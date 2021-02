Evan Rachel Wood y Marilyn Manson: Recuento de los abusos y la violencia 

El lunes 1 de febrero, Evan Rachel Wood reveló a través de sus redes sociales, el nombre de su agresor: Brian Warner conocido artísticamente como Marilyn Manson. Años atrás, Wood había hablado de una relación donde había sufrido de violencia doméstica y sexual, pero nunca había revelado el nombre de su agresor hasta ahora.

Junto a ella, otras cuatro mujeres revelaron que también habían sufrido de violencia durante su relación con Marilyn Manson: violencia sexual, abuso psicológico, sometimiento, intimidación y más tipos de violencia que ha repercutido en sus vidas personales y profesionales.

Por acá les dejamos una línea del tiempo sobre la relación de Evan Rachel Wood con Manson, las primeras acusaciones contra el cantante, los testimonios de Wood sobre violencia doméstica y todo lo que ha sucedido desde ayer que se reveló el nombre de Manson como un abusador y agresor que podría estar lastimando a más mujeres.

2005-2006

Se conocieron cuando ella era adolescente y Marilyn Manson tenía más de 30. De acuerdo con Evan Rachel Wood, Manson la acosó desde que era menor de edad hasta que tuvieron una relación formal.

2007 – Evan Rachel Wood inicia relación con Manson

Su relación se hizo oficial ante los medios. Evan Rachel Wood tenía 19 años y Manson 36. La controversia no sólo se dio por la diferencia de edad, sino el hecho de que el músico seguía casado con Dita Von Teese, una conocida bailarina de burlesque que estuvo casada con Manson durante dos años.

2009

Manson dijo en entrevista con Spin (para promocionar el The High End of Low), que tenía fantasías con Evan Rachel Wood, su pareja en ese momento. El cantante dijo: “Tengo fantasías todos los días de aplastar su cráneo con un mazo”.

Manson: “La canción ‘I Want to Kill You Like They Do in The Movies’ es sobre mis fantasías. Tengo fantasías todos los días de aplastar su cráneo con un mazo”.

Reportero: “Wow“.

Manson: “Feliz Navidad”.

AQUÍ está la entrevista completa.

2010 – Rompimiento

Manson y Wood anunciaron su compromiso en 2010. Sin embargo, ese mismo año anunciaron que el compromiso terminaba, así como su relación.

Octubre de 2017

Twiggy Ramírez, bajista y compositor de Marilyn Manson, salió de la banda, o mejor dicho, Manson lo corrió tras acusaciones de violación por parte de una de sus exnovias.

Febrero de 2018 – Evan Rachel Wood y su primer testimonio

Evan Rachel Wood testificó frente al House Judiciary Subcommittee para que se aprobara en los 50 estados de Estados Unidos una declaración de derechos para las sobrevivientes de ataques sexuales: Sexual Assault Survivors’ Bill of Rights.

En su testimonio, la actriz reveló que había sido víctima de violencia doméstica y sexual: “Mi experiencia con la violencia doméstica es esta: abuso mental, físico y sexual que empieza lento pero crece con el tiempo, incluidas amenazas contra mi vida, gaslighting y lavado de cerebro, y despertar con el hombre que dice amarte violando lo que él creía era tu cuerpo inconsciente”.

Wood habló de una relación del pasado en la que sufrió de torturas para “probar” a su pareja su amor y lealtad. También confesó que haber sido víctima de violencia en su pasado, la hizo más propensa a sufrir de otros ataques. Habló de un intento de suicido, de sus adicciones provocadas por el trauma, y de la búsqueda de ayuda profesional.

No mencionó el nombre de su abusador en ese momento.

Nota: Gaslighting es una forma de abuso psicológico donde te presentan información falsa para que dudes de tu testimonio, lo que recuerdas, lo que dices, lo que denuncias. Es muy grave o severo cuando te acusan de que confundes la realidad con ficción.

Febrero de 2018

La actriz Charlyne Yi, conocida por participar en el cast de House, denunció que Manson la acosó y fue racista con ella en una vista al set de la serie. Dijo que Marilyn Manson (fan de la serie) le preguntaba a todas las mujeres si iban a “tijeretear”, refiriéndose de manera despectiva a las relaciones sexuales entre mujeres. Y a ella, la actriz aseguró, se refirió como “China man”.

Mayo de 2018 – Acusaciones a Manson

The Hollywood Reporter reveló la existencia de un documento contra Manson. En este era acusado de diversos crímenes sexuales, que no se especificaron, y que se llevaron a cabo en 2011.

Agosto de 2018

La oficina de Los Ángeles dijo que desestimaría el caso por falta de evidencia que corroborara la historia. De acuerdo con la ley en el estado de California, hay ciertas limitaciones de tiempo para presentar evidencia o hacer la denuncia. *Eso fue lo que pasó con unos videos que Evan Rachel Wood mencionó en una declaración de 2019. En estos, revelaba que su abusador grabó algunos de los ataques contra su persona.

En 2018, un abogado de Manson dijo que esas acusaciones las negaba el señor Warner de manera categórica, y que eran parte de un intento de generar publicidad. “Cualquier acusación es falsa“. Este mismo abogado dijo que una mujer lo acusó de haberla secuestrado durante 48 horas en 2011, lo cual era mentira y sólo representaba un intento por llamar la atención.

