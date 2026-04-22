Lo que necesitas saber: La cuenta de la 'influencer' alcanzó rápidamente millones de visualizaciones y más de 10 mil seguidores, lo que sirvió para monetizar el contenido.

En redes está circulando una nueva polémica sobre el uso de la inteligencia artificial. Recientemente se reveló que la influencer de contenido MAGA “Emily Hart” no existe… y solo fue un personaje creado con inteligencia artificial para ganar dinero.

Influencer de contenido MAGA creada con IA // Foto: Redes sociales.

La historia de Emily Hart, la influencer creada con IA que estafó a seguidores MAGA

Y no, no es broma. Un estudiante de medicina en la India estafó a miles de seguidores del movimiento MAGA (Make America Great Again) al crear una influencer con la ayuda de la inteligencia artificial.

Según una investigación publicada en la revista WIRED, el joven de tan solo 22 años desarrolló a “Emily Hart”, una mujer generada con IA que simulaba ser una enfermera de Estados Unidos y que compartía los mismos valores e ideales que el movimiento MAGA.

Influencer de contenido MAGA creada con IA // Foto: Redes sociales.

Pero… ¿Cómo surgió toda esta estafa de internet?

En un intento por ganar dinero para su carrera y hasta para viajar a Estados Unidos, el joven de la India intentó vender apuntes y subir videos a YouTube… pero no tuvo éxito.

Ante esta situación, decidió cambiar su enfoque. Con la ayuda de herramientas de IA, creó fotos de una “chica atractiva” y las publicó en redes. Pero esto tampoco funcionó. Ahí fue que decidió usar esta idea, pero dirigir su contenido al público MAGA.

Ya con estas nueva dirección, creó un perfil en Instagram y publicó imágenes de la supuesta influencer en la que se le veía realizando actividades de todos los días acompañadas con frases referentes al movimiento.

Influencer de contenido MAGA creada con IA // Foto: Redes sociales.

Rápidamente, sus videos alcanzaron los millones de visualizaciones y su cuenta superó los 10 mil seguidores. Esto le sirvió para monetizar su contenido a través de suscripciones y la venta de productos.

Y a pesar de ser muy evidente la estafa, terminó por funcionar… algo que, según la investigación, ocurrió porque su contenido no estaba etiquetado como generado con IA.

Mensaje de Facebook cuando se elimina contenido // Foto: Facebook (captura de pantalla)

Cierran su cuenta… pero comienzan a salir en redes “influencers” generadas con IA

Pero bueno, la historia de “Emily Hart” y todo el ruido que causó en redes terminó tan solo un mes después, pues la cuenta fue eliminada por “actividad fraudulenta”.

Aunque eso sí, esto solo trajo de vuelta a la conversación el uso de la inteligencia artificial y la creación de “influencers”, pues esta no es la primera vez y tampoco será la última que suceda algo similar…

Tan solo en marzo del 2026, apareció en Instagram “Jessica Foster”, una joven soldado estadounidense que se volvió viral por apoyar a Donald Trump… pero que al final terminó siendo otro perfil falso creado con ayuda de la IA.