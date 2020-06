Fíjate, Paty: Timothée Chalamet y Eiza González son captados juntos en México

Aquí en sopitas.com tenemos una gustada sección conocida como “Fíjate, Paty” donde contamos algunos detalles de celebridades que todos nos queremos enterar, pero que nos da pena admitir. Rupturas, nuevos noviazgos, romances, visitas a playas mexicanas, relaciones insospechadas… y esta última es la que nos trae aquí de nueva cuenta.

Resulta que la actriz mexicana Eiza González y el actor Timothée Chalamet, fueron captados juntos de vacaciones en Cabo San Lucas, una de las zonas más exclusivas en cuanto a destinos turísticos en México. TMZ (obviamente) fue el primero en salir con las imágenes de los juntos en lo que parece ser una casa de playa.

Ahora viene lo bueno. En una imagen publicada por este medio, se ve a Eiza y Timothée besándose, lo que se interpreta como el comienzo de una relación de noviazgo que nadie esperaba. Eiza González tiene 30 años, mientras Chalamet, quien ya recibió una nominación al Oscar, tiene 24. No es la edad, sino la duda de cómo comenzó todo…

Chalamet es uno de los actores más cotizados de Hollywood desde hace un par de años. Este 2020, estrenará dos de las producciones más grandes como The French Dispatch con Wes Anderson y Dune, la nueva adaptación de Denis Villeneuve. El actor neoyorquino comenzó a captar la atención después de su increíble interpretación en Call Me By Your Name de Luca Guadagnino.

Timothee Chalamet Makes Out with & Serenades GF Eiza Gonzalez in Mexico https://t.co/RArhQutxuZ — TMZ (@TMZ) June 23, 2020

Chalamet mantuvo una relación con Lily-Rose Depp durante poco más de un año. Se conocieron en el rodaje de The King, una producción de Netflix. Una de sus últimas apariciones públicas fue en el Festival de Venecia. En una entrevista editorial, meses después, Timothée comentó que se encontraba soltero.

En cuanto a Eiza, ha tenido participación en algunas grandes producciones de Hollywood como Bloodshot con Vin Diesel o Hobbs & Shaw con Dwayne Johnson y Jason Statham, y Baby Driver de Edgar Wright, entre otras. Se le han conocido algunas relaciones, unas han sido meros rumores, como Liam Hemsworth, Josh Duhamel, Calvin Harris y Luke Bracey.

En las fotos se ve que salieron con un grupo de amigos, y en redes sociales no se han hecho esperar las reacciones que más allá de esta supuesta relación, hablan de su salida de vacaciones en medio de una pandemia.