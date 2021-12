Welcome to the desert! Las 3 conversaciones que debes recordar para ver ‘The Matrix Resurrections’

El próximo 22 de diciembre se estrenará The Matrix Resurrections, la cuarta entrega del universo creado por las hermanas Wachowski desde 1999. El anuncio de este filme fue toda una sorpresa, pues marca el regreso de uno de los personajes más icónicos en la historia del cine (y la cultura pop): Neo/Thomas Anderson con Keanu Reeves. AQUÍ el primer tráiler.

Otro de los personajes clave que estarán de regreso es Trinity interpretada por Carrie Anne-Moss junto a Jada Pinkett-Smith como Niobe y Lambert Wilson como Merovingio. Estos dos últimos aparecieron a partir de Matrix Reloaded en personajes secundarios, pero determinantes, en la historia. De ahí en fuera, el resto del elenco de la nueva cinta está conformado por diversos rostros (aunque no necesariamente con personajes inéditos).

¿A qué nos referimos? Por ejemplo, volveremos a ver a Morfeo, pero no en la piel de Laurence Fishburne, sino de Yahya Abdul-Mateen II. Sí, suena complicado y seguro lo será, sobre todo porque hasta ahorita, no tenemos ni idea de qué irá The Matrix Resurrections. Nuestra única certeza es que se trata de una secuela de The Matrix donde poco o nada se relacionará con los eventos de Reloaded, Revolution y/o The Matrix Online.

Así que ante un escenario de incertidumbre que también es confuso, por decir lo menos, por acá les preparamos un texto con los elementos que debemos recordar para llegar frescos a The Matrix Resurrections. Es decir, las conversaciones clave del universo de The Matrix que nos podrían ayudar a entender los eventos que veremos en esta próxima película.

Pero primero, algo de contexto:

¿Cómo nació la rivalidad entre las máquinas y los seres humanos?

En los primeros cortometrajes de The Animatrix, explican el inicio de todo el conflicto entre las máquinas y los seres humanos. Aquí relatan que en un principio, la relación entre las máquinas y los humanos era cordial. Sin embargo, cuando las personas comenzaron a abusar de su poder sobre las máquinas, estas tomaron consciencia de ello.

Un robot conocido como B1-66ER, fue el primero en “enfrentarse” a sus amos. B1 mató a los humanos a los que servía porque estos querían “matarlo”, es decir, sacarlo de circulación. A partir de esto, los líderes mundiales ordenaron la exterminación de todos estos modelos, comenzando una ola de violencia contra las máquinas sin reconocer que estas, creadas a imagen y semejanza del hombre/mujer, habían desarrollado la consciencia de supervivencia.

Fue así como las máquinas fundaron una nueva nación, Cero-Uno, que gracias a sus capacidades (nuevas y mejores formas de Inteligencia Artificial), se convirtió en una potencia. Esto trajo como consecuencia el enojo de las sociedades humanas, desatando una guerra entre humanos y máquinas.

Ante la imposición de las máquinas, las naciones del mundo crearon la Operation Dark Storm para destruir el cielo, pues los robots utilizaban energía solar para funcionar. En un principio funcionó, pero pronto Cero-Uno descubrió que los seres humanos eran una fuente extensa de energía.

Fue así como comenzaron a cultivarlos. Se dieron cuenta que el cuerpo no sobrevive sin la mente, por lo que crearon una simulación donde todos los cuerpos conectados convivieran en un mundo de sueños para así seguir utilizando sus cuerpos como baterías. Ese es el principio de todo. (Aquí les dejamos la primera parte).

¿Qué es la Matrix?

Morfeo le explica a Neo qué sucedió

Todos nos sabemos de memoria de qué va The Matrix. Entonces, para no hacer el cuento largo, vamos a reducir los detalles para llegar al punto central. Thomas Anderson es un programador y un hacker cuyo objetivo principal es descubrir qué es la Matrix: ¿se trata de un lugar, cuál es su ubicación, quién lo maneja?

Cuando conoce a Trinity y Morfeo, este último prometiéndole la verdad acerca de su realidad, decide seguirlos. Eso significa que es liberado, o mejor dicho, Neo despierta y sale de la Matrix. Y aquí es donde viene lo bueno. Una vez fuera de esta, entra a un programa cargador (la Estructura) donde Morfeo le explica qué es la Matrix y qué diantres pasó con la humanidad.

“La Matrix está en todos lados“, le dice Morfeo. La realidad de Thomas es una mentira impuesta por las máquinas para mantener a los humanos controlados: “Una prisión de tu mente“. Es así como le explica que en la Matrix existe una proyección mental de su “yo” digital, y todo lo que sucede a su alrededor, es una interpretación de los impulsos eléctricos de su cerebro.

