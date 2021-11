¿Serán reales? Así reaccionó el internet a las supuestas “nuevas imágenes” de ‘Spider-Man: No Way Home’

Se está terminando el año, pero cerraremos el 2021 con varios estrenos fuertes. Sabemos que están esperando un par de películas que todavía no llegan a las salas de cine, pero ninguna como Spider-Man: No Way Home. La expectativas de la tercera entrega de Tom Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel están por Saturno, pues alrededor de la producción ha surgido un montón de información y filtraciones que le ha volado la cabeza a los fans, y que por supuesto, los puso a armar un buen de teorías.

Luego de que “sin querer queriendo” se filtrara el teaser –por cierto, en una pésima calidad de video–, Sony y Marvel Studios decidieron soltarlo y a partir de ahí nos dejaron con la boca abierta. La trama parece ser muy ambiciosa, sobre todo porque después de muchos rumores, nos mostraron a Alfred Molina interpretando una vez más al Doctor Octopus. Sin embargo, las cosas con esta cinta se siguen saliendo de control, pues han aparecido imágenes de dudosa procedencia sobre las filmaciones.

Las cosas se salieron de control una vez más con ‘Spider-Man: No Way Home’

Pero ahora, la situación subió de nivel con un par de fotografías que aparecieron en las redes sociales. El pasado 7 de noviembre, tuvimos por fin el póster oficial de Spider-Man: No Way Home, el cual sin darnos mucha información y haciendo zoom infinito, tiene a Willem Dafoe como el Duende Verde. Aunque eso no fue todo, pues los fans from hell de Spidey comenzaron a especular sobre los demás villanos que veremos en la película y así como en WandaVision, afirmaron que una pista apunta supuestamente a Mephisto.

Sin embargo, la noche del 8 de noviembre y mientras nos preparábamos para descansar, el internet de las cosas se volvió loco una vez más por unas imágenes un tanto reveladoras. Resulta que en esas fotos filtradas por alguien cercano a la producción, se ve presuntamente Charlie Cox dando vida a Matt Murdock (o Daredevil) en la cinta, mientras está sentado junto a Tom Holland (Peter Parker), John Favreau (Happy Hogan) y Marisa Tomei (Tía May). Pero agárrense, que eso no fue lo único.

Tired: TOBEY MAGUIRE AND ANDREW GARFIELD Wired: CHARLIE COX pic.twitter.com/sskRRWQwhw — ᴅɪᴇɢᴏ ᴏɴᴏғʀᴇ (@DiegoOnofre_) November 9, 2021

Además de esta imagen, apareció una más donde el propio Holland está parado con ni más ni menos que Tobey Maguire y Andrew Garfield, los Spideys de las películas anteriores. Por supuesto que esto hay que manejarlo con pinzas, ya que en los últimos meses surgieron fotos falsas o Photoshopeadas sobre Spider-Man: No Way Home, así que hasta que ambos actores no salgan en un tráiler o definitivamente los veamos en el cine, no creeremos del todo lo que se “ha filtrado”.

Las redes sociales perdieron la cabeza con estas supuestas “nuevas imágenes.

Como era de esperarse y así como ha pasado con todas las noticias y supuestas filtraciones sobre la película, el internet de las cosas perdió la cabeza y comenzaron a replicar todas estas imágenes. Distintos medios las dieron como oficiales, aunque algunos –como nosotros– nos reservamos a afirmar que son verdaderamente imágenes que vienen directamente de la película. Sin embargo, eso no impidió que los fans armaran un montón de teorías sobre lo que al parecer, sucede en estas dos escenas.

Aunque claro, el humor no podía faltar, pues también vimos uno que otro meme que nos hizo soltar la carcajada. Parece que es cuestión de tiempo para que Sony Pictures y Marvel Studios estrenen el tráiler oficial de Spider-Man: No Way Home, pero con lo poco que sabemos y ante la expectativa que hay sobre esta película, podemos decirles que sin duda será una de las cintas más exitosas del año. Pero mientras esperamos, acá les dejamos algunas de las mejores reacciones a estas “nuevas imágenes”:

Andrew Garfield apareciendo en #SpiderManNowWayHome después de decir en varias entrevistas que no saldría pic.twitter.com/ezEt0RBfFE — Edgar Martínez (@_edgarmtz96) November 9, 2021