2019 – Evan Rachel Wood en California

Evan Rachel Wood testificó en California a favor de la Phoenix Act, la cual tenía el objetivo de introducir leyes que defiendan a las sobrevivientes de violencia doméstica en el estado. Como mencionamos, hay muchas limitaciones para castigar e identificar, legalmente, situaciones de violencia doméstica. La Phoenix Act pretendía ampliar ese espectro para que las víctimas vean que se hace justicia.

Aquí, Wood reveló más detalles del abuso y violencia que vivió durante una de sus relaciones del pasado. Comentó que durante años, su agresor la amenazó de muerte a ella y a sus familiares, amigos o cualquiera que había intentado ayudarla. Su agresor aseguraba tener relaciones con pandillas y criminales que podían asesinarla o a quien se acercara a ella.

También reveló que existían videos de las agresiones que había sufrido, de las torturas a las que su pareja la sometía. No las podía presentar como prueba, aseguró, por esas limitaciones que la Phoenix Act pretendía eliminar.

No mencionó el nombre de su abusador en ese momento.

2019

En una entrevista, Wood habló de su vida después del trauma, y dijo: “Creía que ser fuerte era no estar afectada. Y ahora, para sí, ser fuerte es dejar que te afecte pero ser capaz de superarlo, reconocer el dolor, pasarlo, dejar que fluya a través de ti, y luego dejar que se vaya. Te puedes romper y seguir siendo fuerte”.

2020

Un periodista especializado en música, recordó el comentario de Manson sobre las fantasías que tenía sobre Evan Rachel Wood. Volvió a ser noticia, y un representante de Manson dijo que no, que eso había sido una mera “entrevista teatral de una estrella de rock que estaba promoviendo un disco”, no algo literal.

1 de febrero 2021 – Evan Rachel Wood

Evan Rachel Wood reveló el nombre de su abusador, a quien había denunciado años atrás pero sin decir su nombre. Dijo que el nombre de su agresor es Brian Warner, mejor conocido como Marilyn Manson.

“El empezó a insinuarse cuando era una adolescente y abusó de mí horriblemente por años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para someterme. Ya me cansé de vivir con miedo por las represalias, difamación o chantajes.

Estoy aquí para señalar a este peligroso hombre y hacer un llamado a las industrias que lo han apoyado, antes de que arruine más vidas. Apoyo a las víctimas que ya no guardarán silencio”.

Más mujeres denuncian a Manson

Otras cuatro mujeres rompieron el silencio y realizaron denuncias donde revelaron que durante sus respectivas relaciones con Marilyn Manson, este las había violentado física, emocional, psicológica y sexualmente. Hablaron de violencia sexual, abuso psicológico y otras formas de violencia e intimidación.

Las otras cuatro mujeres que alzaron la voz: Ashley Walters, Sarah McNeilly, Ashley Lindsay Morgan y una mujer que sólo se menciona como Gabriella. Dos son modelos, una es fotógrafa que conoció a Manson al ser contratada como asistente, y una de ellas es artista.

Dijeron que sufren de trastorno por estrés postraumático. “Se ha hecho más claro el abuso que él cometió”; “Tengo problemas mentales y PSTD que han afectado mis relaciones personales y profesionales, mi autoestima y mis objetivos”; “Tengo pesadillas, PTSD, ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo“.

Todas dijeron romper el silencio para evitar que Brian Warner abusara de más mujeres aprovechando su estatus de poder, de figura pública y de celebridad.

Testimonios

“Me encerrada cuando me portaba ‘mal’, a veces me obligaba a escuchar cuando estaba con otras mujeres. Me prohibía acercarme a ciertos amigos y si no lo obedecía, me amenazaba con que les haría algo. Me contaron de otras que trataron de contar sus historias, pero sus mascotas terminaban muertas… me aventó contra la pared y me amenazó con aplastarme la cara con un bat de beisbol que sostenía“. – Sarah McNeilly

“Me ataba y me violaba. Me tiraba en el piso del hotel y cuando lo veía, él sonreía. Me decía que sólo así sabía que lo amaba, por cómo reaccionaba. Tomó fotos mías mientras estaba desnuda, dormida o atada y se las envió a sus amigos“. – Gabrielle

Loma Vista rompe su relación con Marilyn Manson

Loma Vista, la disquera que publicó el último álbum de Manson, We Are Chaos, anunció que ya no haría promoción de este disco y que cortaba relación con el cantante de manera inmediata.

AMC también anunció que en un episodio de Creepshow de la temporada para este 2021, donde participaba Manson, sería retirado. Las mismas acciones se llevaron a cabo en un episodio de American Gods en el que Manson participó.

Susan Rubio

La senadora del estado de California, Susan Rubio, pidió al FBI que investigara las acusaciones. Ella estuvo presente durante el testimonio de Wood en California en 2019. Rubio, desde hace algunos años, reveló que fue víctima de violencia doméstica, y desde ese momento, sus esfuerzos se han dirigido a ayudar a víctimas y sobrevivientes.

Manson respondió a las acusaciones

En la noche del lunes 1 de febrero, Marilyn Manson contestó con una publicación en su cuenta de Instagram:

“Obviamente, mi arte y mi vida han atraído la controversia, pero estas recientes acusaciones sobre mí son horribles distorsiones de la realidad. Mis relaciones íntimas siempre han sido con el consentimiento de mis parejas, quienes han estado de acuerdo. Sin importar el cómo –y el por qué– otras han decidido malinterpretar el pasado, esa es la verdad”.

No se refirió a ninguna acusación en específico, pero desmintió en general la situación.