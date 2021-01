¡’Call Me By Your Name’ llegará al catálogo de Netflix muy pronto!

Cada mes, Netflix nos trae un montón de opciones de entretenimiento que se unen a su ya extenso catálogo de contenido. Por supuesto que su fuerte son las series y películas que ellos mismos se encargan de producir, que en los últimos años se han logrado llegar a las ceremonias de premiación más importantes de Hollywood, como el Oscar, aunque también toma otras cintas para su plataforma, como Call Me By Your Name.

Como recordarán, en 2017 el director Luca Guadagnino nos sorprendió con este filme, basado en la novela del mismo nombre del escritor André Aciman. Además de ser visualmente maravillosa y de tener una trama emotiva hasta los huesos, contó con las actuaciones espectaculares de Timothée Chalamet y Armie Hammer –quien anda en medio de la polémica tras varias acusaciones de canibalismo– como los protagonista.

‘Call Me By Your Name’ es una cinta excepcional

Gracias a Call Me By Your Name y a la historia de Elio y Oliver, el director James Ivory se llevó en 2018 el Oscar a Mejor Guión Adaptado, mientras que Guadagnino, Chalamet y hasta el músico Sufjan Stevens estuvieron nominados en varias de las categoría. Desde entonces, se habló sobre la posibilidad de filmar una secuela, aunque las cosas no estaban muy claras, pues el propio Aciman dijo que no era una buena idea.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, Luca Guadagnino confirmó en marzo de 2020 que sí estaba trabajando en una segunda parte de esta historia. Además y por si esto no fuera suficiente, también mencionó que el elenco original volvería para interpretar a sus respectivos personajes, aunque aún no han dicho qué pasará con Armie Hammer y si él también regresa para darle vida a Oliver una vez más.

¡Esta cinta llegará a Netflix en febrero!

Por ahora, la única certeza que tenemos es que en unos cuantos días tendremos chance de disfrutar Call Me By Your Name en el catálogo de Netflix. Resulta que como cada mes, el gigante del streaming actualizó su sección de próximamente, el lugar donde podemos ver las series y películas (originales y de otros estudios) que se estrenarán en su plataforma y la cual recomendamos checar para estar al tanto de todos los estrenos.

Ahí podemos darnos cuenta que después de casi tres años desde que se estrenó en cines, la cinta de Luca Guadagnino llegará a nosotros junto con otras producciones este 1 de febrero. Así que ya lo saben, si aún no la han visto o quieren echársela una vez más, esta es su oportunidad, pues recordemos que de un momento a otro, el tío Netflix las retira de su lista de contenidos y no queremos que se queden con las ganas.