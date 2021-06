Oh, sí: ¡Ya revelaron el título oficial de la segunda película de ‘Aquaman’!

Sorpresivamente, Aquaman se convirtió en una de las franquicias de Warner Bros más importantes dentro de lo que conocemos como el universo extendido de DC. La primera entrega nos mostró que este icónico superhéroe tenía el potencial para ser un bad-ass total y Jason Momoa se ganó al público con su interpretación.

Por ello, la expectativa se mantiene bastante alta rumbo a la segunda entrega, misma que llegará a salas de cine -y muy probablemente a HBO Max- en 2022 y de la que ahora tenemos un nuevo detalle más. Este jueves, el director James Wan reveló el título oficial de la película.

La segunda parte de ‘Aquaman’ ya tiene título oficial

DC Films y Warner Bros tiene varios planes importantes respecto a sus futuras producciones. Por ahí, ya andamos esperando avances de películas como Black Adam, Shazam! Fury of the Gods o The Flash que sin duda, lucen prometedoras, pero por el momento es la segunda parte de Aquaman la que nos tiene bien entrados en detalles.

La película que verá a Jason Momoa regresar como el poderoso regidor de los siete mares, poco a poco nos da más información sobre lo que se viene. La última información viene de nada más y nada menos que el director James Wan, quien a través de sus rede sociales por fin dio a conocer el título oficial de la nueva entrega.

El cineasta posteó en Instagram una imagen cuya descripción dice “La marea se acerca”. La foto muestra que el título oficial de la nueva cinta será Aquaman and The Lost Kingdom. Por ahora, los detalles de la trama se mantienen en secreto. Checa acá abajo el posteo de Jame Wan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por James Wan (@creepypuppet)

¿Qué se sabe sobre la cinta ‘Aquaman and The Lost Kingdom’?

A pesar de que, como comentamos, no hay mucho detalles sobre la nueva cinta de Aquaman en cuanto a la trama, pero parte del elenco ya ha sido confirmado. Algunos de los que acompañarán a Jason Momoa y también Amber Heard en la película, están Willem Dafoe, Patrick Wilson,Nicole Kidman, Yahya Abdul-Mateen y Dolph Lundgren, quienes regresarán para interpretar sus papeles de la primera entrega.

Eso sí, según reportan medios como The Wrap, uno de los nombres que está sonando duro para incorporarse al proyecto es el actor danés Pilou Asbæk, con quien Momoa ya compartió créditos en Game Of Thrones. Por ahora, quedaremos atentos a próximos anuncios sobre la película, sobre todo cuando se lleve a cabo la DC Fandome de este año. Acá más detalles.