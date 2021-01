Armie Hammer abandona película con JLo tras acusaciones de violencia sexual y canibalismo

El pasado 11 de enero, el nombre de Armie Hammer se volvió tendencia en Twitter, aunque no de la manera que a cualquiera le gustaría. En la red social aparecieron varias capturas de pantalla donde al parecer, confesaba ser caníbal; por supuesto que algunos pensaban que todo esto era una broma de mal gusto y aunque las cosas se calmaron, todo se salió de control cuando comenzaron a salir supuestas pruebas al respecto.

Días después, una mujer a través de su cuenta de Instagram contó todo lo que vivió con el actor, al que conocemos por interpretar a Oliver en Call Me By Your Name. Sin embargo, no era la única que tuvo que pasar por situaciones extrañas y desagradables con Hammer, pues ella misma se encargó de reunir en sus historias los testimonios de otras chicas que enfrentaron situaciones similares.

Armie Hammer sale de ‘Shot Wedding’

Desde entonces, Armie Hammer no ha dejado de aparecer en las tendencias por este caso y a pesar de que el actor no ha hablado al respecto, parece que ya llegaron las primeras consecuencias. De acuerdo con Variety, este 13 de enero el actor de 34 años tomó la decisión de abandonar la producción de Shotgun Wedding, la cinta que protagonizaría junto a Jennifer López y que comenzaría a filmar en las próximas semanas.

Según la misma fuente, un portavoz de la película compartió con ellos un comunicado donde simple y sencillamente mencionaban que él no formaría parte de este proyecto y que él mismo había propuesto alejarse ante toda la polémica: “Dada la inminente fecha de inicio de ‘Shotgun Wedding’, Armie ha solicitado alejarse de la película y le apoyamos en su decisión. El papel de Hammer en la película será reubicado”.

Hammer explicó sus motivos para abandonar la película

A pesar de que Armie Hammer decidió bajarse del barco de Shot Wedding, una comedia romántica muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados, recientemente en la cinta Rebecca de Netflix. Además, hasta el momento no se ha confirmado nada pero se sigue preparando para repetir su papel de Oliver en la secuela de Call Me By Your Name, junto a Timothée Chalamet y dirigida una vez más por Luca Guadagnino.

Sobre todas estas acusaciones, Hammer por fin dio una declaración a Variety aunque no es lo que todos esperaban, lo único que dijo fue: “No estoy respondiendo a estas afirmaciones de mierda, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en línea en contra de mí, no puedo en buena conciencia dejar ahora a mis hijos durante 4 meses para rodar una película en la República Dominicana. Lionsgate me apoya en esto y les estoy agradecido por ello”.