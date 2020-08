¿Cómo, cuándo y dónde? Esto es todo lo que debes saber del DC FanDome

Este sábado 22 de agosto se llevará a cabo el DC FanDome, una enorme experiencia virtual donde se reunirán creadores y talento de los proyectos más grandes del DC Multiverse que incluye películas, series, cómics, videojuegos y más. En otras palabras, se reunirán cada uno de los involucrados en los títulos más esperados para revelar adelantos, fechas, nuevas imágenes y todo lo que necesitamos saber.

Sin duda, es un evento de enormes proporciones, por lo que acá te dejamos una guía para que sepas cuándo, cómo y dónde se realizarán cada una de las actividades más destacadas del DC FanDome. Pero primero lo primero.

¿Dónde y cuándo podré verlo?

El DC FanDome es una experiencia gratuita, por lo que no tendrás que pagar ningún tipo de boleto o entrada para las distintas actividades y escenarios. Además, ten en consideración que no hay un cupo de audiencia, así que puedes seleccionar los paneles que más te gusten o interesen, y entrar en el momento que prefieras.

El DC FanDome estará disponible en la página oficial que encontrarás en este ENLACE. Así que no hay descargas ni aplicaciones para que accedas al evento. Ahorita hay una cuenta regresiva, pero las actividades comenzarán a las 12 pm (hora centro), y todo arrancará con un panel que tiene las expectativas bastante altas.

Al entrar a la página, verás un contador de los días, horas, minutos y segundos que faltan para que inicie el evento. Por acá puedes armar un calendario, por lo que deberás crear una cuenta donde te piden un nombre de usuario, correo y contraseña. Toma en cuenta eso.

El DC FanDome estará disponible en varios idiomas como inglés, portugués, francés, alemán, italiano, japonés y otros más. Por supuesto, también estará disponible en español. De hecho, habrán varios conductores en representación de más de 10 países incluido México.

Paneles de la DC FanDome

*Los siguientes paneles se presentarán en el Hall of Heroes

Wonder Woman 1984 – 12 pm

En un panel de 25 minutos, se reunirán Patty Jenkins, directora de Wonder Woman 1984, junto a Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig y Pedro Pascal. Revelarán algunas imágenes inéditas de esta segunda entrega de Diana Prince y responderán las dudas de algunos fans.

Wonder Woman 1948 se estrenará el próximo 1 de octubre de 2020.

Introducing Flash – 1:40 pm

Ya llevamos un par de años en espera de noticias de The Flash, la película en solitario de este personaje interpretado por Ezra Miller. Pero este panel pondrá fin a algunas de nuestras dudas. Miller se reunirá con Andy Muschietti, director de la cinta, la productora Barbara Muschietti, y la guionista Christina Hodson. Este panel durará 10 minutos y podríamos ver algunas imágenes de lo que hasta ahora se tiene planeado con esta cinta.

El jueves 2o de agosto se dio a conocer la noticia de que Ben Affleck retomará su papel de Batman para aparecer en The Flash.

The Suicide Squad – 1:55 pm

Este panel de 30 minutos contará con la presencia de James Gunn, escritor y director de la segunda entrega de esta historia. Con él estará la mayor parte del elenco para ponerse a prueba en conocimiento de la película en un juego titualado “Squad Shadowdown”.

Estarán presentes Margot Robbie, Jai Courtney, Viola Davis y Joel Kinnaman (retoman sus roles), más Joaquín Cosío, Idris Elba, Pete Davidson, Michael Rooker, Peter Capaldi, Sean Gunn, John Cena, Storm Reid, Nathan Fillion, David Dastmalchian, Juan Diego Botto y Daniela Melchior.

The Snyder Cut of Justice League – 4:30 pm

Este panel, el cual durará unos 25 minutos, es uno de los más esperados por los fans. Zack Snyder platicará sobre algunos detalles poco conocidos de Justice League, y sobre su llegada a HBO Max programada para 2021. Hoy reveló un teaser sobre lo que podremos ver en el DC FanDome, y se trata de algunas escenas que no entraron en la cinta final después de su salida.

Black Adam – 5:10 pm

Este es el panel que supone estará lleno de sorpresas, pues sólo se ha confirmado el proyecto de la película y la participación de Dwayne Johnson como protagonista. En 15 minutos, el actor y empresario hablará de su primera película dentro del mundo de los superhéroes, responderá una ronda de preguntas y respuestas de fans y revelará sorpresas.

The Batman – 7:30 pm

Matt Reeves estará presente en este panel junto a Robert Pattinson. Se ha dicho que revelará algunas sorpresas. Hoy, el director liberó el logo oficial de The Batman más un arte/póster realizados por Jim Lee, jefe creativo de DC Entertainment. Lo más probable (o al menos lo que esperamos todos) es que se liberé algún clip de la cinta o se dé a conocer el elenco que acompañará a Pattinson en la película.

Aquaman – 6:05 / Shazam! – 6:40

Habrá un par de paneles para dos películas que ya salieron. Aquaman de 2018 y Shazam! de 2019. Ambos títulos tienen secuelas programadas, así que quizá el talento presente hable de estas producciones y den algunos adelantos.

Para Shazam! estará presente Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Faithe Herman, Meagan Good y David F. Sandberg, este último director. En cuanto al título de Aquaman, Patrick Wilson estará presente.

¿Los podré volver a ver?

En este evento virtual tenemos la oportunidad de volver a ver cada uno de los paneles que se presentarán. Todos se volverán a proyectar en el escenario de Hall of Heores, y tendrán hasta dos repeticiones que llegarán hasta el domingo por la mañana. Acá les dejamos los horarios de las primeras repeticiones:

Wonder Woman 1984 – 8 pm

Introducing Flash – 9:40 pm

The Suicide Squad – 9:55 pm

The Snyder Cut of Justice League – 12:30 am

Black Adam – 1:10 am

The Batman – 3:30 am

Tráiler de DC FanDome

El pasado 19 de agosto se reveló el tráiler oficial del DC FanDome. Aquí conocimos el escenario principal del evento, el Hall of Heores en el que se llevarán a cabo las actividades más importantes del 22 de agosto. Este enorme escenario fue diseñado por Jim Lee, y aquí estará de host principal la actriz Aisha Tyler.

Acá les dejamos el tráiler: