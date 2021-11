¿Por qué están cancelando (otra vez) a Chris Pratt y qué tiene que ver Anna Faris?

Una vez más, el nombre de Chris Pratt está navegando en las tendencias y no precisamente por alguno de sus proyectos cinematográficos. El actor ha sido señalado por internautas debido a una publicación que recientemente hizo en sus redes sociales, la cual ha levantado bastante polémica.

¿Y de que se trata a grandes rasgos? Pues bien, los señalamiento son por lo que algunos usuarios de redes sociales han tomado como una ‘indirecta’ a su expareja, la actriz Anna Faris. Y según lo que comentan, todo tendría ver con la condición de salud del hijo que tiene con ella.

La publicación de Chris Pratt que causó la controversia

Este jueves 4 de noviembre, Chris Pratt utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle una publicación a su actual esposa Katherine Schwarzenegger. En la fotografía subida, solo aparecen ellos dos sonriendo y hasta ahí, nada mal… de hecho, a grandes rasgos, descripción de la imagen parece ser bastante romántica.

“¡Miren cómo me observa! Quiero decir, ¡encuentren a alguien que los mire así!… Nos conocimos en la iglesia. Me ha dado una vida increíble, una hija hermosa y saludable….Su cumpleaños en unas 6 semanas. Entonces, si no le consigo nada, le diré que mire hacia atrás en esta publicación. Te amo cariño”, le escribió Pratt en lo que parecería una romántica dedicatoria.

Sin embargo, el asunto fue más allá con lo que se ha tomado como una indirecta hacia su exesposa Anna Faris.

Señalan al actor por una supuesta indirecta a Anna Faris

Pues bueno, todo el incidente que tiene a Chris Pratt siendo señalado en redes sociales, deriva de referirse a Lyla, la hija que él tiene con Katherine Schwarzenegger, como un niña ‘saludable’. El asunto es que en redes, se ha especulado que el actor comparó su relación actual con el matrimonio que sostuvo en el pasado junto a Anna Faris y el hijo que tuvo con esta última.

Recordemos que Pratt y Faris estuvieron casados de 2009 a 2012 y producto de su relación, tuvieron al pequeño Jack quien nació de manera prematura y desafortunadamente sufrió tuvo una hemorragia cerebral. En los meses posteriores a su nacimiento, el bebé tuvo algunas complicaciones de salud, pero con el paso de los años su calidad de vida ha mejorado bastante, según lo que han compartido la actriz y el actor.

¿Fue intencional el comentario de Pratt? Algunos internautas lo han considerado así, mientras otros comentan que si bien no tuvo la intención de hacer una comparación -directa o indirecta-, debió ser más cauteloso con sus palabras dada la situación de su Jack.

Esto viene después de que a finales de 2020, las redes sociales se volcaron en su contra por supuestamente ser partidario de una conocida iglesia que en Estados Unidos que apoya las terapias de conversión, entre otras cosas (ACÁ la historia). Por otro lado, en febrero de este año, el actor fue parte de otra controversia luego de que lo señalaran por presuntamente haber escrito algunos tweets racistas y antisemitas, lo que el negó rotundamente.