Es oficial: Brendan Fraser será el villano en la película de ‘Batgirl’ (y este sería su personaje)

Warner Bros y DC Films tienen un montón de proyectos interesantes de cara al futuro y uno de ellos es la entrega cinematográfica de Batgirl. Esta película tiene como protagonista confirmada a la actriz Leslie Grace, quien fue anunciada en julio pasado. ¿Y el villano? Ese dato se mantenía en la incógnita… hasta ahora.

Para arrancar la semana llenos de sorpresas, se acaba de dar a conocer que Brendan Fraser será el encargado de interpretar al villano de la cinta antes mencionada. Según informan fuentes cercanas, el personaje en cuestión sería Firefly, conocido en varios países hispanohablante como ‘Luciérnaga’.

Brendan Fraser le entrará como el villano de ‘Batgirl’

En la pasada DC FanDome, Warner nos dio una probadita de varias de las producciones cinematográficas que tiene en la mira, desde The Flash hasta The Batman. Como dijimos, la casa productora y DC Films tienen grandes planes. Sin embargo, hubo algunas como Batgirl (que tendrá un lanzamiento exclusivo por HBO Max) que no tuvieron menciones ni anuncios sobresalientes, aunque figuran en el catálogo de próximos lanzamientos.

Y bueno, se entiende que por la premura del proyecto esta cinta no haya asumido protagonismo en la convención virtual mencionada… pero eso no quiere decir que no nos emocione. De hecho, la película sigue delineando a su elenco y en ese sentido, ya podemos ir apuntando a Brendan Fraser en la lista.

Este lunes 25 de octubre, se confirmó que el actor dará vida al antagonista de Batgirl. De acuerdo con Deadine, Brendan se suma al largometraje como el villano y el personaje que interpretará sería Firefly, un conocido enemigo de la franquicia Batman caracterizado por su fascinación hacia la pirotecnia y el fuego.

Fue en julio pasado cuando WB y DC Films confirmaron a la actriz Leslie Grace (conocida por su reciente aparición en In The Heights) como la nueva Barbara Gordon/Batgirl, con los directores Adil El Arbi y Bilall Fallah (Bad Boys For Life) comandando la realización. Además de Fraser, se sabe que J.K. Simmons regresará para repetir su papel como el comisionado de la policía Jim Gordon, papel que hizo en las dos versiones de Justice League.

El resurgimiento de Brendan y algunos detalles de su nuevo personaje

Con este rol, Brendan Fraser agrega un proyecto más a su resurgimiento dentro del panorama hollywoodense tras su aparición en la cinta No Sudden Move de Steven Soderbergh, la serie Trust de Danny Boyle, su próximo protagónico en la película The Whale de Darren Aronosfky, además de que lo veremos también en Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. En el universo de DC, Brendan ya ha trabajado prestando su voz al personaje Cliff Steele de Doom Patrol.

Para quienes no estén muy familiarizados con el nuevo villano que hará Brendan… Firefly es un personaje recurrentemente enemigo de Batman que apareció por primera vez en los cómics durante la década de los 50. Su verdadero nombre es Garfield Lynns, aunque ha tenido otras encarnaciones en los cómics bajo el nombre de Ted Carson (segundo Firefly). Como tal, el personaje ha aparecido en series como Gotham bajo el alias Lady Firefly.

Por ahora, no se sabe si Fraser aparecerá como Garfield Lynns o Ted Carson. Por el momento, se ha comentado que Batgirl llegará a HBO Max en algún momento de 2022 aún sin fecha concreta de estreno.