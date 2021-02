Despiden a Gina Carano de ‘The Mandalorian’ por publicaciones ofensivas y antisemitas

The Mandalorian es una de las series más populares de los últimos años sin duda, pero eso no la exenta de la polémica. Ahora, las cosas se han puesto un poco complicadas en lo que respecta al elenco de la serie, sobre todo con Gina Carano, quien interpreta a Cara Dune en el drama de opera espacial.

A través de un comunicado, Lucasfilms (propiedad de Disney) informó que la actriz ya no forma parte del reparto del programa. El anuncio se da luego de que ella publicará una serie de comentarios en redes sociales que un sector del público aparentemente encontró como antisemitas.

Lucasfilms saca a Gina Carano de ‘The Mandalorian’

Gina Carano se ha visto envuelta en la polémica en los recientes días y su aparición en The Mandalorian ha sido descartada por completo para el futuro. En un comunicado emitido por Lucasfilms (recogido por Variety), el estudio reveló que dieron por terminada la relación laboral con al actriz.

“No es empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro… sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas por sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables”, dijo un portavoz de la casa productora propiedad de Disney.

Carano formaba parte del elenco principal de la serie creada por Jon Favreu en la cual encarnaba a Cara Dune, la ex soldado rebelde oriunda de Alderaan. Con esta decisión, también se caerá su participación en la serie Rangers Of The New Republic, un spin-off en el que ella asumiría un rol más protagónico. Por el momento, no se ha informado qué planes se tiene para ese contenido tras la decisión de los productores.

Información en progreso…