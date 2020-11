Guillermo Del Toro y Alfonso Cuarón hablan de la narrativa del cine y el mundo actual en ‘Monstruos y Silencios’

Guillermo Del Toro y Alfonso Cuarón, dos de los cineastas más importantes de la actualidad, se reunieron el pasado 13 de noviembre para llevar a cabo el conversatorio nombrado Monstruos y Silencios: Narrativas para un Siglo Turbulento. En esta plática, más allá del cine, los directores otorgaron su visión de una actualidad llena de aristas complicadas y paradigmas que han modificado la historia en el desarrollo de las narrativas cinematográficas.

Por supuesto, hubo tiempo para hablar un poco de sus carreras, de su relación y la situación del cine hoy en día. La plática se llevó a cabo gracias al Grupo Solidario Ubuntu AC en colaboración con el XIV Congreso del Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo (AMPAC). A continuación, un poco de lo que se habló en el conversatorio.

La visión de una narrativa universal

Para Guillermo y Alfonso, la narrativa es más que un elemento compositivo de la cinematografía. Todos somos parte del contexto como un símbolo universal que, en la actualidad, vacila entre dos extremos sobre los que debemos decantarnos; decir sobre uno. Del Toro enfatiza sobre esto diciendo que hoy en día, se olvida que también somos parte de la transición entre cada lado. Cuarón, por su parte, aclara que el valor de la narrativa adquiere valor solo cuando se sobrepone al servicio del símbolo.

Guillermo del Toro: Todos existimos a un nivel real, a un nivel cotidiano y todo mundo, infaliblemente, existe en un nivel simbólico dentro de una comunidad. Ese nivel simbólico no se escapa a la colectividad… La realidad es que estamos en un momento muy difícil porque hay una una contracción cultural y social muy fuerte que es como hablar de la realidad exclusivamente en blanco y negro. Toda la latitud de grises, que son lo que realmente conforma la existencia humana… Nadie es blanco ni es negro completamente; somos todos latitudes grises. Y estamos enfrentando una narrativa a nivel social que nos dice ‘o caes aquí o caes allá’ y niega todo lo de en medio. Alfonso Cuarón: Nosotros dos hemos tenido a veces discusiones en cuanto al uso de la narrativa. En el caso de lo que hacemos tu y yo, el que hacer fílmico, cuando quiero provocar yo digo que la narrativa es el ‘veneno del cine’ en el sentido de que la narrativa se convierte en un instrumento muy facilote… La narrativa tiene que estar al servicio de lo simbólico; en ese momento, eso es lo que vale.

Guillermo y Alfonso sobre la voracidad del poder

Precisamente, rescatando la idea de una narrativa simbólica (universal) destruida, ambos directores hacen una recapitulación de una excesiva acumulación del poder individual que se tiene hoy en comparación con las culturas del pasado. La pareja de realizadores entiende y coincide en que esta es la verdadera imagen del terror en la época moderna.

Guillermo Del Toro: Cuando el poder se alimenta del poder para generar poder, no tiene fin. Ese es un momento que estamos viviendo ahorita. No hay una lógica de dimensión humana en la voracidad que existe. Hay capitales individuales que no tiene sentido a nivel de proporción de una vida que dure 70 u 80 años. Es inconmensurable la voracidad y estamos viviendo y avasallando las cosas básicas que sostienen la vida en el planeta. El terror lo vivo yo antes de ponerme los lentes en la mañana, todos los días, se volvió evidente en los últimos cinco años. Alfonso Cuarón: Esa acumulación del poder siempre ha existido en la historia, pero antes existía a nivel de culturas y países. Ahora esa acumulación es a nivel individual y eso lo hace más terrorífico todavía.

“La única certeza es que no hay certezas”

La época moderna no solo se entiende por su definición de la voracidad del poder, también por las individualidades ideológicas del ser humano. Este aspecto, dice Guillermo, atiende un momento devastador de la historia contemporánea que indudablemente deberíamos cuestionar sin replicar certezas. Cuarón abraza la idea y atribuye que esta individualidad, que genera división en muchos casos, se debe a que la gente hoy se deja llevar por símbolos o narrativas muy superficiales.

