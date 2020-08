Robert Pattinson, Margot Robbie, Dwayne Johnson y más en el DC FanDome

Una de las grandes lecciones de 2020 es que las cosas no siempre salen como se planean. Y la industria del entretenimiento es un gran ejemplo de esto, pues su calendario y planes a futuro cambiaron du un momento a otro como consecuencia de la crisis sanitaria. Sin embargo, entre todo el caos siempre llegan las buenas ideas y en agosto llevan el nombre de DC FanDome.

Pero vamos por partes. A mediados de junio se anunció la llegada del enorme evento virtual DC Fandome, el cual tiene el objetivo de presentar todos los títulos y proyectos dentro del DC Multiverse, o en otras palabras, el universo que engloba todos los personajes, historias, lanzamientos y futuros proyectos de DC.

El próximo 22 de agosto –durante 24 horas y completamente gratis–, fans de todo el mundo podrán vivir una experiencia única donde se hable exclusivamente de películas, series, videojuegos, cómics, concursos y mucho más. Pero ahora viene lo bueno: ¿Quiénes formarán parte del DC FanDome?

Los organizadores del DC FanDome anunciaron los más de 300 invitados que formarán parte de sus distintas actividades. Acá les contamos los que más nos emocionan:

The Batman

Entre los invitados más destacados, y quizá más esperados, está Matt Reves y Robert Pattinson, director y protagonista de The Batman. A mediados de 2019 se anunció que Pattinson sería el actor principal de esta cinta dirigida por Matt Reeves. Como recordamos, desde que se anunció su producción hubo un poco de controversia.

Primero, porque era un proyecto en el que participaría Ben Affleck; sin embargo, se tomó la decisión se sacarlo (y no sólo como actor, sino también en la producción) para presentar la historia de los orígenes de Batman. Por lo tanto, se necesitaba a un intérprete mucho más joven… y así es como llegó el nombre de Pattinson.

Luego llegaron las dudas respecto al trabajo del actor en una película tan importante y después de un personaje que dejó muchas dudas en las manos de Affleck. La realidad es que poco a poco se ha recobrado la confianza, sobre todo cuando se anunció que Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell y hasta Andy Serkis, formarían parte del elenco.

DC FanDome anunció la presencia de Val Kilmer dentro de la actividades del evento. Todavía no se sabe por qué, pero hemos de pensar que está relacionado a The Batman, pues en en 1995 interpretó al personaje en Batman Forever de Joel Schumacher. La duda es: ¿Estarán relacionadas las historias?

En una de esas Kilmer le rinde un homenaje a Schumacher, quien murió el pasado 22 de junio a los 80 años de edad.

Suicide Squad 2

Esta es una de las partes más esperadas del DC FanDome, pues supone la presencia de TODO el elenco de Suicide Squad 2 más el director James Gunn.

Breve resumen: en 2016 se estrenó Suicide Squad de David Ayer con un elenco impresionante liderado por Margot Robbie y Will Smith, además de una historia que no se había visto en la pantalla grande. Esta enorme producción, digamos que fue un éxito en taquilla, pero no le fue muy bien en críticas.

Por lo tanto, se buscó a otro director que pudiera darle un toque mucho más oscuro, pero sin perder de vista el humor. Después de una controversia en Twitter, Warner Bros. fichó a James Gunn, director y creador de la saga de Guardianes de la Galaxia del MCU. Por supuesto que fueron buenas noticias, sobre todo cuando se anunció el regreso de algunos nombres del elenco de la primera y los nuevos rostros.

Entre los invitados más destacados está James Gunn, por supuesto, más Margot Robbie, Jai Courtney, Viola Davis y Joel Kinnaman. Todos ellos vuelven en sus personajes. Lo bueno viene con los actores y actrices que fueron fichados para esta segunda entrega como Idris Elba, Pete Davidson, Michael Rooker, Peter Capaldi, Sean Gunn, John Cena, Storm Reid, Nathan Fillion, David Dastmalchian, Juan Diego Botto y Daniela Melchior.

