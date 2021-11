Checa el inquietante teaser de la tercera temporada de ‘Atlanta’ con Donald Glover

Por más increíble que parezca, se nos está terminando el 2021 pero contra todo pronóstico, parece que el próximo año también será grandioso. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque veremos series completamente nuevas que prometen ser espectaculares, aunque de igual manera regresarán producciones que queremos mucho y que llevamos esperando un buen rato por su regreso. Tal es el caso de Atlanta, que volverá a nuestras vidas con su tercera temporada.

Como recordarán, en septiembre de 2016 se estrenó esta serie en FX protagonizada por Donald Glover. Desde entonces, se convirtió en una trama muy querida y respetada porque a decir verdad, nos mostró una historia llena de drama y comedia con la que cualquiera se puede identificar. El éxito fue tal que la cadena de televisión le dio luz verde a una entrega más, donde tuvimos chance de ver la evolución de ‘Earn’ Marks, ‘Paper Boi’ y todos los personajazos que los acompañan.

Donald Glover ‘filtró’ el primer teaser de la tercera temporada de ‘Atlanta’

Sin embargo, no todo ha sido espectacular para Atlanta. A pesar de que ya habían confirmado que venía la tercera temporada de la serie, las cosas se tuvieron que retrasar cuando el coronavirus se convirtió en pandemia. Para que se den una idea de lo fuerte que fue el golpe que recibió la producción en el momento en que el COVID-19 llegó a todo el mundo, FX tenía planeado estrenar la siguiente parte en 2021, pero después de pensarlo seriamente decidieron que lo mejor era posponer su lanzamiento.

Pero mientras esperamos a que se estrene la tercera entrega de esta serie, por fin tenemos el primer vistazo a lo que veremos en los nuevos episodios y al parecer, todo se pondrá un poco tenso. Resulta que en vísperas de Halloween, a Donald Glover se le ocurrió soltar un regalo para todos los fans de esta historia. A través de un sitio llamado Gilga.com, mostró un teaser de un minuto de duración de la nueva temporada, que la verdad nos dejó más preguntas que respuestas.

El adelanto nos dejó con más preguntas que respuestas

En este breve adelanto nos muestran unas cuantas imágenes inquietantes de distintos escenarios donde se desarrollará la tercera entrega, todo esto mientras suena de fondo una reinterpretación de la canción “It’s After The End of the World” del legendario músico de jazz, Sun Ra. Pero lo que nos dejó con el ojo cuadrado fue que justo al final podemos ver a ‘Paper Boi’ usando una playera en la que se ve la frase “FAKE”… ¿será que nos estén diciendo algo con este pequeño guiño?

Hasta el momento, FX no ha confirmado la fecha oficial de estreno de la tercera temporada de Atlanta, pero lo que sí tenemos claro es que llegará a nosotros en cualquier momento de 2022. Pero mientras esperamos a que regrese esta serie que se ha ganado el reconocimiento por parte del público y la crítica especializada, a continuación les dejamos el primer teaser: