Calendario de estrenos de cine: Así van las fechas de películas de 2020 a 2028

Lo hemos mencionado ya en varias ocasiones: la industria del entretenimiento, en este caso la del cine y la televisión, se han visto sumamente afectadas a partir de la pandemia de COVID-19. Primero porque afectó todo el calendario: se detuvieron las producciones que ya estaban en marcha; en segundo lugar, se retrasó el inicio de producción de películas que estaban pendientes este año.

Ya en tercero, se recorrieron/cancelaron/reprogramaron festivales internacionales de cine. En cuarto puesto dejamos los cambios de fecha en el calendario de ceremonias importantes dentro de la industria como los Oscar. En quinto dejamos el cierre de complejos y salas de cine en todo el mundo, incluido México.

Y en sexto, como consecuencia de todo esto, los cambios de fecha en los estrenos internacionales, nacionales, independientes, comerciales y más.

En algunas partes del mundo ya comenzaron a abrir sus puertas algunas salas de cine, pero no al 100 por ciento de su capacidad ni todas las pantallas. Por supuesto, las medidas de sanidad e higiene forman parte de su nueva realidad, pero aún así, algunas personas se mantienen en confinamiento.

Ese no es el único obstáculo. En países como China (el primer lugar de boletaje en el mundo), abrieron con algunas condiciones como que las películas no pueden durar más de 2 horas. Y cada una de estas posturas, han hecho que los estudios y distribuidoras, atrasen las fechas de estreno de sus producciones más grandes con… esas enormes apuestas que cuestan cientos de millones de dólares, y que en taquilla se elevan más. ¿Y el resultado? Un calendario y agenda que cambia cada semana.

El calendario después de TENET…

TENET de Christopher Nolan para Warner Bros. es tan importante, que su estreno –y no estreno– movió todas las piezas del ajedrez. Actualmente, se dio a conocer que la fecha para Estados Unidos, y sólo en algunas ciudades, será para el 4 de septiembre.

De acuerdo con Variety, TENET tendrá salida, además de en ciudades selectas de Estados Unidos, en algunos países como Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, Rusia y el Reino Unido.

Seguido estuvo Disney cuando sacó del calendario el live action de Mulán y The French Dispatch de Wes Anderson.

Disney se fue mucho más lejos, quizá demasiado, y recorrió las fechas de las cinco producciones que tiene preparadas de Avatar de James Cameron. La misma suerte la corrió el plan de tres películas nuevas dentro del universo de Star Wars.

Y para rematar: Paramount recorrió las fechas de las dos películas más esperadas para este 2020. Es decir, A Quiet Place II de John Krasinski y Top Gun: Maverick con Tom Cruise. Estas se fueron de 2020 para darle la bienvenida a 2021. Y así nos podemos seguir con Universal, Sony, 20th Century, y más.

Calendario 2020-2028

Por eso, entre tantos cambios con las fechas (o algunos títulos que anda en el limbo), les dejamos acá el calendario de estrenos más actualizado hasta el momento (con fecha de lunes 27 de julio de 2020):

Sin fecha

Mulán (Disney)

The French Dispatch (20th Century)

Malignant (Warner)

Promising Young Woman (Universal)

The Last Vermeer (Sony)

Spell (Paramount)

Witches (Warner)

The Green Knight (A24)

The Woman in the Window (20th Century)

Praise This (Universal)

The Broken Hearts Gallery (Sony)

Stillwater (Universal)

The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It (Warner)

Saint Maud ( A24)

2020

Scooby – 13 de agosto de 2020

The New Mutants – 28 de agosto de 2020

The Personal History of David Copperfield – 28 de agosto de 2020

TENET – 4 de septiembre de 2020 (ciudades selectas en Estados Unidos)

Wonder Woman 1984 – 2 de octubre de 2020

Death on the Nile – 23 de octubre de 2020

Black Widow – 6 de noviembre de 2020

No Time To Die – 20 de noviembre de 2020

Soul – 20 de noviembre de 2020

The Empty Man – 4 de diciembre de 2020

Free Guy – 11 de diciembre de 2020

Dune – 18 de diciembre de 2020

West Side Story – 18 de diciembre de 2020

2021

Antlers – 19 de febrero de 2021

A Quiet Place II – 23 de abril de 2021

Top Gun: Maverick – 2 de julio de 2021

Jackass – 3 de septiembre de 2021

The Last Duel – 15 de octubre de 2021

2022

Sonic the Hedgehog – 8 de abril de 2022

Under the Boardwalk – 22 de julio de 2022

Avatar 2 -16 de diciembre de 2022

2023

The Tiger’s Apprentice -10 de febrero de 2023

Star Wars – 22 de diciembre de 2023

2024

Avatar 3 – 20 de diciembre de 2024

2025

Star Wars 2 – 19 de diciembre de 2025

2026

Avatar 4 – 18 de diciembre de 2026

2027

Star Wars 3 – 17 de diciembre de 2027

2028

Avatar 5 – 22 de diciembre de 2028