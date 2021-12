Kevin Feige confirmó que Charlie Cox volverá como Daredevil… ¿en Spider-Man: No Way Home’?

Estamos a unos cuantos días de que se estrené Spider-Man: No Way Home y aún existen especulaciones sobre los personajes que se incluirán en el cierre de la trilogía de Homecoming protagonizada por Tom Holland. Ya sabemos de los villanos que regresan, pero queda la duda sobre Andrew Garfield y Tobey Maguire, así como la supuesta presencia de Charlie Cox en el personaje de Daredevil. AQUÍ el último tráiler.

Cuando salió el primer tráiler, las y los fans se alteraron con detalles pequeñísimos que decían, según, que Charlie Cox volvería como Matthew Murdock. ACÁ les contamos sobre los primeros indicios de esta teoría. Hasta ahora no se había confirmado nada, pero Kevin Feige dio a entender que el actor sí volvería como este personaje. La duda es si lo hará en No Way Home.

Charlie Cox vuelve como Daredevil… ¿pero en dónde?

Charlie Cox obtuvo el papel del Man Without Fear en 2015, e interpretó a Daredevil durante tres temporadas hasta 2018. Cuando se cerró la producción, se pidió a gritos que la reanudaran, pues de todos los proyectos que tenía Netflix en colaboración con Marvel (Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist), este es el que había sido más del agrado de la audencia.

Pero hasta ahí se quedó. Los rumores del regreso de Cox volvieron apenas este 2021 y ahora, durante una entrevista con CinemaBlend, Kevin Feige dijo que que Daredevil va a entrarle al MCU en un futuro junto con Charlie Cox. “Si tenemos que ver a Daredevil en el futuro, Charlie Cox sería el actor que lo interpretaría. Dónde lo veremos, cómo lo veremos, cuándo lo veremos, tendremos que esperar“.

Ok. Ya es seguro que Cox volverá a Marvel y le entrará de lleno al MCU, ampliando el multiverso que con las próximas fases, tomará mayor relevancia (ya nos han dado algunas probaditas desde WandaVision, Loki, Eternals y con lo que veremos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness).

La pregunta, ahora, es si Cox regresa en Spider-Man: No Way Home con Tom Holland. Hasta ahora, ni Sony ni Marvel ni el mismo actor, han confirmado o negado la teoría de su presencia en esta cinta, pero hace unas semanas se filtraron unas imágenes que supuestamente confirmaban su regreso como Matthew Murdock. AQUÍ las reacciones.