

Siento que lo más difícil para mí fue crear algo que cierta manera resultara como un híbrido entre una película y programa de televisión, y siento que eso se puede ver. Además de eso, la gente que trabajó en el show también está involucrada en Marvel, no había otra forma de hacer esto posible, es por eso que las secuencias de acción sobresalen, porque ellos saben la manera de crear momentos épicos.

Las teorías dentro del MCU

Es casi una tradición leer toda clase de teorías descabelladas sobre los personajes de Marvel. Desde hace 10 años los fans se avientan a crear escenarios que algunas ocasiones atinan y otras de plano no estaban ni cerca de lo que apareció en la pantalla. Esto por supuesto que crea cierta decepción en ellos porque no era lo que esperaban, pero el creador de The Falcon and The Winter Soldier decidió hacer caso omiso de estas teorías.

Inevitablemente leí todo lo de ‘WandaVision’ y fue una locura, sabía que eso pasaría, porque ellos dejaron abiertas muchas posibilidades y dieron pie a que la gente echara a volar su imaginación. En esta serie no leí nada porque eso crearía mucha presión, pero creo que en esta ocasión habrá muy pocas teorías porque la historia está totalmente abierta, por más de que haya cierto toque de misterio. Lo más probable es que los fans digan ‘ok, ya sé por dónde va todo lo que está pasando’ .

El Capitán América en ‘The Falcon and The Winter Soldier’

Como ya lo mencionábamos antes, en esta serie además de tener como protagonistas a Winter Soldier y Falcon, bajita la mano también está muy presente la figura del Capitán América. El mundo necesita un héroe que los salve de todas las cosas malas que están enfrentando y por supuesto que es un tema que se toca dentro de esta historia, es más, Steve Rodgers tiene un papel fundamental para la trama y que pronto podremos descubrir.

El espectro de Steve Rodgers es lo que define a esta serie. Pensémoslo de esta manera, empezamos muy cerca del ‘chasquido’, donde el mundo entero y el universo de Marvel están lidiando con toda la población que de repente apareció después de cinco años, ¿cierto? Y ese es un problema que solamente un personaje como el Capitán América puede resolver, a partir de ahí muchos villanos están reaccionando a esa dificultad porque están intentando tomar la Tierra, intentando volverse ricos y aprovechándose de que el Cap no está. Es por eso que tenemos a estos dos héroes que estuvieron ligados a Steve y que cada vez que se pelean su argumento es que fueron su mejor amigo. Pero en realidad se dan cuenta de que su amigo ya no está junto a ellos, así que dentro de la serie hay una parte donde su recuerdo surge efecto y verán que todo el mundo reacciona ante eso. Su nombre siempre está por ahí.

La complejidad de los personajes

Uno de los aspectos más importantes de The Falcon and The Winter Soldier es que tendremos chance de conocer partes de la vida de estos personajes que no conocíamos. Sin duda, Bucky Barnes es sumamente complejo, porque tiene un pasado turbio que desde hace un buen rato no lo deja en paz, aunque para todos aquellos que trabajaron en esta serie también fue complicado desarrollarlo y mostrarlo en situaciones como terapia psicológica.

Siempre supimos lo que queríamos hacer con Falcon, quizá Bucky fue el personaje que costó más trabajo desarrollado porque tiene un montón de cuestiones, sigue sintiendo mucha culpa por todas las personas que asesinó y lo podrán ver a lo largo de los episodios. Pero él también es un hombre de 106 años, y ese es otro problema, así que encontramos la manera de verlo lidiando con todas esas cosas.

¿Qué podemos esperar de esta serie?

No importa de qué personaje se trate, todos los proyectos de Marvel generan expectativa y mucha emoción. A pesar de que al principio los fans tenían opiniones divididas sobre The Falcon and The Winter Soldier, estamos seguros que muchos hasta se desvelaron para ver la serie y se la echarán sin falta cada semana. Pero para Malcolm Spellman, lo más importante de esta producción es que el público conecte con los protagonistas.

Te contaré todos los spoilers que quieras. En primer lugar, creo que en esta serie tenemos a dos héroes que se sienten como héroes del futuro, son como personajes del momento y son relevantes justo ahora porque los espectadores podrán darse cuenta de que están lidiando contra muchas cosas similares por las cualquiera de nosotros podría pasar. No se trata de atrapar a los malos nada más, puedes verlos con sus familias o en su vida personal, y creo que la manera en que se relacionan es única. La otra cosa que creo que a los fans les va a encantar es la reinvención de algunos personajes que aman. No puedo decir lo que significa pero lo descubrirán, cuando hablo de reinvención no me refiero a que en algún momento eran de un color y lo cambiamos o algo por el estilo, hablo de la personalidad y la psicología, muchos héroes cambiarán la perspectiva que tenía el público sobre ellos.

No olviden que The Falcon and The Winter Soldier ya está disponible en Disney+.