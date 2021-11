Checa el tráiler oficial de ‘Don’t Look Up’ con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence

Se está terminando el año, pero eso no quiere decir que lo acabaremos aburridos. De hecho, muchas plataformas de streaming guardaron algunas de sus producciones más fuertes para concluir el 2021. Tal es el caso de Netflix, que a lo largo de todos estos meses nos ha presentado películas y series espectaculares, aunque para cerrar con broche de oro, nos presentarán una de sus cintas que suena para ser una de las más importantes . Sí, estamos hablando de Don’t Look Up.

Desde hace ya un buen rato nos enteramos que el gigante del streaming estaba trabajando en este proyecto bajo la dirección de ni más ni menos que Adam McKay, ganador del Oscar a mejor guión adaptado por The Big Short. Sin embargo, además de tenerlo a él como el líder de esta cinta, nos voló la cabeza saber que para el elenco reunieron a grandes celebridades de Hollywood, como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Ron Perlman y hasta Ariana Grande.

Netflix por fin estrenó el tráiler oficial de ‘Don’t Look Up’

Durante un buen rato, Netflix se guardó muy bien los detalles y vistazos de Don’t Look Up. Finalmente el pasado 8 de septiembre, liberaron el primer teaser (ACÁ lo pueden checar) donde nos quedó muy claro que con esta película buscan aparecer de nueva cuenta en la carrera por el Oscar en 2022. Pero ahora, la plataforma sorprendió a propios y extraños estrenando el tráiler oficial de esta cinta y de una vez les tenemos que avisar que estamos ante una de las mejores producciones que veremos este año.

En el primer adelanto nos mostraron un poco sobre la trama, la cual involucra a dos astrónomos (Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence), Randall Mindy y Kate Dibiasky, que descubren la existencia de un meteorito que además de acercarse peligrosamente a la Tierra, tiene el tamaño y la capacidad de destruir nuestro planeta. Sin embargo, en medio de la desesperación intentan recurrir al gobierno estadounidense, así como a medios de comunicación y hasta celebridades para informar sobre esta situación, pero no más no les hacen caso.

Mucha tensión y comedia negra es lo que nos espera con esta película

Conforme avanza el tráiler nos damos cuenta de la tensión que esta situación genera en los protagonistas, porque están en una carrera por salvar a la humanidad y por obvias razones, evitar el fin del mundo. Y sin duda, en este vistazo está presente el estilo de Adam McKay, con un ritmo intenso y un montón de presión, pero sobre todo muchísima comedia negra. Si son fanáticos de su trabajo o de esta clase de historias, estamos seguros que Don’t Look Up les encantará y volará la cabeza.

Por último pero no menos importante, Netflix confirmó que Don’t Look Up se estrenará en algunas salas de cine de Estados Unidos el próximo 10 de diciembre, y llegará a su catálogo hasta el 24 de diciembre. Pero mientras esperamos al día en que por fin tengamos chance de ver esta película que nos emociona y mucho, chequen a continuación el espectacular tráiler oficial: