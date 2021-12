¡Aquí el antes y después de los protagonistas de la trilogía de ‘The Matrix’!

En el terreno de la ciencia ficción, The Matrix tiene un lugar muy especial como una de las franquicias más icónicas de todos los tiempos. La historia que las hermanas Wachowski llevaron a la gran pantalla, se ha convertido en un hito de la cultura pop e incluso si nunca han visto alguna de las películas, por ahí deben conocer dos que tres referencias gracias a su indudable popularidad.

La trilogía, como recordarán, nos trajo su primera entrega en 1999 y la trama quedó como anillo al dedo en el contexto del boom tecnológico que avecinaba para el nuevo milenio. Y eso sumado a otros detalles, hacen de esta saga una inolvidable de la industria cinematográfica. Por supuesto, ahora que se viene el estreno de The Matrix Resurrections, la nostalgia, la expectativa y la emoción están a tope.

Por ello y por el mero antojo de recordar un poco de estas geniales películas, por acá les mostraremos cómo ha cambiado los protagonistas de la trilogía de The Matrix.

Neo – Keanu Reeves

No cabe duda que la incursión de Keanu Reeves como Thomas Anderson/Neo es icónica por donde se le vea. Y es que este personaje, el conocido como “The One” o “El Elegido”, se ha hecho de un lugar especial en el recuerdo de la gente por su historia, su apariencia, su forma de ser y los famosos movimiento de combate que se aventaba.

Este héroe, podemos decirlo sin problema, marco un antes y un después en la carrera del propio Reeves, quien pronto nos mostró sus dotes como un gran actor de acción y uno de los más recordados de todos los tiempos. ¿Cuál es su escena favorita de Keanu como Neo?

Morfeo – Laurence Fishburne

Si bien Neo es el protagonista principal de The Matrix, la historia no caminaría de la misma manera sin Morfeo, interpretado por Laurence Fishburne en la trilogía original. Su misión: ponerle fin a la guerra con las máquinas, convencido en la profecía de encontrar al Elegido que los guiará en esta batalla.

Por supuesto, extrañaremos mucho a Fishburne en The Matrix Resurrections, pero eso no quita quiere decir que nos olvidemos de las geniales escenas y otros detalles que nos regaló entre 1999 y 2003.

Trinity – Carrie-Anne Moss

Si hay un personaje que complementa a la perfección a Neo y que podríamos considerar la mano derecha de Morfeo, esa mera es Trinity. Ella es prácticamente quien sirve como intermediaria entre los humanos atrapados en la Matrix y los que ya han logrado salir de ella.

De cierta manera, también se convirtió en una mentora para el personaje de Reeves pues ella lo guía en diversas ocasiones a través de su misión. Desde luego, no vamos a superar tan fácil su muerte… con todo y que el personaje interpretado por Carrie-Anne Moss reaparecerá en Resurrections.

Agente Smith- Hugo Weaving

El universo de The Matrix está lleno de enemigos siniestros, poderosos y geniales, pero definitivamente ninguno como Smith. Y es que deben admitirlo: verlo pasar de ser un simple agente del sistema a un virus informático de con demenciales capacidades apocalípticas, ha sido una de las cosas más impactantes que hemos visto en el cine de ciencias ficción y acción.

La persecución de Morfeo y sus aliados, así como el antagonismo que surge con Neo, son cosas que nos llevaremos siempre en el recuerdo. Además, Hugo Weaving le puso a este papel un toque increíble que lo encumbró como uno de los actores que mejor sabe hacer villanos.

Cypher – Joe Pantoliano

Seguro que muchos estarán de acuerdo en que Cypher no debería ser considerado un ‘personaje secundario’. De hecho, es uno de los que más chispa le pone a la primer película de The Matrix gracias a que es el traicionero de la tripulación de la Nabucodonosor y se muestra normalmente decepcionado de la vida real, a diferencia de lo que a Matrix le ofrece.

Y bueno, no cabe duda que Joe Pantoliano hizo suya por completa esa icónica frase “ignorance is bliss”. Personajazo, la verdad.

Oráculo – Gloria Foster y Mary Alice

La resistencia de Zion necesitaba evidentemente a una aliada de conocimiento vasto y prácticamente ilimitado. Ese rolo, como recordarán, le tocó a Oráculo, la mujer afrodescendiente que ofrece parte de sus habilidades a Morfeo y compañía. Ella fue quien predijo la llegada de El Elegido y básicamente, es la que -en apariencia- termina con el conflicto en la tercera película.

Su relación con el Arquitecto, además, nos hace pensar en ambos personajes como alguna especie de deidades dentro de este universo meramente informático. Oráculo fue interpretada por dos actrices, Gloria Foster, quien desafortunadamente falleció en 2001 y luego por Mary Alice Smith.

