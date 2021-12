Netflix estrena la canción principal de ‘Don’t Look Up’ con Ariana Grande y Kid Cudi

Estamos a nada del estreno de Don’t Look Up, la próxima película de Adam McKay protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence donde también hacen una aparición especial Ariana Grande junto a Scott Mescudi, mejor conocido como Kid Cudi. AQUÍ el tráiler.

Esta cinta se estrenará el algunos cines el próximo 9 de diciembre y llegará a Netflix hasta el 24 de diciembre. Sin duda, es una de las películas más esperadas del año por el elenco, pero también por la presencia de estos dos músicos, quienes también interpretan la canción principal titulada “Just Look Up”.

Pero acá abajo les dejamos un poco más de contexto para que no se saquen de onda (ni se sorprendan con las risas) con “Just Look Up” en voz de Grande y Kid Cudi.

Just Look Up con Ariana Grande y Kid Cudi

Don’t Look Up nos presenta al doctor Randall Mindy y Kate Dibiasky, profesor y estudiante de la estatal de Michigan del departamento de Astronomía. Un día, Kate descubre un cometa, el cual está haciendo un recorrido directo hacia la Tierra.

Al momento de hacer los cálculos, se dan cuenta que por el tamaño y la velocidad, el impacto contra el planeta Tierra tendrá como consecuencia la extinción de todas las especies, incluidos los seres humanos.

Así es como empiezan una larga lucha para convencer al gobierno de Estados Unidos, los medios de difusión y la sociedad de la amenaza. Pero nadie parece tomarlos en serio. Entre aquellos que se suman a la conversación, están Riley Bina y DJ Chello, interpretados por Ariana Grande y Kid Cudi, respectivamente.

Los dos conforman una de las parejas más mediáticas en todo el mundo. Por lo que su presencia en la conversación entre la amenaza real del cometa o no, es importante. Así es como ambos componen la rola “Just Look Up” dirigiéndose a alguno de los bandos que se presentan en Don’t Look Up”. Aquí les dejamos la canción:

Don’t Look Up

DiCaprio y Lawrence protagonizan Don’t Look Up junto a Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Tyler Perry, Himesh Patel, Mark Rylance, Ron Perlman con la participación especial de Chris Evans, entre muchos otros actores.

“Just Look Up” fue coescrita por Ariana Grande junto a Kid Cudi, el compositor Nicholas Britell y la compositora Taura Stinson, estos dos últimos nominados al Oscar. Britell se echó la producción del score. El soundtrack saldrá el próximo 10 de diciembre en Republic Records.