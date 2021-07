Estas son las mejores playas del mundo en 2021 y una está en México 😎

Dicen por ahí que en el mar la vida es más sabrosa y a estas alturas el partido, lo que daríamos por unos días de sol, arena y olas. Aunque la contingencia sanitaria nos orille a tener un ‘verano peligroso’, eso no quita que podamos disfrutar de algunas fotografías de las mejores playas del mundo en el 2021, imaginar que estamos ahí y por qué no, hacer planes para visitarlas en cuanto la pandemia haya terminado.

Y es que, esta semana se publicó el ranking de las mejores playas del mundo, evaluado a partir de su ubicación, limpieza, seguridad, belleza, condiciones ambientales así como preservación ecológica. Con estas características, pondríamos en el ranking a todas las playas mexicanas, sin embargo, el premio ‘Bandera Azul’, otorgado por la Fundación Europea de Educación Ambiental, es un poco más exigente.

No obstante, tal parece que los turistas, prefieren las playas con arena fina y blanca, muy por encima del resto, que también tienen su encanto. Pues el común denominador dentro de las diez playas ganadoras, es que todas poseen el mar color azul turquesa y un equilibrio inequívoco con el resto de la naturaleza. Sin más preámbulo, te presentamos las mejores 10 playas del mundo en el 2021.

10.- Isla de los Cerdos (Las Bahamas)

No te espantes, que este cayo en medio de Las Bahamas, no le hace honor a su nombre por insalubre, sino por la cantidad de cochinos nadadores que habitan en el lugar. Los animales, te permitirán nadar con ellos y disfrutar de esta playa paradisiaca, con la única condición de que lleves comida suficiente. Al ser una isla deshabitada por humanos y teniendo como vecinos a decenas de cabras y gatos silvestres, el alimento suele ser difícil de conseguir.

9.- Isla Kurumathi (Islas Maldivas)

Este pedacito de cielo en Asia del sur, se ha mantenido en los destinos consentidos por los turistas desde el 2017. Sus extensos arrecifes, lagunas azules y las míticas cabañas construidas sobre el océano Índico, provocan los suspiros de cualquiera. Aunque puedes conseguir vuelos redondos desde 20 mil pesos, esta es una de las pocas playas libres de COVID-19, por lo que mantener la sana distancia y portar mascarilla en las áreas públicas, incluyendo esta playa de ensueño, es obligatorio.

8.- Playa Ruinas (México)

Ubicada en el corazón de Quintana Roo, Playa Ruinas es un lugar único en todo el planeta. Construida sobre un acantilado, conserva un aire mágico, místico y ceremonial, capaz de complacer todos los gustos, así como todos los presupuestos. La playa bañada por el Caribe, es la casa de tortugas marinas y tiburones ballena, los cuales puedes ser observados en su hábitat a una distancia muy corta. La playa se encuentra a una hora de Cancún y no importa en qué lugar de la Riviera Maya te hospedes, hay diferentes tours que ofrecen una visita guiada a este mágico lugar.

7.- Fuente de la Plata (República de Seychelles)

En medio del archipiélago de África Oriental, destaca este espectacular paraíso tropical es el lugar perfecto para adentrarse en las cálidas y poco profundas aguas del Océano Índico. Sus aguas turquesas se encuentran enmarcadas por un suave manto de arena blanca salpicado por impresionantes rocas esculpidas con el paso del tiempo y la acción del agua y el viento. Aunque su belleza natural, es muchas veces opacada por su accesibilidad. Sin embargo, el mareador recorrido en avión, autobús y ferri, bien vale la pena.

6.- Playa Reynisfjara (Islandia)

‘Big 7 Travel’, dice que si las playas tropicales no son lo tuyo, asegúrate de visitar ‘el lado obscuro’ de Islandia. Esta hermosa playa con enormes pilas de basalto que surgen del mar y una inusual arena negra, dan la bienvenida a otro mundo. No por nada, David Benioff & DB Weiss, David Nutter y Miguel Sapochnik, eligieron este increíble lugar de arena negra como locación para la séptima temporada de ‘Game of Thrones’.

5.- Laguna Secreta (El Nido, Filipinas)

Nombrada la Isla más bonita del mundo en 2016 por los premios ‘Reader’s Choice Award’ sigue siendo una de las mejores playas del mundo en 2021. Famosa por sus costas de arena blanca y las aguas azul turquesa, que nacen de la selva tropical, la hacen un lugar excepcional, para pasar las vacaciones de tu vida. Sin embargo, tendrás que esperar un poco, pues Filipinas cerró sus fronteras a extranjeros desde marzo del 2021 y hasta nuevo aviso. Si pretendes viajar a este destino, es mejor consultar a la Embajada de México en el país asiático.

4.- Grace Bay (Islas Turcas y Caicos)

Quién podría escapar a una playa totalmente virgen con las playas más blancas, las aguas más claras y la fauna marina más variada del Caribe. Este destino de ensueño ofrece un espectáculo natural en y bajo la Tierra. Los tours de buceo incluyen una barrera de coral de 14 millas en la costa norte de Provo y una espectacular muralla submarina de 2,134 m frente a la isla Gran Turca, lo que la hace totalmente imperdible.

3.- Fig Tree Bay (Chipre)

Situada a pocos kilómetros de la frontera con Chipre, los turistas comenzaron a llegar a finales de la década de 1970 y, desde entonces, han surgido a lo largo de la franja costera varias ciudades más pequeñas y centros turísticos con una variedad de hoteles y restaurantes.

El agua verde turquesa y la larga playa dorada han hecho que Fig Tree Bay sea conocida como una de las mejores playas del mundo en 2021. Según la leyenda, este destino recibió su nombre de una higuera plantada por los invasores en el Siglo XVII, la cual sigue en pie. Por lo que si el mar no es suficiente, conocer la cultura local, te volverá loco.

2.- Playa de Whitehaven, Australia

Aunque pueda parecer la mejor pintura del mundo, esta obra de arte fuera de serie, entra en sinfonía con los ritmos más originales de la Madre Naturaleza. Con siete kilómetros de largo y una espuma de mar espectacular, esta playa Australiana se considera la más ecológica y la más limpia del planeta. Aunque este destino tiene siglos de historia, tal parece que fue creada ayer. Su resplandor parece intacto y alejado del desarrollo humano. Sin duda alguna, visitar este espectacular destino, tiene que estar dentro de la lista de 100 cosas que hacer antes de morir.

1.- Playa de Vaeroy (Noruega)

Vaya, vaya. Además del bacalao, Noruega tiene mucho más que ofrecer al mundo, albergando el destino ganador entre las mejores playas del mundo en 2021. Las impresionantes vistas de la costa desde lo alto de los acantilados son inmejorables. Las costas escarpadas y salvajes dan al agua del Ártico, que es más cálida de lo que cabría esperar, convirtiéndose en un paraíso tropical durante la primavera y verano a uno de los lugares más gélidos en el invierno. Si después de ver estas espectaculares instantáneas, ya no aguantas las ganas de viajar, aquí te decimos cuáles son las payas de México más ccontaminadas, digo, solo para baje la fiebre y puedas viajar libremente sin enfermar.