2020 de lecturas: Estos son los mejores libros que Elvis Liceaga nos recomendó en #SopitasXAireLibre

Durante este pandémico año, la gente buscó cualquier tipo de pasatiempo para sobrellevar de la mejor manera la cuarentena. Algunos se acercaron a las plataformas de streaming, otros se decantaron por los videojuegos y unos cuantos más aprovecharon para hacer rutinas de ejercicio en casa. Sin embargo, nada como un buen libro para liberarnos del encierro.

Una buena lectura es capaz de transportarnos a un plano diferente, lejos de la pesadumbre de estos complicados meses. Agarrar un libro, desde luego, debió resultarle terapéutico a muchas personas que en algún momento de la pandemia resintieron los estragos de la situación actual.

En Sopitas.com tuvimos la oportunidad en este 2020 de recomendar algunos textos de la mano de la querida Elvis Liceaga. La experta en literatura se unió a #SopitasXAireLibre (en el 105.3 de FM) con increíbles recomendaciones de lectura a lo largo del año y claro que nos dejó un buen compendio de material. Por ello, queremos echarle un vistazo a algunos de esos libros que la rifada Elvis puso en nuestro radar y que si no has leído, no debes dejarlos pasar.

‘El Tiempo Regalado. Un ensayo sobre la espera’

La vida por sí misma en un constante proceso de espera. Esta idea adquiere una nueva dimensión si la vemos desde la perspectiva del interminable aislamiento al que nos hemos sometido con tal de preservar nuestra salud y la de nuestros allegado. Retomar la vida cotidiana como era antes -si es que eso es posible- es entonces uno de esos procesos de espera y habrá que ser pacientes (y responsables) con ello.

La periodista alemana Andrea Köhler no se enfoca en el periodo de cuarentena en este extraordinario ensayo literario. Ella va más allá para desenmarañar uno de los aspectos más básicos y fundamentales de la vida: la espera. En este libro, la escritora ofrece una visión de lo ineludibles pero necesarios que son los momentos de espera en el desarrollo del individuo. Este libro, sin duda, te ayudará a valorar esos instante en los que debes ser contemplativo.

‘Lo Que No Aprendí’

Las relaciones familiares son complicadas y los recuerdos eventualmente se pueden tornar turbios. Con todo ello a cuestas, siempre tendremos momentos de lucidez para enmarcar y habrá lecciones que no aprenderemos del todo. Algo así nos Margarita García Robayo en su libro Lo Que No Aprendí.

En este libro, la autora colombiana nos muestra la historia de Catalina, una joven que mantiene una tensa relación familiar con sus hermanas que la ignoran, su enérgica y explosiva madre, y su desentendido hermano menor. Su padre, por otro lado, es un hombre diferente a su familia, bondadoso y de buenas costumbres. Con el paso del tiempo, la protagonista nos invita a reflexionar sobre los recuerdos, aunque ella no lo haga precisamente así.

‘Desierto Sonoro’

La inocencia e imaginación de los niños es más basta de lo que usualmente creemos. La mente de un menor es capaz de crear historias y visiones metafísicas desde diferentes aristas como no tenemos idea. La escritora Valeria Luiselli nos lo demuestra así en Desierto Sonoro, su tercera novela.

El libro de Luiselli desarrolla la historia de un matrimonio deteriorado, ambos documentalistas, que viaja a lo largo y ancho de Estados Unidos junto a sus dos hijos. En su proyecto, el esposo recaba información sobre el último grupo de apaches en rendirse al poder militar de aquel país; la mujer cubre a un séquito de menores inmigrantes que viajan del sur del continente en busca de una oportunidad en la frontera sur estadounidense.

Mientras viajan a través del desierto, los hijos de la pareja escuchan las historias, los hechos, los datos y otros detalles del trabajo de sus padres. La imaginación de estos pequeños lo hará entrelazar ambas situaciones para ofrecernos un relato peculiar y entretenido sobre dos conflictos de suma relevancia social.

‘Brujas’

En un momento donde la lucha social de la comunidad LGBT y la lucha feminista ganan espacio de reconocimiento al ojo público, el libro Brujas de Brenda Lozano llega para mostrarnos, con cierto tinte periodístico, un relato necesario e imprescindible.