En pocas palabras, la Matrix es una “simulación neurointeractiva” o un mundo de sueños. Se trata de un mundo generado por computadoras para mantener bajo control a los seres humanos mientras las máquinas consumen la energía de sus cuerpos (baterías). Morfeo le explica a Neo que el cuerpo humano genera más bioelectricidad que una batería de 120 voltios.

Morfeo le habla sobre la profecía del Elegido

Morfeo ha dedicado su vida, como una persona libre, a buscar al Elegido. De acuerdo con la profecía, un hombre nació en la Matrix, y era capaz de cambiarla o rehacerla. Este hombre liberó al primer ser humano de la Matrix para enseñarle la verdad de su realidad: que estaba en una simulación creada por las máquinas.

Cuando Morfeo fue liberado y habló con el Oráculo, esta le dijo que su destino era encontrar al Elegido o The One, y descubrió que se encontraba aún en la Matrix y su nombre era Neo. En una parte de esta conversación, Morfeo le explica que hay ciertas edades para que los humanos despierten, y de preferencia deben ser niños.

¿La razón? A cierta edad, resulta imposible asimilar toda la información y la verdadera realidad. Neo ya era muy grande al momento de despertar, pero como se trata del Elegido, debía ser de ese modo. ACÁ les dejamos la explicación de por qué Neo sí es The One y qué podría suceder en The Matrix Resurrections.

¿Cómo funciona la Matrix?

El Oráculo le dice a Neo que es un programa

En The Matrix Reloaded, Neo vuelve a ver al Oráculo para conversar con ella sobre el funcionamiento de la Matrix y cuál es el siguiente paso para liberar a los humanos y salvar Zion. Aquí se revela que el Oráculo es un programa que forma parte del sistema, por lo que Neo asume que se trata de un mecanismo más de control. Entonces, ¿cómo confiar en ella y lo que le dice?

Esta conversación tiene dos puntos. El primero es sobre el concepto de libre albedrío o la toma de decisiones en una simulación que se construye a base de programas que siguen reglas. Esto es importante porque es la base para la destrucción de Smith, pero eso viene más adelante. Neo descubre que cualquier decisión ya está tomada, pero lo que debe comprender es el porqué de cada una.

Eso le ayudaría a entender, además, cómo funcionan los programas que conforman la Matrix (incluido el del Oráculo). Aquí le explica que todo lo que funcione y cumpla con sus objetivos, es invisible; pero hay algunas copias piratas de programas que rompen su función, y en esa misma ruptura, hay reglas y códigos que se deben cumplir.

Neo, al ser el Elegido, no es una copia pirata, pero si se trata de una anomalía o una medida dentro del sistema a favor del mismo. Para que un programa no termine en supresión, debe ocultarse en la Matrix o regresar a su fuente (la base de la máquina). Es aquí donde debe ir Neo para evitar la muerte de todos los que están conectados a la Matrix y la destrucción de Zion.

¿Quién es el Arquitecto?

Casi al cierre de The Matrix Reloaded Neo conoce al Arquitecto, el creador de la Matrix. Se trata de Inteligencia Artificial que a diferencia de las primeras máquinas (aquellas que se rebelaron contra los seres humanos al ser oprimidos), no ha desarrollado emociones, pues todo se basa en la lógica y en el objetivo: crear una simulación para controlar a los seres humanos.

La primera versión de la Matrix que creó el Arquitecto, era perfecta, pero por eso mismo fue rechazada por los seres humanos a partir de las imperfecciones propias de nuestras existencia. La segunda versión también fue un fracaso, por lo que creó un software (el Oráculo) que analizara la experiencia emocional y espiritual de los seres humanos basada en el libre albedrío.

Es decir, que si les daba la ilusión de la toma de decisiones, menos humanos serían propensos a despertar y alterar la Matrix. Al mismo tiempo, la supuesta capacidad de decidir, aumenta la probabilidad de que nazca una anomalía como la del Elegido. El Arquitecto utiliza a su favor esta anomalía y crea varios elementos a su alrededor para explotarlo como un mecanismo de control que potencie la idea de libertad.

Durante su encuentro, el Arquitecto le dice a Neo que esa es la sexta vez que conversan; es decir, se trata de la sexta versión de la Matrix. Algunas teorías indican que en The Matrix Resurrections veremos una nueva versión de la simulación, por eso es que vemos a Thomas y no a Neo, o bien, Trinity se encuentra aún dentro de la Matrix.