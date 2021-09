El Elegido: ¿Por qué Thomas (y no Neo) aparece en ‘The Matrix: Resurrections’?

Después de 18 años, Keanu Reeves y Carrie-Ann Moss están de regreso en el universo de The Matrix bajo la dirección de Lana Wachowski con la salida de The Matrix: Resurrections, la cual acaba de liberar su primer tráiler en donde vemos el regreso de Keanu como Thomas Anderson, no como Neo. Así que la pregunta más obvia es, ¿dónde está y por qué se reincorporó de nueva cuenta a la Matrix? Pero antes de llegar a ese punto, vale la pena resolver algunas dudas más…

¿Neo es realmente el Elegido? Esa es una de las preguntas que han rondado en nuestra cabeza desde hace 21 años que se estrenó The Matrix. Las hermanas Wachowski retomaron ciertas mitologías para crear una historia sumanente compleja que se “resume” a la existencia de los seres humanos y su relación con un mundo que evoluciona.

Aquellas mitologías hablan de un héroe enamorado de la humanidad al grado de arriesgar su propia vida para salvarla; de un héroe que realiza un viaje iniciático, en el sentido más lietral de la palabra, para comprender a detalle el mundo que lo rodea y, desde luego, el mundo que debe salvar; la presencia de un maestro que lo guía y en algún punto, ya que está listo, lo deja cumplir su propósito con honor.

Neo, supuestamente, es el Elegido (The One como un anagrama del mismo nombre): una figura mesiánica, el protagonista de una profecía en la que su existencia gira en torno a liberar a los seres humanos del yugo de las máquinas creadas por ellos mismos. ¿Cómo hacerlo? Incorporándose a la fuente de la Matrix y eliminando las anomalías de un programa que nunca termina de ser perfecto.

Como les decíamos, el universo de The Matrix es complicado, y el tiempo no ha sido amable con nuestras dudas, sino todo lo contrario a partir de que mucho de lo que se dijo en esta ficción, parece tomar sentido en un una realidad (hablamos de la nuestra) en la que nos vemos superados por la tecnología que nosotras y nosotros mismo creamos.

Pero para resolver la duda de quién es Neo (si es que a caso es posible) y por qué parece estar ausente en The Matrix: Resurrections con el regreso de Thomas, hemos de irnos al principio de las cosas y dar un respaso por la historia de las Wachowski.

La guerra contra las máquinas

Vale la pena recordar algunas frases, ideas y conceptos. Los seres humanos crearon máquinas para facilitar las tareas más simples, y conforme sus necesidades fueron en aumento, también el número de máquinas y sus capacidades. Si bien la Inteligencia Artificial no es fácil de definir, en The Matrix la comprendemos como la capacidad de las máquinas de tomar consciencia por encima de lo que fueron programadas.

Con esto, comenzó una guerra entre el hombre/mujer y la máquina. Las máquinas tomaban su energía del Sol, por lo que la humanidad en un acto desesperado decidió “destruir” el cielo para así terminar con su fuente de poder. Pero la tecnología (creada para asumir una sola tarea; en este caso, la de derrotar a los humanos), descubrió que las personas eran una fuente (enorme) de energía por sí misma.

Por lo que comenzó a cazar a los humanos para utilizarlos como baterías, creando enormes cultivos donde las y los bebés ya no nacen, sino se cultivan. ¿Pero cómo mantenerlos dóciles?, ¿cómo evitar que se rebelen? Mientras las máquinas resolvían el dilema, algunas personas lograron escapar a las entrañas de la Tierra para crear la Resistencia.

Matrix

Las máquinas, de esta manera, crearon la Matrix que en términos simples es una simulación. Se trata de un conjunto de programas creados para realizar distintas funciones que coincidan con lo que alguna vez fue real para los seres humanos. Una simulación que pueda ser absorbida por los seres humanos (mente) para que su cuerpo siga funcionando como una fuente de energía.

Así, toda persona que sea cultivada, se conecta a la Matrix para vivir la cotidianidad sin saber, realmente, cuál es su realidad/verdad. Realidad virtual implantada en los cerebros humanos. Esto quiere decir que se cree que se nace, vive y muere dentro de un proceso natural de las cosas cuando en realidad sucede todo lo contrario: un programa de simulación lleno de reglas y tareas. Todo está ahí para cumplir con un objetivo.

La Matrix que vemos en la cinta, no es la primera. Hay algunos que dicen que se trata de la tercera simulación mientras otros dicen que es la sexta (aunque en realidad, se refiera al número de Elegidos, pero luego llegamos a esto). Las máquinas, a partir de un programa informático conocido como Arquitecto, crearon una primera Matrix en la que todo era perfecto y armonioso (término que se comprende más entre números). Y fue esta perfección la que hizo que los humanos rechazaran estar ahí.

