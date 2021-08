¿Veremos a Daredevil y Mephisto en ‘Spider-Man: No Way Home’?

La noche del lunes 23 de agosto, Sony Pictures liberó el primer tráiler oficial de Spider-Man: No Way Home (AQUÍ se los dejamos) durante las actividades de la CinemaCon y después de una filtración del fin de semana que puso en jaque los planes secretos respecto a este lanzamiento. Pero nada grave, y la salida de este avance puso en jaque al internet con un montón de confirmaciones y otras tantas teorías fascinantes.

Y aquí estamos, hablando de un par de teorías respecto a dos personajes que podrían aparecer en Spider-Man: No Way Home aprovechando que la base de esta tercera cinta con Tom Holland a la cabeza, es que se altera el espacio y tiempo a partir de un hechizo mal conjurado por Doctor Strange.

¿Tendremos la oportunidad de ver, ahora sí, a Mephisto? Y la segunda duda es, ¿esas bellas manos al principio del tráiler son de Matthew Murdock?

La teoría de Mephisto

En enero de este 2021, se estrenó en Disney+ la primera serie original de Marvel titulada WandaVision con Elizabeth Olsen y Paul Bettany en sus personajes de Wanda Maximoff y Vision. AQUÍ nuestra entrevista con ellos. A partir de algunos episodios, algunos fanáticos crearon la teoría de que nos enfrentaríamos a Mephisto. Sin embargo, no sucedió.

El final de WandaVision dividió opiniones a partir de que se reveló que Agatha Harkness era la verdadera villana de la historia, no el tan esperado Mephisto cuya presencia fue leída por muchos en detalles bastante simples como las palabras “hell” y “devil” mencionadas por el Pietro de Evan Peters.

Toda esta conversación en torno a la obligada presencia de Mephisto en el MCU, se volvió a a encender, como les contamos, con el tráiler de Spider-Man: No Way Home a partir de algunas supuestas pistas que indican que ahora sí estará presente. Pero vamos por partes.

Mephisto es la versión del diablo de Marvel basada en el Mefistófeles de la mitología alemana, aquella figura con la que Fausto hace un pacto: Mefistófeles te da algo a cambio de tu alma. El mismo Johnny Blaze le pide a Mephisto que salve a su amada a cambio de su alma, quien le prestaría servicio por toda la eternidad en la piel de Ghost Rider.

El mundo sabe quién es Spider-Man

¿Cómo encaja todo esto con Peter Parker? La respuesta, para usuarios de internet, está en los detalles de este tráiler. La identidad de Peter Parker como Spider-Man fue revelada por Mysterio al final de Far from Home. El personaje interpretado por Jake Gyllenhaal se graba y revela al mundo que Parker está detrás de la máscara.

La vida de Peter, ahora como pareja de MJ, se pone de cabeza y el acoso en los medios es insoportable además de que es acusado por la supuesta muerte de Mysterio. Para enmendar esto, Parker va a la casa de Doctor Strange y le pide ayuda: le pide que haga que al mundo se le olvide que él es Spider-Man. Stephen acepta y conjura un hechizo que sale mal, alterando el espacio y tiempo y abriendo las puertas de distintas dimensiones.

La revelación del nombre de Peter Parker, en el mundo de los cómics, se da en Civil War a partir de que el mismo Spider-Man dice su nombre para mantener seguros a sus seres queridos. Pero el resto de la historia se basa en One More Day en donde las cosas se complican demasiado a partir de que la tía May muere.

La única manera de salvarla es haciendo un pacto con Mephisto. Mephisto debe devolverle la vida a la tía May y hacer que todo mundo olvide quién es Spider-Man a cambio de que MJ y Peter Parker se separen. Luego, en el número de One Moment in Time, MJ es herida, por lo que Peter acude con Doctor Strange.

¿Qué tiene que ver esto con No Way Home?

Vamos de nuez. Peter Parker acude con Doctor Strange para que lance un hechizo en el que el mundo olvide quién es Spider-Man. Pero muchos creen que no se trata de Stephen Strange, sino de Mephisto. Cuando Peter entra al Sanctum Sanctorum, esta está llena de nieve, una referencia literaria del noveno círculo del Infierno de La (divina) comedia de Dante Alighieri.

La otra cuestión que ha exaltado a las y los usuarios es el hecho de que Doctor Strange es uno de los Avengers más poderosos. ¿De verdad no puede lanzar bien un hechizo sólo porque Peter Parker no deja de hacer preguntar y hablar?, ¿en serio? La secuencia del tren también es extraña, pues Doctor Strange sale sin su capa… ¿Alguien se está haciendo pasar por él?, ¿se trata de Mephisto?

¿Aparecerá Matthew Murdock?

Esta duda es más una petición que nos haría muy felices a [email protected] En el tráiler podemos ver a Peter en una estación de policías siendo acusado por el asesinato de Mysterio. Él dice que sus drones lo mataron, pero lo acusan de ser dueño de esos drones. A un lado de Peter Parker, se ve el cuerpo de un hombre: camisa blanca, arremangada, con corbata negra.

El internet está pidiendo a gritos que ese sujeto sea Matthew Murdock (Daredevil) aunque la única evidencia, y ni siquiera es certera, es que las manos que se ven en el tráiler, se parecen mucho a las del actor Charlie Cox que interpreta a este personaje.

Considerando que en Spider-Man: No Way Home aparecerá Doctor Octopus interprertado por Alfred Molina, todo puede pasar con Matthew Murdock. O mejor dicho, no sería una locura. También hay destellos de que podrían aparecer The Sinister 6, este grupo comandado por Doc Ock y en el que podría estar Green Goblin, Electro, Sandman, Lizard y Vulture con los actores Willem Dafoe, Jaime Foxx y más.