Niobe – Jada Pinkett Smith

A veces se nos pasa, pero uno de los personajes más intrépidos de la saga de The Matrix, sin duda es Niobe. La capitana y pilotos de la Logos es también una de las más hábiles combatientes de la resistencia liderada de Morfeo, incluso una de las más rudas. Y a pesar de ello, también tiene su lado más dócil cuando conocemos lo que alguna vez fue su relación con Morfeo. Pero bueno, sin duda esta guerrera interpretada Jada Pinkett Smith es una inolvidable de la franquicia.

El Arquitecto – Helmut Bakaitis

Ok, sí… el Agente Smith es el villano que más recordamos de la franquicia, pero detrás de todo lo que hay en la Matrix está el Arquitecto, interpretado por Helmut Bakaitis. Como tal, se trata de un programa que ha diseñado y creado todo este universo informático, el cual se encarga de mantenerlo a flote a costa de todo.

A diferencia de Oráculo que es un programa centrado en las emociones humanas, el Arquitecto es un ente que basa todo su razonamiento y funciones en la lógica. Así que, básicamente, para que un mundo sea perfecto y este en sintonía, los humanos deben permanecer sometidos. He ahí el trabajo de este ser.

El Merovingio – Lambert Wilson

La aparición del Merovingio es extraña porque si bien podríamos considerarlo un villano, en realidad permanece ajeno al conflicto central de la historia (aunque termina inmiscuido). Como sea, se vuelve vital en la trama y se convierte en un obstáculo para la misión de Neo por varias razones, sobre todo porque mantiene al Cerrajero cautivo.

Y si somos honestos, no creemos que otro actor le pudiera dar toda esa galantería y personalidad opulenta como lo hizo Lambert Wilson, quien regresa en The Matrix Resurrections al papel.

Perséfone – Monica Bellucci

La pareja del Merovingio es otro de los personajes inolvidables que aunque podríamos considerar secundario, es más importante de lo que parece. Perséfone es un tanto diferente a su esposo, pues ella es visiblemente más emocional que él (sobre todo cuando se trata de sus infidelidades).

Como sea, ella se vuelve sustancial para Neo (de quien se siente atraída) ya que les ayuda a liberar al Cerrajero. Tremendo personaje el que nos entregó Monica Bellucci.

Cerrajero – Randall Duk Kim

Si algo podemos destacar de The Matrix como franquicia es el peso sustancial que sus personajes aparentemente secundarios tienen en la trama. El Cerrajero es uno de esos que se vuelve importante por el simple hecho de su habilidad para fabricar llaves que permiten la entrada a cualquier parte de la Matrix.

Además, gracias a él tenemos una de las escenas icónicas de la saga pues cuando Neo, Morfeo y Trinity van con el Merovingio para solicitarle que lo liberé. Y ahí , tenemos un arco más que seguir dentro de la historia. Finalmente, Perséfone es quien lo libera para, de alguna manera, vengarse de su esposo.

Comandante Jason Lock – Harry Lennix

Podríamos definir al comandante Lock como el aliado incómodo de Morfeo, sin duda, pues aunque persiguen el mismo objetivo y participan apoyando al mismo bando, se les muestra como personas bastante opuestas y con enfoques distintos de lo que la resistencia de Zion debe hacer. Y si a eso le sumamos el embrollo amoroso en el que se encuentran vinculados a Niobe, la cosa se pone más tensa.

Aún así, Harry Lennix se la rifó con su aparición en la historia tomando a este personaje. Actorazo sin duda alguna.

Mifune – Nathaniel Lees

Nomás de recordar cómo murió Mifune en The Matrix Revolution, se nos pone la piel chinita de lo impactante. Sí, fue brutal, pero al menos vimos que que tenía la convicción de combatir a las máquinas en la Batalla de Zion. Y tampoco olvidaremos su discurso en el que dice “si tenemos que darle a estos bastardos nuestra vida, les daremos el infierno antes de hacerlo”. Señor Nathaniel Lees, se rifó como los grandes.

Bane – Ian Bliss

Si Cypher nos había dejado el sabor de la traición a la resistencia en la primera entrega de Matrix, los de Bane es todavía más épico. No solo porque era conocido como un miembro de Zion rescatado, sino porque su objetivo cambio radicalmente cuando el Agente Smith lo infectó. Y entonces, vino el poderoso encontronazo entre él contra Neo y Trinity.

Ian Bliss siguió actuando y su papel más reciente lo tuvo en una cinta llamada de 2020 llamada Miss Fisher and the Crypt of Tears. Pero sin duda, Bane sigue siendo nuestro rol favorito de Bliss.