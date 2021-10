‘The Batman’, ‘Black Adam’ y ‘The Flash’: Esto fue todo lo que se anunció en DC FanDome 2021

Desde 2020, Warner Bros. y DC nos presentaron un evento global virtual que nos dejó con un gran sabor de boca, el DC FanDome. A lo largo de un montón de paneles, nos presentaron los adelantos y más de sus producciones para el cine y televisión, así como videojuegos y hasta cómics que veríamos en el futuro. Sin embargo, el éxito de esta convención fue tal que este año, decidieron armarla otra vez para volarle la cabeza a los fans de la editorial.

De entrada ya sabíamos que anunciarían proyectos muuuy grandes, pero en realidad no esperábamos que nos dejaran con la boca abierta gracias a todo lo que revelaron durante casi tres horas y media de transmisión, cosas espectaculares que se vienen para el 2022. Y si ustedes, queridos lectores se perdieron este evento, no se preocupen que acá les contaremos a detalle lo más importante que DC nos mostró en este evento.

Black Adam

El DC FanDome arrancó con todo, porque tomó el lugar ni más ni menos que Dwayne Johnson para presentarnos noticias nuevas de Black Adam. A decir verdad, nos quedamos con las ganas de ver más sobre este personajazo, pero no nos podemos quejar porque el propio protagonista nos dio un adelanto de la escena inicial de la película, donde tuvimos chance de checar al exluchador en acción con todo y el traje que usará en la pantalla grande.

La verdad es que no revelaron más información además de la que ya teníamos, que el elenco contará con nombres importantes como Pierce Brosnan en el papel de Doctor Fate, así como la participación de otros actores como Noah Centineo, Aldis Hodge, Sarah Shahi y Quintessa Swindell. Sin embargo, como el propio Johnson dijo en el evento, esta será una cinta importante dentro del universo cinematográfico de la casa de cómics.

Hasta el momento, la fecha de estreno de Black Adam está programada para el 29 de julio de 2022, y sin duda pinta que será todo un éxito de la mando de Dwayne Johnson, una de las figuras más taquilleras de la industria cinematográfica. De cualquier manera, POR ACÁ pueden checar más imágenes de esta película.

Aquaman and The Lost Kingdom

Llevamos esperando la segunda entrega en solitario de Aquaman desde 2018, cuando su primera producción fue todo un éxito y le dio un respiro de esperanza a lo que Warner Bros. intentaba hacer con DC. Y ahora, después de tantos años de espera, es que James Wan está de regreso con Aquaman and the Lost Kingdom junto a Jason Momoa como Arthur Curry.

Durante la DC FanDome, Momoa nos presentó un detrás de cámaras de la producción que nos da cuenta que se trata de una de las películas más ambiciosas para DC en los últimos años. Aunque esperábamos ver algo más específico de la historia como un primer adelanto, un clip en exclusiva, o las primeras imágenes de Momoa con el resto del elenco, sólo nos quedamos con el detrás de cámaras que nos deja más emocionados de lo que ya estábamos.

Ahora sólo queda esperar hasta el 16 de diciembre de 2022, fecha de estreno programada para Aquaman and the Lost Kingdom. Pero mientras eso pasa, ACÁ pueden checar las imágenes del detrás de cámaras.

Peacemaker

En cuanto a las producciones de televisión, uno de los anuncios más esperados en el DC FanDome fue Peacemaker, una serie original de HBO Max que se estrenará en enero de 2022. ¿Pero por qué era una de las más esperadas? La razón es porque, de alguna manera, se trata de una secuela de The Suicide Squad enfocada en Peacemaker, personaje interpretado por John Cena y que trajo de vuelta James Gunn al escribir y dirigir la película estrenada en julio de 2021.

Peacemaker nos muestra los eventos sucedidos después de la misión de la que somos testigos en The Suicide Squad (ya saben, la estrella espacial gigante que estaba escondida en un país militarizado en Latinoamérica). Como recordamos, Peacemaker pelea contra Rick Flag porque este se niega a destruir los archivos que prueban la culpabilidad del gobierno de Estados Unidos en el tema. Por lo que Peacemaker, como su nombre lo indica y bajo las órdenes de Amanda Waller, debe evitar que se desate una guerra por la publicación de estos archivos.

Y cuando creemos que Peacemaker ha sido derrotado por Bloodsport (Idris Elba), en una escena poscréditos se revela que sigue con vida y que es contactado por el equipo de Waller: o regresa a la cárcel o se une a este grupo para matar a personas malas. Desde luego, Peacemaker acepta. Y esto es lo que veremos en esta serie producida por el mismo Gunn y que trae de vuelta a Cena con ese traje ridículo y extraño.

Durante el DCFanDome, durante un panel, hablaron sobre la dinámica entre Peacemaker y el resto del elenco, además de que liberaron el primer teaser de la serie que por cierto, se los dejamos por acá:

The Flash

Claro que dentro de este enorme festejo no podía faltar The Flash. Para sorpresa de todos, Ezra Miller apareció desde el set donde todavía están terminando de grabar la primera película en solitario de este personajazo y a pesar de que no tenían el material suficiente como para lanzar un teaser o tráiler, el actor no nos dejó con las manos vacías, porque junto a Andy Muschietti –director de la cinta– se armaron un primer avance épico.

¿Por qué lo decimos? Bueno, fueron algunos minutos los que Miller nos mostró, pero con eso nos quedó muy claro que esta producción viene a revolucionar el universo cinematográfico de DC y que jugarán con la idea de los multiversos porque como ya sabemos, la trama principal girará en uno de los cómics más importantes de este superhéroe: Flashpoint. Sin embargo, no contábamos con que nos soltaría un par de sorpresas espectaculares.

Para empezar, tuvimos chance de ver a Ezra Miller usando un nuevo traje de Flash, pero en esta nueva misión que está emprendiendo, donde tendrá que revertir lo que hizo –aún no sabemos qué– porque afectó el pasado y el futuro, Barry Allen no estará solo. Además de mostrarnos lo que parece ser una versión alterna del propio Miller como Barry, también apareció Sasha Calle como Supergirl y… el Batman de Michael Keaton… sí, lo leyeron bien.

Por ahora, se espera que The Flash se estrene hasta noviembre de 2022, pero de cualquier manera, contamos los días para ver esta película que desde ya se perfila para ser una verdadera locura. Y mientras esperamos a que llegue a las salas de cine, POR ACÁ pueden checar algunas imágenes de esta cinta.

The Batman

The Batman, sin duda, era el título más esperado dentro del DC FanDome 2021. Las expectativas sobre el anuncio estaban hasta el cielo, al grado de que la película se hizo tendencia desde que arrancó el evento. ¿La razón? Ya sabíamos que saldría un tráiler oficial que nos revelaría más a detalle lo que veremos en esta historia escrita y dirigida por Matt Reeves.

Entre los invitados de The Batman estuvieron Robert Pattinson, quien da vida a Bruce Wayne/Batman junto a Zoë Kravitz, quien interpreta a Selina Kyle/Catwoman. Desde luego, sí se estrenó este primer tráiler donde vemos, justamente, cómo Catwoman toma cierto protagonismo en la historia… algo que nos hace muy felices.

En este tráiler también vemos un poco más de interacción con The Penguin, quien es interpretado por Colin Farrell. Tampoco podían faltar Andy Serkis como Alfred y Paul Dano como The Riddler, quien se convierte en uno de los villanos más interesantes a partir de lo que vemos en este avance. O en otras palabras, The Riddler podría estar al nivel del Joker de The Dark Knight.

Para saber esto, habremos de esperar hasta el 4 de marzo de 2022, fecha de estreno programada para The Batman que, sin duda, cumplirá con todas nuestras expectativas (las cuales traemos desde 2018).

Shazam! Fury of the Gods

Dentro del DC FanDome 2021 también tuvimos las primeras imágenes de Shazam! Fury of the Gods. Sorpresivamente, Shazam se convirtió en una de las películas más populares y queridas dentro del universo extendido de DC gracias a su combinación genial de acción y comedia…. ¿Se repetirá la dosis para la segunda entrega? Ténganlo por seguro… pero la entrega venidera, sin duda, viene con más cosas épicas de por medio.

En este evento, pudimos ver un detrás de cámaras de Shazam! Fury of the Gods con todo y las imágenes de cómo lucirá Zachary Levi y compañía en esta nueva oportunidad. Sin embargo, no podemos pasar por alto el poderoso aspecto que tendrán nuestras protagonistas antagónicas: la icónica Helen Mirren y la siempre genial Lucy Liu.

La película llegará en 2023 y desde luego que se está convirtiendo en una de las entregas más esperadas del universo cinematográfico de DC, junto con Black Adam, Flash y Aquaman. Pueden checar la galería de imágenes completita POR ACÁ.

La animación también se hizo presente en DC FanDome

Otro de los apartados que nos emocionaron mucho en esta DC FanDome es el de las series animadas. Para esta entrega de la convención virtual, tuvimos algunos vistazos importantes a Injustice, ese tremendo arco argumental que nació como videojuego, ya tuvo su adaptación al cómic y se prepara para una entrega animada que luce espectacular, con un Superman que ha provocado una catástrofe de proporciones enormes en Metrópolis, todo gracias al Joker.

También tuvimos el primer tráiler de Catwoman: Hunted que llegará en 2022 y nos mostrará a la mítica Selina Kyle, personaje original de Batman, siendo perseguida por un montón de villanos y por la mismísima Batwoman, con quien al parecer hará alguna alianza importante.

Por ahí, también vimos algunos adelantos de cómo lucirá la tercera temporada de Harley Quinn, la exitosa serie de temática adulta de HBO Max, que está lista para estrenarse próximamente, aún sin una fecha definida. Y sí, Batman: Caped Crusader ya mostró su primera imagen con la promesa de llegar a Cartoon Network y HBO Max en 2022.