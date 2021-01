Checa en exclusiva las primeras imágenes de la película de ‘Mortal Kombat’

El calendario de estrenos para 2021 es impresionante. Warner Bros. nos trae un sinfín de títulos que hemos estado esperando desde hace años, y uno de los que más expectativas han generado, es el reboot de Mortal Kombat.

Pero antes de revelar que tenemos en exclusiva las primeras imágenes (¡oh, sí!), queremos contarles sobre cómo se llegó a la conclusión de que se le debería dar una nueva oportunidad para esta adaptación. Primero, hacer una adaptación de videojuego a la pantalla grande o chica, es de las cosas más complicadas dentro de la industria.

La primera adaptación de Mortal Kombat

No sólo te enfrentas a una narrativa completamente distinta, sino a un mundo de jugadores que aman el juego por ciertos elementos que no siempre se pueden ver en la pantalla. Si nos nos creen, entonces regresen 26 años en el tiempo y vean la película de Mortal Kombat (o no, pueden no verla).

La adaptación de este videojuego en su primer intento, fue un desastre. Y la secuela que llegó un par de años después, fue aún peor. A los fans nos dejó con una pésima sensación de que era casi imposible ver una película que le hiciera justicia a Mortal Kombat. Sin embargo, hay nuevos planes para esta franquicia y se ven bastante prometedores.

En otras palabras, por fin podríamos tener una adaptación que retome lo que más nos atrae de este videojuego, el cual ha trascendido por generaciones y ha superado o acompañado a una industria que ha ido sólo en crecimiento. Y ahora, vamos a lo bueno.

Imágenes en exclusiva

Sabemos que los lectores de sopitas.com son fanáticos de Mortal Kombat, es que buscamos las primeras imágenes del reboot de Mortal Kombat que, a decir verdad, se ven espectaculares.

En esta primera imagen, la cual les traemos en exclusiva, podemos ver al actor Ludi Lin en su personaje de Liu Kang junto a Max Huang como Kung Lao en la nueva película de Mortal Kombat. Ambos son de los personajes más conocidos, y sin duda, de los guerreros más populares dentro de la franquicia.

La siguiente imagen está protagonizada por Joe Taslim como Sub-Zero/Bi-Han y Hiroyuki Sanada como Scorpion/Hanzo Hasashi.

¿Qué detalles debes saber de Mortal Kombat?

La primera palabra clave, y la hemos estado mencionando, es que se trata de un reboot. Seremos sinceros, y es que la película de 1996 es tan mala, que los creadores prefieren dejarla en el olvido y arrancar de cero con esta nueva producción. Se ha rumorado que esta podría ser la primera película de un proyecto más amplio.

Mortal Kombat está producida por James Wan, responsable de la franquicia de terror de El Conjuro, y otras producciones como Aquaman. Lo que ha generado ciertas dudas, pero también nos emociona, es que se trata del debut como director de Simon McQuoid: ¿es una buena idea que un director nuevo esté al mando de un blockbuster? No lo sabemos, pero se trata de un fan del videojuego.

Punto a favor: el guionista es, ni más ni menos, que David Callaham, el hombre detrás del guion de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings para el MCU y la secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Y para cerrar, el encargado del score será Benjamin Wallfisch, quien ha colaborado en producción de alto nivel como The Invisible Man, It Chapter One y Two y Shazam!

Fatalities

Esta podría ser una buena noticia para los fans del juego. En la película, hasta donde sabemos, habrá fatalities… lo cual nos lleva a la conclusión de que Mortal Kombat será Rated R y tendrá varias explosiones de violencia como en el videojuego.

Para los que están un poco alejados, “fatalities” es el momento más violento dentro de Mortal Kombat. Si ganas la pelea, uno contra uno, te aparece la opción de hacer un “ataque especial” en el que mates al oponente… de formas bastantes brutales. Cada personaje tiene distintos fatalities y posiblemente veamos unos cuantos en las peleas de la cinta.

¿Cuándo se estrena?

La fecha de estreno para Mortal Kombat es el 16 de abril de 2021. Este título también forma parte del plan de Warner Bros. de estrenar de manera simultánea sus películas en salas de cine y en exclusiva para HBO Max. Mortal Kombat, de este modo, se estrenará en cines y llegará a esta plataforma de streaming durante 30 días.