Una segunda Matrix experimentó con lo opuesto, y también fue rechazada por los humanos. La Matrix que simula estar a finales de los 90, en la que vive Thomas Anderson, fue creada entre el Arquitecto y el Oráculo al comprender que el programa por sí mismo no puede ser perfecto sin perder equilibrio porque los humanos son… imperfectos. ¿Cómo lograr el balance? Con una anomalía o una imperfección.

The One

El Arquitecto y el Óraculo, dos softwares, diseñaron una anomalía conocida como “The One”, la cual tiene el objetivo de seguir ciertos pasos para encontrar un equilibrio que no puede ser eterno, pero sí puede durar el tiempo que sea necesario. Tareas, reglas y objetivos. Una medida dentro del sistema a favor del sistema.

Y con aquella anomalía, no sólo entendemos la presencia de un héroe que realiza un viaje iniciático para salvar a la humanidad, sino todas las fechorías inherentes de la experiencia humana, sobre todo de las sociedades más allá de los individuos. El triunfo de esa Matrix no estaba en su programación perfecta, sino que había que agregarle la tragedia del hombre/mujer: nos aniquilamos a nosotros mismos y todo lo que nos rodea.

Esto quiere decir, además, que no hay libre albedrío. Lo cual no es de sorprenderse si se trata de una simulación para mantener a las personas conectadas (esta última palabra algo aterradora si pensamos en lo que están haciendo ustedes en este momento para leer el texto: están conectados). Pero no nos desvirtuemos.

¿Quién o qué es el Elegido? En la Matrix, 99 por ciento de las y los individuos aceptan el programa en la medida que al 1 por ciento restante se le permitiera, de manera inconsciente, que pueden ser libres, tomar decisiones y tragarse la pastilla roja o azul. Thomas Anderson, nuestro héroe, forma parte de ese porcentaje de la población al igual que Morfeo o Trinity. El rechazo en sí mismo es una anomalía.

Esta idea, por decir menos, es peligrosa en tanto puede llevar a esos humanos a la rebelión, la sublevación y la toma de consciencia de conseguir toda la libertad. Una persona que se rebela, puede poner en jaque a todo un sistema (las consecuencias es la muerte de todo aquel conectado a la Matrix).

El Elegido es un mecanismo de control

Pero todo está hecho a la medida. The One es una persona que creemos se libera por sus propios medios para desubrir, al final de todo, que todo estaba programado de esa manera. Es decir, la figura del Elegido no es más que una forma de mantener el control y el dominio en aquellas y aquellos que se pensaron libres dentro de una revolución.

Va de nuez. El Oráculo y el Arquitecto, integraron un código binario en la anomalía conocida como The One para que recorriera todo lo que vemos en Thomas/Neo. Su nacimiento, su desarrollo, sus dudas, ese sentir de no pertenecer, de creer que hay algo más, de encontrarse con Trinity, de conocer a Morfeo, de tomar la píldora azul, de asumirse como Neo, de saber la verdadera historia, de entrar a la Matrix, de enfrentar agentes, de salvar a Morfeo, de enamorarse, de convertirse en el Elegido y todo lo que viene después.

El Elegido debe regresar a la fuente, vertir el código, permitir que se resinserte en el programa principal y así reiniciar el sistema. Esto tiene el objetivo, como buen programa, de evitar que todos los humanos en la Matrix mueran, o bien, evitar que Zion desaparezca. Si no hace algo, se enfretaría al fin de la humanidad, y por ende, sería el fin de las máquinas.

Por eso, por esa simple razón, es que las máquinas crearon dos programas que pusieran en peligro el sistema y al mismo tiempo crearan una anomalía que con la ilusión de la salvación, no hiciera otra cosa que mantener el sistema bajo control.

¿Neo de verdad es el Elegido?

Años después de los primeros campos de cultivo, vemos los eventos de The Matrix con la presentación de Trinity y Morfeo como dos individuos liberados de la simulación que luchan en la realidad contra las máquinas. Morfeo, principalmente, ha dedicado su vida como una persona libre para buscar al Elegido.

Las catacterísticas del Elegido, según Morfeo, es que debió haber nacido en la Matrix, puede modificarla y puede destruirla. Él cree (un dogma) que Thomas Anderson, un programador y hacker en la Matrix (conocido como Neo), es el mesías que liberará a la humanidad. Por lo que lo recluta, lo toma como su discípulo, le cuenta lo más grandes secretos y sacrifica su propia vida para salvarlo.

Pero Neo no nació en la Matrix. Todas y todos fuimos testigos de su liberación de aquel campo de cultivo aterrador. Pero se dice que Neo nació tres veces (una referencia a la Trinidad, se cree): su llegada a la simulación o cuando lo conectan a la Matrix; cuando sale de la misma; y cuando muere en manos el agente Smith dentro de la Matrix. Algunas personas no se sienten satisfechas con esta última idea y creen que Neo no es el Elegido porque simplemente no nació ahí.

