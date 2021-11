¡Regresa el Duende Verde! Acá el nuevo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’

Hace unos días se reveló el primer póster oficial de Spider-Man: No Way Home, la tercera película protagonizada por Tom Holland que cerraría, según dicen, la trilogía del actor en el personaje de Peter Parker como un adolescente. Esta imagen hizo que el internet enloqueciera frente a las pequeñas revelaciones que hacía del multiverso que tiene preparado.

Para empezar, se confirmó de lleno que sí estarán presentes el Duende Verde junto con Sandman y Electro, reforzando la idea de Los 6 Siniestros. Algunos usuarios de redes también apostaron a que aparecería Mephisto en esta entrega (ACÁ la teoría de su aparición). Sin embargo, después de la euforia del póster y cuando pensábamos que nada podría superar ese primer tráiler (AQUÍ se los dejamos) de agosto, Sony nos sorprendió con un nuevo avance y… sin palabras.

Por fin tenemos el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’

Spider-Man: No Way Home nos muestra un mundo donde se conoce la identidad de Spider-Man. En el final de Far From Home de 2019, Mysterio (Jake Gyllenhaal) deja un video donde dice que Peter Parker está detrás de la máscara. Pero eso no es todo, las autoridades investigan la supuesta muerte de Mysterio con Peter como el principal sospechoso.

Por lo que la vida de Parker en su relación con la tía May y su nuevo romance con MJ, se pone patas arriba. Así que nuestro protagonista decide pedir ayuda a Doctor Strange. ¿Cómo? Lanzando un hechizo enorme que haga olvidar a la gente que Peter Parker es Spider-Man. Sin embargo, todo sale mal y alteran la estabilidad del espacio-tiempo.

En aquel primer tráiler de Spider-Man: No Way Home presenciamos el regreso de Alfred Molina como Doctor Octopus, y también vimos una bomba de calabaza propiedad del Duende Verde. Pero ahora, con este nuevo avance, se aumentan las apuestas y por fin vimos de nuevo a Willem Dafoe como Norman Osborn, pero no solo eso ya que también tuvimos un nuevo vistazo de Electro de Jamie Foxx, así como Sandman de Thomas Haden Church. Como verán, se dejaron venir los villanos del Spiderverse.

Sin duda, estamos ante una de las películas más esperadas del año, que tendrá grandes repercusiones dentro del universo de Peter Parker y por supuesto, en el de Marvel. Acá les dejamos este espectacular tráiler de Spider-Man: No Way Home, la cual tiene una fecha de estreno programada para el 17 de diciembre de 2021:

¿Habrá más películas de Spider-Man con Tom Holland?

La respuesta tiene truco. Lo más probable es que, al menos por un buen rato, no veamos películas en solitario de Spider-Man; pero eso no quiere decir que Tom Holland ya no tome al personaje y aparezca en algunas producciones del MCU. En una entrevista con ET, el actor británico dijo:

“Creo que si tenemos la suerte de profundizar en estos personajes una vez más, será con una versión distinta. No será dentro de la trilogía ‘Homecoming’. Le daríamos un tiempo e intentaríamos construir algo diferente que cambie el tono de las películas. Si eso sucede o no, aún no lo sé“.

En otras palabras, como les comentábamos, Tom Holland podría aparecer en algunas películas del MCU tanto de otros personajes en solitario o en las nuevas entregas de los Avengers con la nueva tanda de superhéroes que nos han presentado. Muchos creen que van a esperar a que Spider-Man y Holland dejen la narrativa adolescente y se muestren como dos personajes más maduros.