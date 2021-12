Keanu Reeves y Carrie Anne-Moss nos platican de ‘The Matrix Resurrections’

El regreso de Neo y Trinity con Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en The Matrix Resurrections, es una de las cosas que más esperamos este 2021. Después de 18 años con la promesa del Oráculo a Sati de volver a ver al Elegido, es que por fin lo volveremos a ver en una nueva historia que recupera el fascinante universo de The Matrix. AQUÍ lo que debes recodar para verla.

Por lo que tuvimos la oportunidad de platicar con Reeves y Moss y parte del elenco de The Matrix Resurrections como la mexicana Eréndira Ibarra, Priyanka Chopra Jonas y Jessica Henwick, sobre el impacto de la trilogía original, la idea de control en el mundo real, las hitorias que podríamos explorar en nuevas entregas del universo de The Matrix y el regrso de dos de los personajes más icónicos.

The Matrix Resurrections

Lana y Lilly Wachowski escribieron y dirigieron The Matrix en 1999 y cambiaron el rumbo del género de ciencia ficción, la acción, y no es por nada, pero también la historia del cine. Esta cinta es una de las más determinantes al cierre del siglo XX al grado de que se convirtió en un referente de la cultura popular y aquella recién inmersión en la era digital, la cual nos mostró el lugar que ocuparía la tecnología en nuestras vidas.

El tema de la pastilla roja y azul, hace menos de 10 años, se convirtió en toda una referencia cultural y política en relación a la idea de estar “radicalizado”, el cual fue utilizado por la extrema derecha para desvirtuar algunos movimientos. Y esta es sólo una de las partes por las que el universo de The Matrix sigue siendo tan importante entre nuestras conversaciones.

Por lo que la noticia del regreso de la historia en The Matrix Resurrections, a más de 20 años de la primera cinta y a 18 del cierre de la trilogía original, fue una verdadera sorpresa. Primero, porque sólo Lana dirigiría la secuela; en segundo lugar, por que Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss estarían de vuelta como Neo y Trinity a pesar de que sus personajes murieron en The Matrix Revolutions.

Entre muchas otras dudas que finlamente se resolverán con el estreno de The Matrix Resurrections que nos muestra a Thomas Anderson dentro de la Matrix, pero reconociendo una vez más que algo no anda bien. Neo será liberado una vez más, pero esta vez más allá de librar una guerra contra las máquinas como el Elegido, debe rescatar a Trinity, quien también se encuentra atrapada en la simulación. AQUÍ el último tráiler de The Matrix Resurrections.