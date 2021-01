Un estreno a la semana: Estas son las películas que lanzará Netflix en el 2021

A pesar de que la industria cinematográfica apenas se está recuperando del paro que tuvo que hacer por la pandemia del coronavirus, en el 2021 nos traerán un montón de películas espectaculares. Sobre todo de las plataformas de streaming, quienes durante todo este tiempo de encierro se encargaron de traernos grandes estrenos para no aburrirnos en casa, pero al parecer Netflix seguirá dejándonos con la boca abierta gracias a sus historias.

Para 2021 y continuando con todo lo que hicieron el año pasado, el gigante del streaming tiene preparado un arsenal de cintas que lanzarán durante los próximos meses, además de todas las series que por supuesto veremos a través de su servicio. Por lo que nos dejaron ver, entre sus planes tienen incluir una enorme cantidad de contenido a su extenso catálogo, porque serán poco más de 70 producciones las que veremos en el año.

También puedes leer: TE LUCISTE, TÍO NETFLIX: ESTO ES TODO LO QUE LLEGA AL CATÁLOGO EN ENERO DE 2021

Netflix soltó los adelantamos de las películas que lanzará en 2021

A través de un tráiler increíble que nos voló la cabeza, Netflix presentó todas las películas que estrenarán en su plataforma a lo largo de 2021. En realidad, fueron pequeños fragmentos los que mostraron aunque eso no nos quita la emoción, de algunas ya teníamos noticias y de otras nos acabamos de enterar, pero quizá lo que más llamó la atención fue que como ellos mismos lo mencionan, tendremos nuevas cintas cada semana.

Todo comenzó con los protagonistas de Red Notice, Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson dándonos la bienvenida, y a partir de ese momento aparecieron avances de proyectos como The Harder They Fall (con Regina King y Jonathan Majors) y Fuerza Trueno (de Octavia Spencer y Melissa McCarthy). También vimos imágenes del estreno como directores de Halle Berry y Lin Manuel-Miranda con Bruised y tick, tick…Boom! respectivamente.

Nuevos avances de cintas interesantes

Netflix también cerrará algunas de las historias juveniles que ha traído para nosotros en los últimos años, como El stand de los besos 3 y A todos los chicos: Para siempre. Más tarde checamos el vistazo de The Woman in the Window con Amy Adams, Escape From Spiderhead protagonizada por Chris Hemsworth y Miles Teller, ¡Hoy sí! de Jennifer Gardner y Sweet Girl con el mismísimo Jason Momoa.

Después y gracias a Dave Bautista, apareció un nuevo vistazo a Army of the Dead de Zack Snyder y Ana De la Reguera (POR ACÁ pueden ver las primeras imágenes), aunque a partir de ahí fueron flashazos los que revelaron de cintas como Zona de riesgo, Un viaje pesado, O2, Le dernier mercenaire, Kate, Fear Street, Night Teeth, Malcolm y Marie, Monster, Moxie, Tigre Blanco, Papá por dos Animalia en Australia, Beauty y Red Notice.

Pero al final se guardaron lo mejor, porque el tío Netflix reveló las primeras imágenes de Don’t Look Up, la próxima cinta de Adam McKay y con un elenco de lujo y que cualquier estudio de Hollywood desearía tener. Para que se den una idea, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Jonah Hill, Cate Blanchett protagonizan esta historia, y a decir por este pequeño vistazo pinta para ser espectacular.

Acá les dejamos la lista completa de películas que Netflix estrenará en 2021

ACCIÓN

El ejército de los muertos

Disomnia

Kate

Zona de riesgo

Red Notice

Sweet Girl

TERROR

Trilogía Fear Street

No One Gets Out Alive

Hay alguien en tu casa

Things Heard and Seen

THRILLERS

Blood Red Sky

Beckett

Escape from Spiderhead

Intrusion

Munich

O2

Night Teeth

La nube

The Woman in the Window

CIENCIA FICCIÓN

Stowaway

ROMÁNTICAS

A Castle for Christmas

Fuimos canciones

El stand de los besos 3

Love Hard

The Last Letter From Your Lover

Intercambio de princesas 3

A todos los chicos: Para siempre

Película aún sin título producida por Alicia Keys

DRAMAS

Beauty

Blonde

La rosa de Bombay

Bruised

Cowboys de Filadelfia

Fever Dream (Distancia de rescate)

Malcolm y Marie

Monster

Penguin Bloom

Fragmentos de una mujer

La excavación

The Guilty

È stata la mano di Dio

The Power of the Dog

The Starling

Tigre Blanco

Película aún sin título de Alexandre Moratto

Película aún sin título producida por Graham

King

WESTERNS

The Harder They Fall

COMEDIAS

8 Rue de l’Humanité

Afterlife of the Party

Un viaje pesado

Don’t Look Up

Papá por dos

Descuida, yo te cuido

Moxie

Le dernier mercenaire

Fuerza Trueno

PARA TODA LA FAMILIA

A Boy Called Christmas

Especial de Navidad de Shaun, el cordero

Animalia en Australia

Ohana: Un magnífico tesoro

Nightbooks

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles

Robin Robin

Skater Girl

La película de The Loud House

Trollhunters: Rise of the Titans

Wish Dragon

¡Hoy sí!

MUSICALES

A Week Away

tick, tick…Boom!

Mejor no les contamos más y chequen a continuación el tráiler oficial con el avance de todas las películas que Netflix estrenará en 2021. ¿Cuál es la que más les emociona?