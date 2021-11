¡Aquí el primer teaser tráiler del live-action de ‘Halo’ (y todo lo que sabemos de la serie)!

Con todo el tema de la pandemia, muchos proyectos para la televisión debieron frenar su producción e incluso algunos se mantuvieron bastante escondidos en lo que se refiere a detalles. Por supuesto, uno de ellos fue la serie live-action de Halo que sin duda ha levantado expectativa en los fans del videojuego.

Pues bien, luego de un buen rato en el que no se sabía mucho de la entrega, por fin podemos ver un breve pero emocionante adelanto de cómo lucirá el personaje principal de la saga. Ahí nomás para comenzar con todo la semana, se liberó el primer teaser tráiler del show que llegará a Paramount+ el año que viene.

Acá el primer teaser tráiler de la serie de ‘Halo’

El 15 de noviembre es una fecha bien especial pues fue en un día como este pero en 2001 cuando la primera consola de Xbox se lanzó al mercado. Sí, han sido 20 añotes de innovar la industria de los videojuegos y en ese sentido, no podemos negar que Halo ha sido uno de los títulos más queridos del nuevo milenio en todos lo sentidos, tanto que es considerado el juego insignia de la marca que le pertenece a Microsoft.

Por eso y más, muy pronto veremos su adaptación para la televisión y aquí está el tan esperado primer teaser tráiler. Este lunes, coincidiendo con el 20 aniversario del lanzamiento de la primera Xbox, se acaba de mostrar el adelanto de la serie.

Y sí, es un clip breve pero bastante llamativo pues por fin podemos ver cómo lucirá el traje del Master Chief (o Jefe Maestro), además de que escuchamos a emblemática inteligencia artificial conocida como Cortana dirigirse al personaje principal quien parece prepararse para comenzar la misión. Chequen el teaser acá abajito.

Ahora, les platicaremos un poco de lo que sabemos acerca de la serie.

¿Cuándo y a qué plataforma de streaming llegará la serie?

Como mencionamos, este ha sido uno de los tantos proyectos dela industria del entretenimiento que debieron retrasarse un montón por aquello de la pandemia. Originalmente, la serie live-action de Halo estaba programada para comenzar su producción a finales de 2019 y principios de 2020, pero pues finalmente ya no se pudo armar nada por esto que les comentamos.

Por lo mismo, hay muy pocos detalles sobre el proyecto, aunque sí algunos cambios sustanciales. El más sonado es que el programa estaba prácticamente amarrado para llegar a la transmisión de Showtime, pero en febrero de este 2021 se cambiaron los planes y ahora es Paramount+ la plataforma de streaming que la emitirá a nivel mundial.

Eso sí, no se ha revelado una fecha de estreno como tal, pero ya está confirmadísimo que llega al servicio mencionado en 2022. Así que hay que andar al tiro para cuando anuncien el día concreto del lanzamiento. Igual y en una de esas, nos avientan ese dato con un nuevo tráiler.

Trama y elenco de la serie live-action de ‘Halo’

¿Y quién será el mero mero que se rife el papel del Master Chief? El rol será tomado por Pablo Schreiber, actor a quien recordarán por su aparición en series como The Wire (Nick Sobotka), La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales (William Lewis) y Orange Is The New Black (George Mendez).

Por su parte, la actriz Natascha McElhone (The Truman Show, Californication) tomará el papel de la Dra. Catherine Halsey, la encargada de crear a Cortana. Esta poderosa inteligencia artificial protagonista, tendrá en la serie la voz de Jen Taylor, la actriz de voz original del videojuego.

Otros actores confirmados para aparecer son Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Bentley Kalu, Natasha Culzac, Kate Kennedy, Danny Sapani, Olive Gray y Charlie Murphy.

No se ha explicado en qué se centrará la trama dela primera temporada de la serie de Halo, pero si tomamos como referencia el primer juego de la saga, podríamos ver el origen de John-117 rumbo a convertirse en el supersolado de los Spartans conocido como el Jefe Maestro. A partir de ello, también podríamos atestiguar cómo se replicó la mente de la doctora Halsey para crear a Cortana y cómo esta eligió a John para ser el más avanzado de los soldados de la resistencia humana contra la raza alienígena de los Covenant.

Algunos medios como Variety mencionan que la serie ya está casi lista para confirmar una segunda temporada, dado el alto perfil que tiene el proyecto y la expectativa generada. Ahora, hay que esperar al estreno para ver que pasa con todo esto. ¿Emocionados? Seguro que sí.