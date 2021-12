¿Qué ha pasado con ‘Constantine 2’ y el regreso de Keanu Reeves?

Keanu Reeves es el actor del momento (quizá lo es desde hace algunos años). A mediados de 2020, se estrenó Bill & Ted Face the Music donde recuperó su personaje de Ted después de 30 años. En la última década, ha protagonizado tres películas bajo el nombre de John Wick, y en 2022 saldrá el cuarto capítulo de la franquicia.

Y este 2021, para el cierre del año, estrenará una de las películas más esperadas: The Matrix Resurrections bajo la dirección de Lana Wachowski donde vuelve a interpretar al mítico Neo, uno de los personajes más icónicos en la historia del cine, un referente de la ciencia ficción y un elemento clave de la cultura pop.

Sin embargo, hay muchos otros personajes interpretados por Keanu Reeves que nos gustaría volver a ver en una nueva producción. La duda es, ¿cuál de todos elegiría el actor? Durante una entrevista con Stephen Colbert para promocionar The Matrix Resurrections, Reeves mencionó con cuál volvería.

Keanu Reeves y Constantine

Como les platicábamos, durante una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert, el host le habló de cómo en los últimos años ha reinterpretado algunos de sus personajes más conocidos, por lo que preguntó si había algún otro que quisiera retomar. Keanu Reeves, sin pensarlo, mencionó a John Constantine.

“I wanna play… I would love to play John Constantine“, dijo el actor. Durante muchos años, se ha hablado de una posible secuela de Constantine. Peter Stormare, quien interpretó a Lucifer, reveló la noticia con el mensaje de “Sequel In The Works” acompañado de una imagen de su personaje en 2005. Hasta ahora, es el único que ha dicho algo.

A mediados de 2020, tanto Francis Lawrence (el director) como Keanu Reeves, dijeron que les gustaría ver el regres de John Constantine, pero hasta ahí se quedó la cosa. El comentario de Keanu este 2021, nos demuestra dos cosas. La primera es que aquellas conversaciones sobre la secuela no han sido tan oficiales como pensamos (sino un deseo de los involucrados).

Y en segundo lugar, es que no estamos ni cerca de ver Constantine 2, pues el actor dijo que le gustaría interpretarlo una vez más… mas no que lo hará pronto o que hay noticias sobre la producción. Aquí la entrevista de Keanu con Colbert.