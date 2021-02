“No nos cancelarán”: Gina Carano anuncia nuevo proyecto tras su salida de ‘The Mandalorian’

Gina Carano fue despedida de The Mandalorian, donde interpretaba al personaje de Cara Dune. Todo eso sucedió debido a unas publicaciones suyas en Instagram donde aparentemente comparaba a los partidarios del Partido Republicano de Estados Unidos con las víctimas -judíos en su mayoría- de la Alemania nazi.

La peculiar comparación inmediatamente hizo eco en los fanáticos de la serie y el público en general quienes ‘pidieron la cabeza’ de la actriz. Ahora, a tan solo unos días de haber dejado la ambiciosa producción de Lucasfilms (de Disney), Carano anunció que tiene un nuevo proyecto en curso… y nuevamente se aventó algunos comentarios para encender el momento.

Gina Carano anuncia nuevo proyecto

La recientes publicaciones que Gina Carano realizó en sus redes sociales impactaron a propios y extraños. La actriz compartió unas historias en IG donde básicamente decía que los partidarios republicanos en EE.UU (ella es afín a esa vertiente política) son tan perseguidos hoy en día como lo eran los judíos en el Tercer Reich.

Esta singular y aventurada comparación indudablemente la mantuvo en la conversación en redes sociales, dónde se pidió a Disney que la despidieran de The Mandalorian… y sucedió. La producción encargada del western intergaláctico tomó cartas en el asunto y se deslindó de relación laboral con la actriz… pero ella parece no querer dejar la pantalla.

Al parecer, Gina ya prepara un nuevo proyecto cinematográfico el cual realizará de la mano de The Daily Wire, un reconocido sitio web de noticias y opinión conocido en el país norteamericano por su inclinación conservadora. “Están ayudándome a hacer realidad uno de mis grandes sueños que es desarrollar y producir mi propia película”, dijo la actriz a Deadline.

La también ex luchasdora incluso mencionó que ahora se siente con libertad total de expresarse y que no se dejará intimidar por ‘la cultura de la cancelación’. “Estoy enviando un mensaje directo de esperanza a todos los que viven con el temor de ser cancelados por la turba totalitaria. Acabo de comenzar a usar mi voz, que ahora es más libre que nunca, y espero que inspire a otros a hacer lo mismo. No pueden cancelarnos si no los dejamos”, dijo.

¿De qué va el proyecto?

The Daily Wire es un portal noticioso conocido en Estados Unidos por su inclinación conservadora, la cual simpatiza con un sector importante de la ala republicana. El nuevo proyecto , aunque no se han dado detalles sobre la trama o la historia que seguirá, tendrá en Gina Carano a su protagonista y productora. La decisión se tom para reforzar la división de entretenimiento de la compañía.

“No podríamos estar más emocionados de trabajar con Gina Carano, un talento increíble abandonado por Disney y Lucasfilm por ofender a la autoritaria izquierda de Hollywood”, dijo Ben Shapiro, uno de los cofundadores del sitio, en el comunicado recogido por Deadline.

Tal como parece, el conflicto político estadounidense seguirá haciendo ruido al fondo del armario de Hollywood. Habrá que esperar a conocer los detalles sobre la producción de la ex actriz de The Mandalorian. ¿Seguirán las tensiones?