A finales de 2018 nos enteramos que Guillermo del Toro se había embarcado en un nuevo proyecto fílmico: una nueva versión de Pinocchio, el clásico de la literatura infantil escrito por Carlo Collodi sobre un muñeco de madera que busca convertirse en un niño de verdad. La historia la conocimos en una versión animada de Disney de 1940 (que posiblemente tenga su versión en live action).

La idea, desde luego, nos emocionó mucho por varias razones. Primero, porque es el regreso de un clásico en la vida de varias generaciones, la historia es bien conocida y entrañable, y en tercer lugar (y el más importante), por la presencia de Guillermo del Toro, cineasta mexicano que ha fascinado al mundo con sus monstruos e historias de humanidad.

Y ahora, Netflix anuncia el elenco del stop motion de Pinocchio en manos de Del Toro.

El elenco principal de Pinocchio de Del Toro

Hace un par de meses, en junio de este 2020, comenzaron a circular los rumores de que Ewan McGregor se sumaría al elenco de Pinocchio, y pues resulta que es cierto. McGregor participará en esta cinta en stop motion como Pepe Grillo, la voz de la consciencia de Pinocchio y quien lo acompaña en sus distintas aventuras para convertirse en un niño de verdad.

David Bradley, conocido actor que ha participado en series como Game of Thrones y en la saga de Harry Potter, tomará el personaje de Geppetto, creador y padre de Pinocchio. A finales de 2018, cuando se anunció el proyecto en manos de Guillermo del Toro, se corrió el rumor de que Tom Hanks interpretaría este personaje, pero no… se quedó en un rumor y hoy se confirma la presencia de Bradley.

La duda es, ¿quién será Pinocchio? Pues bien, su nombre es Gregory Mann, y aunque no es muy conocido, comienza a hacer ruido en Hollywood. Quizá su proyecto más grande esté en Cats, la adaptación del musical de 2019. Y ahora, fue el elegido para dar vida a Pinocchio en este stop motion que aún no tiene fecha de salida.

El resto del elenco y la producción de ‘Pinocchio’

Si no les parece suficiente el nombre de Ewan McGregor, David Bradley y Gregory Mann, pues han de saber que Pinocchio tendrá un sinfín de actores que ya han trabajado con Del Toro, y otros que pertenecen a la lista A de Hollywood. Tal es el caso de Tilda Swinton, Christoph Waltz y Cate Blanchett, nominados y ganadores del premio Oscar.

Ron Perlman, conocido por protagonizar la versión de Hellboy de Del Toro, también tienen un espacio en este proyecto junto con Netflix. Y a estos se les suma Finn Wolfhard, John Turturro, Tim Blake Nelson y Burn Gorman.

Guillermo del Toro dirigirá la película junto a Mark Gustafson, un conocido director de cine algunos proyectos animados como el de Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson. La película fue escrita entre Del Toro y Patrick McHale. Y la cereza del pastel reside en el hecho de que este stop motion de Pinocchio será un filme musical. Las letras de las canciones, de hecho, corrieron a cargo del Del Toro junto a Katz.

La musicalización, por supuesto, viene de la mano de Alexandre Desplat, galardonado compositor y quien recientemente colaboró con Guillermo del Toro en The Shape of Water. ¿Y el diseño de Pinocchio? Pues bien, ese ha sido trabajo de Gris Grimly en colaboración con la empresa Mackinnon and Saunders que estuvo detrás de los muñecos de El cadáver de la novia.

Guillermo del Toro y Pinocchio, su trabajo soñado

El Pinocchio de Guillermo del Toro está ambientado en la Italia fascista de Benito Mussolini, una época de violencia, división y muchos problemas sociales no sólo en Italia, sino en todo el mundo. Este cuento nos presenta a un muñeco de madero que tras un fuerte deseo, se convierte en un ser humano, pero no sin antes atravesar distintas lecciones de vida.

“Hemos invertido bastante tiempo reuniendo a un elenco y equipo increíble, y somos muy afortunados de contar con el continuo apoyo de Netflix… Todos aquí amamos la animación y la realizamos con gran pasión, por eso sentimos que es el medio ideal para volver a contar esta clásica historia de una manera completamente distinta”, dijo Del Toro en un comunicado de prensa con el anuncio del elenco.