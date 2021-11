There is no spoon: Así luce el “niño de la cuchara” de ‘The Matrix’ en la actualidad

The Matrix (1999) está llena de escenas icónicas y conceptos que ahora forman parte de la cultura popular. Trinity suspendida en el aire en la secuencia inicial; Neo tomando la píldora roja en el reflejo de los lentes de Morfeo; el Elegido esquivando balas en una azotea. En realidad, las dos horas y y 16 minutos de película es memorable en cada una de sus escenas.

Así que nos enfocaremos en una de las partes más populares de The Matrix que no sólo son representativas de la narrativa de la película, sino que confundieron a la audiencia, por lo cual la recordamos bastante bien. Se trata del momento que Neo comparte con uno de los Potenciales que se encuentran baho al resguardo del Oráculo: el niño de la cuchara o the spoon boy.

El niño de la cuchara

Seguramente ya lo recuerdan. Neo va con el Oráculo en compañía de Morfeo. Una de las mujeres dentro del departamento, le pide que espere en la sala donde hay algunos Potenciales, es decir, niños y niñas que rechazaron la Matrix o en otras palabras, están semi-despiertos entre la simulación y la verdad/realidad.

Mientras unas niñas maniobran en el aire unos cubos de madera, el niño está “torciendo” cucharas de metal con tan sólo verlas. Neo lo mira y el niño le da una cuchara. Luego, le dice que no intente doblarla porque es imposible. “En lugar de eso, intenta ver la verdad“. ¿Y cuál es esa verdad? “La cuchara no existe“.

Como les platicábamos, es una de las escenas más populares en The Matrix. Por lo que estábamos pensando, emocionados con el estreno de The Matrix Resurrections, ¿qué habrá sido del niño de la cuchara y cómo lucirá en la actualidad?

Rowan Witt

The spoon boy fue interpretado por Rowan Witt, un actor asutraliano de televisión, cine y teatro que tuvo sus primeros créditos en la década de los 90. Desde luego, su personaje más popular fue en The Matrix de las hermanas Wachowski, y ese mismo año protagonizó la adaptación fílmica de Somewhere in the Darkness.

Un dato no muy conocido es que Witt intentó convertirse en uno de los personajes más populares (igual o más que Neo), en el cine. En el 2000, el actor audicionó para protagonizar la adaptación fílmica de Harry Potter. De hecho, llegó a la recta final junto con Daniel Radcliffe y otros dos niños, pero el actor británico ganó y pues… el resto es historia. Estuvo tan cerca de conseguir el papel, que fue al único actor no británico que lo viajaron a Londres para hacer una prueba en cámaras. ¿Se imaginan?

Después de eso, le entró de lleno al teatro entre musicales y puestas en escena. Una de sus participaciones más ppopulares fue en Into the Woods donde dio vida al personaje de Jack. Actualmente, Rowan Witt es uno de los actores de teatro más conocidos en su país. Así que por acá les dejamos cómo luce en la actualidad frente a sus poco más de 10 años en The Matrix.

The Matrix Resurrections

El 22 de diciembre se estrena The Matrix Resurrections, una secuela de la primera entrega de The Matrix dirigida por Lana Wahowski y que marca el regreso de Keanu Reeves como Thomas Anderson/Neo, Carrie-Ann Moss como Trinity, Jada Pinkett Smith como Niobe junto a nuevos personajes interpretados por Priyanka Chopra, Eréndira Ibarra, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff y más. AQUÍ las figuras de Funko Pop.

Hay varias teorías sobre lo que veremos en The Matrix Resurrections, pero si algo es seguro (o al menos los fans lo pedimos a gritos), es que aparezcan algunos Potenciales como el niño de la cuchara. ¿La razón? En el primer avance de esta cinta, (AQUÍ se los dejamos), vemos a Thomas Anderson en la Matrix. Él está confundido, pues suele tener sueños que no se reconocen como tales donde descubre que todo parece ser una simulación.

Como les platicábamos, los Potenciales son personas que pueden existir en los dos mundos, pero no de la misma manera que Neo, Trinity o Morfeo. Aún no han despertado del todo, pero no ignoran parte de la verdad y la realidad. Por lo tanto, son capaces de alterar algunos aspectos del sistema como el tema de la cuchara o los cubos de madera flotando. Bajo el entrenamiento del Oráculo, adquieren algunas otras cualidades.

En teoría, entre lo ocurrido en The Matrix y The Matrix Revolutions, Neo se involucra con los Potenciales. Por lo que podrían ser una parte importante de Resurrections. La frase del niño de la cuchara es la que define los eventos en la primera entrega y le da la confianza a Neo se convertirse en el Elegido (cuando debe salvar a Morfeo de los agentes). Así que ojalá veamos algo de eso en esta nueva entrega.