¿Lo que más nos emociona? El actor mexicano Joaquín Cosío, quien en septiembre de 2019 se sumó al elenco de Suicide Squad 2, también estará entre los invitados de la DC FanDome en representación de México.

Awww. This room suddenly got dusty. ❤️🙏❤️ https://t.co/Xxth9eLQog — James Gunn (@JamesGunn) August 5, 2020

Wonder Woman 1984

No sería un evento de DC si no se integra en la agenda Wonder Woman 1984, la segunda entrega de este personaje interpretado por Gal Gadot. Para el DC FanDome estará presente Gadot junto a los personajes más importantes de este filme como Chris Pine (Steve Trevor), Connie Nielsen (Hippolyta) y Robin Wright (Antiope), quienes repiten sus personajes después del enorme éxito de 2017.

Pero también veremos a los nuevos integrantes de Wonder Woman 1984 que son interpretados por Pedro Pascal y Kristen Wiig. Como sabemos, Pascal dará vida a Max Lord mientras Wigg interpretará a Cheetah. Patty Jenkins también estará presente en la experiencia del 22 de agosto.

Como sabemos, el estreno de Wonder Woman 1984 ha sido un poco caótico, por no decir menos. Estaba programada a estrenarse en junio de 2020; sin embargo, por la pandemia movió su fecha para agosto y por las mismas razones, se tuvo que cambiar para el 2 de octubre.

Al parecer, todo indica que esta fecha será la definitiva para que llegue a salas de cine, pues se trata de una de las cintas más esperadas de 2020.

Black Adam

El público duró años pidiendo que el actor Dwayne “The Rock” Johnson formara parte del universo fílmico de DC. Al principio era cualquier personaje, pero desde el año pasado sonó un nombre perfecto para él: Black Adam. Esto se potenció con el estreno de Shazam!, un personaje que convive con Black Adam dentro de la mismo historia.

Finalmente, para finales de 2019, se confirmó que Dwayne Johnson interpretaría a este icónico personaje que representa la némesis la de Shazam y hasta de Superman. El actor lo confirmó con un póster y una fecha establecida para el 22 de diciembre de 2021. Todavía no se ha comentado nada respecto a la fecha de estreno; sin embargo, esperamos que suceda lo más pronto posible.

Quizá por eso se anunció el nombre de Dwayne Johnson para forma parte de DC FanDome. A lo mejor nos estamos adelantando, y participará en otra actividad como la de Suicide Squad 2 o Shazam! 2, pues hace meses se anunció que podría hacer su debut la cinta de James Gunn, o bien, convive en la misma línea del tiempo de Shazam.

Pero entonces, tendremos que esperar para el 22 de agosto y saber si se van a revelar detalles de su producción, elenco, fecha de estreno y más. O bien, sólo será un invitado que nos deje con más dudas…

Shazam! 2

En la primera mitad de 2019 se estrenó Shazam!, una de las entregas más aclamadas de DC pero que sorpresivamente le fue mal en taquilla. Sin embargo, la historia fue tan bien recibida, que Warner Bros. decidió ir por una segunda entrega que, hasta el momento, podría estrenarse a lo largo de 2022.

Por eso, la producción de Shazam! 2 formará parte de las actividades de DC FanDome con la presencia del Zachary Levi, quien da vida a Shazam. Junto a él aparecerá Asher Angel, el actor que interpreta a Billy Batson, el niño al que le fueron otorgados poderes para salvar al mundo del mal. Como sabemos, cuando dice “Shazam”, se convierte en una especie de Superman.

También estarán presentes los actores Jack Dylan Grazer y Adam Brody, quienes interpretan la versión de niño y adulto del personaje de Freddy Freema. Una bonita sorpresa también es el nombre de Faithe Herman, conocida en la cinta como Darla Dudley y quien estará acompañada de Meagan Good, la versión adulta.

Por último, para Shazam! 2 se contará con la presencia de David F. Sandberg, el director de la primera cinta que vuelve a tomar la dirección de esta segunda entrega. Quizá en este evento nos resuelva la duda de si él interpretará a Mister Mind…

Justice League

Quizá esté título sea uno de los que más emociona a los fans no sólo del universo de DC, sino de aquellos que aman las películas de superhéroes. ¿La razón? En los últimos meses se ha hablado de la versión de Justice League de Zack Snyder y la posibilidad de ver su visión de la que sería la producción más destacada entre las películas de DC de los últimos años.

