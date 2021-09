¿Estoy loco? Aquí el IMPRESIONANTE tráiler de ‘The Matrix: Resurrections’ con Keanu Reeves

En 1999, el señor Anderson tomó la pastilla roja para adentrarse en la única verdad alrededor de los seres humanos: vivimos en una simulación conocida como Matrix creada por las máquinas para “cultivarnos” y utilizarnos como fuente de energía. Esto como resultado de la guerra entre máquinas y humanos, la cual provocó la destrucción del cielo dejando a las primeras sin su única fuente de energía, el Sol.

Thomas Anderson, de esta manera, se convierte en Neo, el Elegido para liberar a los humanos de la Matrix, pues mientras esta exista, las mujeres y los hombres estarán esclavizados. Neo, en el año 2199 acompañado por la gente de Zion, debe enfrentar a las máquinas, a sus agentes y revelar la verdad. La cosa es, ¿la gente que vive en la Matrix la aceptará?

Lo hemos dicho antes. Las hermanas Wachowski, con esta premisa, reescribieron en el cine el género de acción y la ciencia ficción al grado de ser una referencia en la cultura popular en varios aspectos como el concepto de la Matrix y las simulaciones, el significado de las pastillas rojas y azules, el valor de lo digital, nuestra relación con las máquinas, la figura mesiánica.

Y ahora, a casi 20 años de la última cinta de la trilogía (The Matrix Revolutions), Neo está de regreso junto a Trinity en el primer tráiler oficial de The Matrix: Resurrections donde nada es lo que parece… al menos no para el protagonistas.

The Matrix: Resurrections

En este avance de tres minutos, escuhamos de fondo “White Rabbit” de Jefferson Airplane. Así es como vemos a Thomas, quien se encuentra frente a un terapeuta para decirle que tiene sueños que se sientes muy reales. “¿Estoy loco?“, le pregunta. A lo que el psicólgo le responde, “No solemos utilizar ese término aquí“.

No olvidemos que Thomas era el “avatar” de Neo en la Matrix, por lo que entendemos que se encuentra de nueva cuenta en la simulación sin saberlo. Otra de las cosas que vemos en este avance es el esperado reencuentro con una mujer que luce como Trinity y que le pregunta si ya se conocían. ¿Está actuando?, ¿volvió a la Matrix para liberar a Neo?, ¿también vive engañada?

A partir de este momento, vemos varias secuencias de Thomas donde lo vemos tomando pastillas azules hasta que se encuentra con un sujeto que luce muy similar a Morfeo (pero en joven) y le ofrece la pastilla roja. ¡PUM! Neo vuelve a entrenar artes marciales donde encuentra de nueva cuenta su poder. “No me conoces“.

Algunas escenas se ven espectaculares. Ya saben, Neo contiene balas, desvía misiles, y nuevos personajes –enemigos y aparentes aliados–, vuelven a volarnos la cabeza en su intento por terminar con agentes que lucen muy distintos a los que conocimos en la trilogía de 1999-2003 Acá es dejamos el tráiler oficial de The Matrix: Resurrections.

También puedes leer: ¿PÍLDORA AZUL O ROJA? ¡CHECA LA ESCENA INÉDITA DE ‘THE OFFICE’ QUE HACE REFERENCIA A ‘MATRIX’!

El elenco y la fecha de estreno

The Matrix: Resurrections tenía una fecha de estreno programada para 2022 a partir de algunos retrasos en su producción por la pandemia. Pero de manera sorpresiva, Warner Bros. anunció que la cuarta entrega de la saga saldría a finales de 2021. ¿Entonces en qué quedamos? En que The Matrix: Resurrections llegará el 22 de diciembre.

Alrededor del anuncio de esta película, surgieron varias sorpresas. La primera es que funcionaría como una secuela de The Matrix (1999). Desde luego, la maravilla de ver el regreso de Keanu Reeves como Neo y de Carrie-Ann Moss como Trinity; las dudas respecto a que Laurence Fishburne no volvería como Morfeo; y los nombres que aparecerían para compañar al Elegido.

El primer nombre fue el de Yahya Abdul-Mateen II, quien se ha convertido en uno de los actores más cotizados por sus apariciones en la serie Watchmen, Aquaman, Us y su último protagónico en Candyman (AQUÍ pueden leer nuestra entrevista con él). Ahora forma parte del elenco de The Matrix: Resurrections. La duda es si él se trata de un joven Morfeo o sólo tiene un vestuario similar al de este personaje en 1999.

Neil Patrick Harris fue uno de los nombres que también se anunciaron desde un principio (AQUÍ la nota), y su personaje es un terapeuta de la Matrix. El resto del elenco lo conforma Jada Pinkett- Smith (Reloaded), Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Toby Onwumere, Andrew Caldwell, Brian J. Smith y la mexicana Eréndira Ibarra.

Ibarra, Smith y Onwunere colaboran de nueva cuenta con Lana Wachowski después de su participación en Sense8 de Netflix. Así que todo, absolutamente todo alrededor de The Matrix: Resurrections, es emocionante.