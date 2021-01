Desde hace más de un año –para ser más exactos, desde agosto de 2019–, ronda la idea de una serie exclusiva para Disney+ que tuviera como protagonista a Wanda Maximoff y Vision. Después de tanto tiempo de espera, este 15 de enero se estrena WandaVision, una de las producciones más esperadas que en definitiva, nos va a meter de lleno a la cuarta fase del MCU.

Ahora bien. Las cosas no son tan simples como suenan. Detrás de una serie como WandaVision, con uno de los Avengers más poderosos de Marvel y uno que nació como una mezcla de varios personajes, habría mucho misterio detrás en cuanto a muchos aspectos: de dónde viene la historia, cuáles son los cómics en los que se basan, los nuevos personajes, y muchas dudas más.

La primera teoría de WandaVision

Desde su anuncio, pero sobre todo cuando comenzaron a salir las primeras imágenes de la serie, circularon distintas teorías sobre lo que veríamos y cómo afectaría el futuro del MCU. Luego, nos enteramos que WandaVision estaría directamente conectado con la segunda película de Doctor Strange, cuyo nombre completo es Doctor Strange in the Multiverse of Madness…

Con esto, surgió la duda si la primera serie original de Disney+ estaba basado en uno de los cómics más fascinantes de Marvel: House of M. Como hemos visto en los avances, Wanda y Vision viven en una realidad alterna que se asemeja a las sitcoms clásicas de la televisión americana.

En los 50 exploran la narrativa de I Love Lucy y luego se van a los 60 con I Dream of Jeannie y Hechizada para dar paso a otros títulos como The Brady Bunch, Full House y muchas más. Wanda y Vision viven el sueño americano: una casa en los suburbios, una familia amorosa, la esposa perfecta y el esposo encantador.

Pero Vision está muerto (Avengers: Infinity War) y nada de eso puede ser realidad… al menos no en la realidad de todos en la que, precisamente, Thanos arrancó de la frente de Vision la gema y en la que Wanda se queda sola. ¿Qué sigue? Que la poderosa Bruja Escarlata haya creado distintas realidades simulando una sitcom…

Y aquí es donde entra House of M. En el cómic, Wanda tiene dos hijos llamados Tommy y Billy, los cuales pierden la vida. Esto hace que Wanda tenga un episodio donde crea distintas realidades en las que vence a los Avengers y casi provoca que la “única realidad” conocida por todos, se “rompa”.

WandaVision podría retomar esta premisa, pero la muerte de Vision sería la que provoca ese mental breakdown de la Bruja Escarlata en la que ha creado otras realidades para estar con él y formar su propia familia.

La segunda

No es que las teorías estén separadas, muchas de estas pueden convivir en el universo que nos presenta WandaVision. Así que les contaremos de otra que ronda por nuestras mentes, y es la presentación de S.W.O.R.D., la agencia encargada de proteger a la Tierra de cualquier amenaza alienígena.

Acá les platicamos un poco más de esta teoría y cómo se relaciona con el personaje de Monica Rambeau, la cual aparece en la serie, en una de las décadas, portando un collar con el símbolo de S.W.O.R.D. Lean más de esto acá abajo:

La tercera: Agatha Harkness

Kathryn Hahn es la actriz encargada de darle vida a Agnes, una vecina que se presenta con Wanda y Vision en la década de los 50. Es divertida, chistosa y de primera instancia, parece ser amiga de Wanda Maximoff. Esto se puede ver en uno de los avances de WandaVision, pero aquí también se puede ver un detalle que nos ha dado na nueva teoría…

En el tráiler, Vision vuela por encima de la ciudad donde están. Luego, se acerca a un automóvil donde está Agnes en shock. Él toca su frente y ella “despierta”. Lo primero que hace es preguntar si ha muerto. “¡No! ¿Por qué piensas eso?“, pegunta Vision. Y Agnes responde “Porque tú lo estás“.

Más allá de pensar que es una realidad alterna creada por Wanda, aquí notamos que Agnes tiene un sombrero de bruja. ¿Acaso no se trata de Agatha Harkness? Primero, les diremos quién es ella y por qué es importante e interesante que aparezca en esta serie.

Agatha Harkness es una bruja, y es una de las más poderosas del universo de Marvel. Durante un tiempo, estuvo en New Salem, una ciudad a la que sólo podrían acceder personas que tuvieran el don de la magia. Su historia es fascinante a partir de que se involucra directamente con los 4 Fantásticos.

Agatha, después de su salida de New Salem, se dedica a cuidar niños, y uno de ellos es Franklin, el hijo de Mister Fantastic y la Mujer Invisible. Una de las personas que se convierten en su discípula, es la Bruja Escarlata, a quien le enseña todo sobre magia. Agatha es poderosa, sabia, y fue una de las pocas brujas en interactuar con el mundo exterior.

¿La mala noticia? Muere en manos de la Bruja Escarlata. Agnes, como les mencionamos, es amiga de Wanda en WandaVision. En los primeros episodios, ella es su primer acercamiento con esa nueva realidad, y la ayuda, por ejemplo, a cocinar una cena para invitados.

Luego, la ayuda para que se involucre más con las actividades del lugar. Así que podríamos pensar que se trata de una versión nueva de Agatha Harkness dentro de este nuevo universo. Ayudará o guiará a Wanda a través de sus distintas realidades a lo largo de las décadas, o bien, la ayudará a controlar su poder.