Zack Snyder sería el encargado de Justice League para estrenarse en 2017; sin embargo, una tragedia a nivel personal hizo que el director, guionista y productor se saliera del proyecto y lo dejara en manos de Joss Whedon, a quien recordamos por títulos como The Avengers y Avengers: Age of Ultron.

Como pudimos ver, la película no fue el éxito que se esperaba, y muchos consideran que se debe a que Whedon no respetó la historia que comenzó a contar Snyder, y de hecho, voló varias de las escenas que ya se habían grabado. Es por esto que los fans han pedido que se libere la versión de Snyder… y parece que sucederá. En mayo, el mismo director dijo que su corte llegará a HBO Max.

Y hace unas semanas, reveló una breve escena donde pudimos ver a Superman con su icónico traje negro junto a Alfred. Ambos personajes son interpretados por Henry Cavill y Jeremy Irons, respectivamente.

The Flash

En agosto de 2019, Andy Muschietti anunció que sería el director de The Flash, la película en solitario que fue propuesta por el mismo Ezra Miller, quien lo ha interpretado en tres ocasiones. Esta noticia llegó antes del estreno del Chapter 2 de It, el cual fue todo un éxito el año pasado que se sumó a las buenas críticas de la primera entrega de esta cinta.

El nombre de Muschietti y Ezra Miller aparecen en la lista de invitados del DC FanDome, y lo más probable es que nos vayan a contar sobre este proyecto del que no se han revelado muchos detalles.

Aquaman 2

El único nombre de la lista de DC FanDome que está relacionado con la producción de Aquaman 2, es el de Patrick Wilson. Este actor interpretó a Ocean Master en la cinta de 2018 protagonizada por Jason Momoa.

No podemos asegurar nada respecto a este título; sin embargo, nos emociona la posibilidad de que se revelen detalles, al menos los más básicos como el elenco al cual podrían volver Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Yahya Abdul-Mateen y Dolph Lundgren. También se podrían aclarar temas como la fecha de producción y el estreno (aquí es confirmar si los planes siguen para 2022).

Guionistas y creadores en el DC FanDome

En la larga lista encontramos nombres que van desde integrantes de las producciones más grandes, hasta guionistas, escritores, productores, directores y, por supuesto, actores y actrices que han construido el multiverso de DC.

Cabe destacar la presencia de Damon Lindelof, a quien conocemos como creador de series icónicas como Lost. Sin embargo, desde el año pasado lo tenemos muy presenta al ser el responsable de Watchmen, la serie de HBO que retoma el legendario cómic de Alan Moore y que vive dentro del universo de DC.

También estará presente Neil Gaiman, autor de obras como American Gods y Coraline. Pero si está aquí es por The Sandman, la serie de historietas de DC Comics que recientemente anunciaron un tráiler de la lectura del cómic en voces de un gran elenco como James McAvoy, Michael Sheen, Andy Serkis, Riz Ahmed, Taron Egerton, entre otros.

Jeremy Carver, director y guionista, también se dará una vuelta por el DC FanDome, y muy probablemente lo haga junto a Diane Guerrero, Matt Bomer y Timothy Dalton, protagonistas de Doom Patrol.

Uno de los nombres que más nos llamó la atención fue el de Giancarlo Esposito, conocido actor de series como Breaking Bad o The Boys. En los últimos meses se ha corrido el rumor de que participará en un videojuego… y quizá sea anunciado en el DC FanDome.

Entre otros invitados estará Kaley Cuoco, quien da voz a la versión animada de la serie Harley Quinn desde 2019. Otros nombres que nos sorprendieron de la lista fue el de Terry Crews (quien probablemente anuncie una sorpresa) y Tamara Tunie. Si este último no te suena, sólo hace falta echarle un ojo al elenco de La Ley y el Orden: UVE y recordar que era la famosa forense. ¿Pero qué hace en el DC FanDome?

Lista completa