Guillermo: Es un momento de muchas preguntas. Lo que yo siempre he querido es preguntarme cosas. A veces, accidentalmente, algunas de las películas que hago comienzan con una pregunta y este es un momento de pregunta muy fuerte, para encontrar lo impensable. Cuando la voracidad del poder llega a lo inconmensurable, la única posible acción es lo impensable. Estamos viviendo un momento de devastación y de división. Hay una destrucción de la unidad muy fuerte y viene de todos lados. Es un momento muy interesante para cuestionarse… Lo que más miedo me da en la vida es la gente que tiene certeza. Cuando oigo dudas, siento un atracción por continuar la conversación. Cuarón: Por un lado es eso y por otro hay certezas muy superficiales que en las que la gente se agarra justamente para esas divisiones. Esto tiene que ver con el uso de una narrativa y símbolos para tratar de sostener esa narrativa. Además, son símbolos muy enclenques los que se utilizan, pero muy sabrosos (llamativos, por decirlo de manera coloquial).

La imaginación como parte salvaje del ser humano

Y aunque nos encontramos en una época complicada, el par de directores aún ve en el ser humano un rasgo primitivo que le permite mantenerse natural: la imaginación. En ese sentido, Memo explica que por eso en su obra expone miedos o inseguridades, mientras que Alfonso ve en la imaginación como una capacidad de interpretar la realidad con responsabilidad.

Guillermo: El deber de la imaginación es permanecer salvaje, ese es su deber primario. Queramos o no, todo el mundo en su imaginación es salvaje. No importa quién seas, eres silvestre. Por eso a mi me interesa mucho las cosas que más miedo me dan, exponerlas… Creo que es lo más precioso que tenemos. Alfonso Cuarón: Sí, pero esa imaginación también está unida a la interpretación porque tú puedes tener un mundo interno de imaginación enorme, pero también existe la realidad. Y esa interpretación es esa conexión entre la imaginación y la realidad. Ahí es donde se va de la mano con dos cosas: una es la discriminación, porque tiene que hacer elecciones todo el tiempo; y la otra es la responsabilidad, es decir, la razón por lo que haces ciertas cosas.

Qué buscan Guillermo y Alfonso hoy como cineastas

Los cineastas también hablaron un poco sobre su evolución artística. Cuarón, por un lado, dice que hoy le da más peso a la escritura de un guión, esto como parte de proceso para hacer un cine más simbólico. Del Toro, platica, busca en su obra la empatía para el público; poner su visión de la vida, buena o mala, para alcanzar el entendimiento del público.

Alfonso Cuarón: Antes, al escribir un guión, lo hacía con mucha desconfianza. Hay un tipo de cine que no me gusta que son las historias ilustradas. A mi me gusta cuando el cine es una experiencia simbólica. A partir de todos los elementos que utiliza el cine, desde la foto, la música, la historia, todo esta al servicio de esa experiencia más abstracta que es el cine. Entonces, al escribir, sentía que exponía demasiada narrativa y debía convertirlo de una manera fílmica. Ahora, mi única preocupación es escribir. Guillermo Del Toro: Lo que busco ahora es la vida y los otros. Eso es lo que yo estoy buscando como persona y a nivel de labores. Cómo me encuentro con los otros, la otredad más absoluta que pueda y cómo querer a la vida con todas las aristas que tiene. Como yo quisiera que fuera, con todas sus aristas. Con todo lo bueno y lo malo.

¿El cine está muriendo o cambiando?

Tanto Guillermo como Alfonso coinciden en que el cine hoy está pasando por una metamorfosis, no necesariamente involutiva. Para ellos, la visión purista de que las nuevas tecnologías y plataformas destruyen la cinematografía es absurda. Los tiempos de hoy requieren cambiar el paradigma sobre cómo se hace cine, porque la narrativa cinematográfica, como el ser humano, tiene una naturaleza evolutiva.