Sin embargo, en realidad, nos decantamos con la idea de que sí lo es. No sólo porque al cierre de la trilogía el Arquitecto se lo dice, ni tampoco porque el Oráculo le explica que sus poderes vienen de la fuente y es ahí a donde debe dirigirse; sino porque Neo al ser una anomalía, está diseñada para romper las reglas y ponerse por encima de algunas.

Neo no debe destruir la Matrix, pero esa destrucción en realidad se traduce a reiniciarla, y al hacer esto, salva a la humanidad. Otra razón por la que Neo sí es el Elegido es porque al ser una anomalía, al ser una imperfección, permite que su propósito principal no coincida con sus intereses. Su amor por Trinity podría terminar con Zion. Una anomalía con anomalías tal como la Matrix tiene subprogramas que se hackean cuando se enfrentan a la eliminación.

Pero volvemos al mismo punto. Neo le integra una anomalía más a su estado. Debe elegir entre salvar a Trinity o salvar a la humanidad; pero decide no elegir entre las dos opciones programadas y salvar ambas partes. El Arquitecto, en ese caso, no podía preveer al alteración de su propia anomalía.

La teoría de que Smith es el Elegido

“Lo que pasó, pasó por una razón“, le dice Smith al señor Anderson cuando se encuentran por primera vez después de que él le dispara a Neo y este lo destruye, o mejor dicho, lo libera. Neo y Smith son como el yin y el yang. Cuando Neo lo destruye, Smith se reinventa y se convierte en un virus “renegado” que existe con el objetivo de destruir a Neo.

Las máquinas buscan destruirlo porque ya no sirve, ya no cumple con su propósito y/o porque está causando problemas. A Smith no le queda de otra que esconderse en la Maxtrix o volver a la fuente. Pero es tan poderoso, que puede hacer cambios en la Matrix. ¿No es esa una de las condiciones del Elegido?

Esta teoría lleva viva desde 2003 con la salida de Matrix Reloaded (la segunda entrega) en donde vemos de lo que es capaz; pero no vive mucho a partir de un simple argumento que el mismo personaje revela en la primera película: Smith está hecho a base de reglas y no puede romperlas. Neo sí. Neo revierte todos los cambios que Smith hace en la Matrix y comprende que se trata de algo más simple: si se deja destruir, pierde su objetivo y se anuncia su fin.

Smith no es el Elegido, pero su existencia, destrucción, resurgimiento y fatalidad, forma parte del plan escrito/programado en el camino del mesías. Las cosas debían suceder de esa forma. Se integra a la ilusión del héroe que vence al enemigo en su camino por liberar a los suyos.

¿Por qué Neo está desaparecido en ‘The Matrix: Resurrections’?

Ok. Ya entendimos: Neo es el indiscutible héroe del universo de The Matrix. Por lo que sería razón suficiente para explicar su rergreso en The Matrix: Resurrections. AQUÍ el tráiler. Pero eso no quiere decir que salgan miles de dudas respecto a la presencia de Keanu Reeves. Lo que más nos sorprende, y nos emociona, es que vuelve como Thomas Anderson, no Neo.

Lana Wachowski ha dicho que esta cinta es una secuela de la primera entrega. Por lo que Reloaded y Revolutions nos sirven, en realidad, para comprender que en la Matrix todo es posible. Y sí, en ese caso, es posible ver a Thomas y a una mujer que luce como Trinity (no sabemos si está en las mismas que Thomas), en un contexto en el que no se conocen. –Por ahí se ve que el personaje de Trinity vuelve a desconectarse de los cultivos–.

Podríamos pensar, entonces, que al ser una simulación –considerando que además hubo varias versiones– estamos frente a una nueva Matrix en donde Thomas (unos años más viejos) comienza a tener sueños en donde se revela su realidad simulada. Hablamos de un nuevo programa donde los eventos pueden ser distintos a lo que vimos en la primera cinta de 1999, pero donde se repita la anomalía. Un nuevo Neo tal y como el Neo de The Matrix descubrió que no era el primero ni sería el último.

Al final de Matrix Revolutions, cuando aparece un hermoso arcoíris en el horizonte, el Oráculo le dice al Arquitecto que la paz durará tanto como se pueda hasta que la humanidad necesite de nueva cuenta al Elegido. ¿No será que las y los humanos necesitan de nueva cuenta al mesías? Razón por la que el proceso empieza de cero: encontrar a Thomas y liberarlo.

También podríamos apuntar a que si bien Neo salvó a la humanidad al final de la trilogía; la Matrix podría rescatar el avatar de Thomas y mantenerlo como un programa dentro de la simulación sin posibilidad de “salir”. Aunque en el tráiler vemos que Thomas atraviesa un espejo tal y como lo hacen en su proceso de liberarse de la Matrix. Pero podría ser una buena explicación en la que Thomas/Neo podría estar de regreso pero sólo en una forma digital.