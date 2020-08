¡Al fin! Matt Reeves revela el logo y un arte oficial de ‘The Batman’ de Robert Pattinson

Hace poco más de un año se hizo oficial que Matt Reeves se encargaría de dirigir The Batman, la película de los orígenes de uno de los héroes más conocidos de DC que ha sido presentado en varias ocasiones tanto en la pantalla grande y la chica. Por estas fechas, se confirmó que el actor que le va a dar vida, es Robert Pattinson, y poco a poco, a partir de esto, se reveló el elenco con Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell y Andy Serkis.

Todavía no se han revelado muchos detalles de The Batman, y sin duda, se ha convertido en una de las producciones más esperadas para 2021. Por eso es tan importante el hecho de que este título esté presente el próximo 22 de agosto en el DC FanDome para mostrar las primeras imágenes oficiales o quizá un clip de adelanto.

El logo y artes de ‘The Batman’

Y ahora, para calentar motores, el mismo Matt Reeves ha revelado los artes y el logo oficial de The Batman… y la verdad es que se ven increíbles. A través de su cuenta de Twitter, el director y guionista reveló el logo de la película, el cual viene en negro y rojo. A través de las letras rojas de “The Batman”, se ve un murciélago en negro, y en la mera esquina, “DC”.

“Estoy emocionado de compartir el primer vistazo del logo oficial de #TheBatman, y un arte adicional muy genial para el #DCFanDome creador por el grandioso Jim Lee“, escribió Matt Reeves para revelar ambos trabajos.

Pero lo más emocionante, es el arte del mismo Batman. Acá vemos al personaje con su icónico traje negro y su capa. Se encuentra encime de una especie de gárgola, y de fondo tiene edificios de Ciudad Gótica. El arte también viene en negro y rojo, y se lee “DC FanDome 2020”, pues más imágenes se revelarán durante la participación de Reeves y Pattinson en el evento.

Ambos artes, tanto el logo como el dibujo de Batman, fueron creador por Jim Lee, artista gráfico conocido por renovar la imagen de varios personajes en sus trajes. Además, Lee es el actual jefe creativo de DC Entertainment, por eso cayó en sus manos el diseño del escenario virtual que veremos durante el DC FanDome.

‘The Batman’ en el DC FanDome

A mediados de junio se anunció un evento y/o experiencia virtual titulada DC FanDome, el cual tiene el objetivo de reunir a los creadores, directores y talento de los títulos más importantes dentro del DC Multiverse. Una especie de convención donde habrán paneles de las películas más esperadas dentro de este universo.

Por supuesto, estará presente The Batman con Matt Reeves y Robert Pattinson, pero se le suman más de 300 invitados con títulos como The Suicide Squad, Wonder Woman 1984, Shazam! 2, Justice League, Black Adam, The Flash y muchas más, todos con sus respectivos elencos, directores o creadores. Para conocer todos los invitados y acda uno de sus títulos, puedes dar clic en este ENLACE.

La primera parte del DC FanDome se realizará este sábado 22 de agosto. El resto de la experiencia será el 12 de septiembre. Para conocer los horarios del 22 de agosto, da clic en este ENLACE.