¿Vacaciones? Estas son las playas mas contaminadas de México

Aunque el coronavirus sigue fuerte en el país —y en el mundo— a mucha gente no le ha temblado la mano para llenar aeropuertos, centrales camioneras, centros comerciales y playas (no se vaya a enojar diosito si no pasamos semana santa divirtiéndonos, ¿verdad?), pero resulta que no todas las playas son aptas para recibir al turismo, pues algunas están bastante contaminadas como para eso.

Cofepris y el estudio que revela cuáles son las playas más contaminadas del país

Así lo dio a conocer la Comisión Federal para la protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ya que publicó un comunicado donde dio a conocer los resultados del programa Playas Limpias, correspondiente al primer periodo de este 2021. ¿El propósito? Determinar si las playas de México están listas para recibir a los visitantes que se darán cita esta semana santa y cuáles no son aptas por estar demasiado contaminadas.

“La calidad de agua en los centros turísticos es un factor primordial para garantizar la protección de la salud de las y los visitantes que entran en contacto, por lo que la autoridad sanitaria realiza estas pruebas desde 2003 con un enfoque preventivo”, destaca la Cofepris en su informe.

El estudio se hizo con agua de mar de 265 playas, pertenecientes a 70 destinos turísticos del país. Y aunque la graaaan mayoría (un 98.11%) se consideran aptas para recibir a los turistas, resulta que en el resto se superan los niveles de enterococos (bacterias que pueden causar diferentes infecciones) que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si vas a Jalisco, Baja California, Veracruz o Campeche, ojo acá…

Pero bueno, vamos ahora sí con las playas más contaminadas de México. Resulta que son cinco, y si tienes planeado ir esta semana a Jalisco o a Baja California, mejor checa cuáles son para que no vayas a ellas. Empecemos por Jalisco, pues acá hablamos de las playas Los Muertos y Cuale de Puerto Vallarta.

Mientras tanto, las playas más contaminadas de Baja California, y por consecuencia, las que la autoridad sanitaria del país no recomienda visitar, son tres: Rosarito, Tijuana I y Hermosa en Ensenada. Según la Cofepris, estas cinco playas superan los 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua, y eso las convierte en un riesgo de salud para los visitantes.

Ahhhhh pero ojo, porque acá no termina la cosa. La Cofepris advirtió que al menos seis playas no pudieron ser analizadas debido a que se encuentran cerradas por el coronavirus. Así que si te arriesgas a ir o intentas entrar porque eres de esos a quienes “el nuevo orden mundial” no los va a controlar, no sólo podrías enfrentar problemas con las autoridades locales, también te arriesgas a que estén altamente contaminadas.

Acá hablamos de la Playa Tumbao, en Veracruz; playa San Lorenzo, playa Bonita, playa Sombreron y playa Payuca, en el municipio de Champotón, en Campeche; y las playas Isla Arena en Kalkini y Puerto Real, ubicadas en Ciudad del Carmen.

“La comisión resalta que la medida de calidad del agua no significa una apertura de las playas o de la seguridad en ellas para ser visitadas, considerando la declaratoria de Emergencia Sanitaria por COVID-19“, establece Cofepris en su informe.