La historia comienza con el asesinato de Paloma, conocida antes como Gaspar. Como Gaspar, esta persona era un curandero en un pueblo muxe que aceptó su sexualidad y se convirtió en Paloma. Ella decide dejar la purificación en favor de sus instintos humanos como el amor y la carnalidad. Por eso, se vuelve mentora de Feliciana, quien ahora es la curandera del lugar.

Paloma es asesinada y el desafortunado suceso es cubierto por la periodista Zoé, quien recurre a Feliciana para recabar testimonios. Feliciana le cuenta todo sobre su propia vida, sobre paloma, sobre su trabajo como curandera y a través de estas declaraciones, Zoé construirá -o reconstruirá- su propia vida.

‘Mirarse de Frente’

De vez en cuando, a las personas les viene bien hacer un ejercicio retrospectivo de sus propias vidas. En el caso de Vivian Gornick, este ejercicio sirve para relatar aquellos momentos de su juventud y entrada a la vida adulta en las que fue testigo de las injusticias sociales, laborales y las desigualdades de su época (comprendida entre

Con el libro Mirarse de Frente, la autora estadounidense revive su época como camarera en la zona montañosa de The Catskills en Nueva York así como su llegada a diversas universidades de su país para fungir como profesora. A través de estos relatos, Gornick nos acerca a los conflictos de clase y los problemas de discriminación de género en los ambientes profesionales y sociales de la vida contemporánea.

Ya estamos en #SopitasXAireLibre 105.3FM, con Elvis Liceaga (@shubidubi) con sus buenas recomendaciones en ‘Libros para el Fin de Semana’: ‘Mirarse de frente’, de Vivian Gornick 📚 pic.twitter.com/1ME4sbp5z2 — Sopitas (@sopitas) February 14, 2020

‘De Vidas Ajenas’

“En este libro se habla de la vida y la muerte, de la enfermedad, de la pobreza extrema, de la justicia y, sobre todo, del amor. Todo lo que se dice en él es cierto”. Este fue uno de los enunciados finales con los que Emmanuel Carrère presentó De Vidas Ajenas en su edición francesa original.

El escritor francés entrega una novela de no-ficción capaz de conmover a la más dura de las personas en un relato sobre la vida y el acercamiento a la muerte de maneras distintas: una en medio del tsunami que devastó Sri Lanka en en 2004 y una más íntima relacionada con el cáncer. Este libro, desde luego, hace una inspección mínimamente biográfica del autor en favor de darle visibilidad a quienes realmente sienten en carne y hueso las experiencias señaladas anteriormente.

‘Ansibles, Perfiladores y Otras Máquinas del Ingenio’

La Ciudad de México se convierte en el espacio definitivo donde conoceremos 10 relatos ‘futurísticos’ (aunque no tan alejados de nuestra actualidad) de varias mujeres quienes a través de diferente objetos tecnológicos nos dan un indicio de cómo la misma tecnología -valga la redundancia- se convierte en un vínculo que condiciona cada vez más las relaciones humanas.

Y es que este es un libro de Andrea Chapela no solo convergen las dificultades de las relaciones interpersonales. La escritora nos comparte una serie de historias de ciencia ficción (incluso una de ellas involucra un viaje al espacio) que a más de uno lo hará cuestionarse sobre si la comunicación y el entendimiento entre dos personas pierde valor en estos tiempos donde el contacto llega a limitarse a través de una pantalla de celular.

‘No es un Río’

La escritora argentina Selva Almada termina con su libro No es un Río la llamada ‘Trilogía de Varones’ que inició en 2012 con El Viento que Arrasa y Ladrilleros (2013). En esta ocasión, Selva nos ofrece una novela donde la amistad, el conflicto y los recuerdos son el arma sustancial de la trama.

Enero y el Negro llevan de pesca a Tilo, hijo adolescente de su difunto amigo Eusebio, a un viejo río cerca del lugar donde viven. Tras cosechar el alimento del día, se disponen a pasar el rato entablando una plática sobre sus viejas aventuras, sus seres queridos y su vida. A través de la plática comienzan a aparecer los fantasmas del pasado para atormentarlos y confundirlos respecto al presente. Ahí, el factor de la nostalgia impactará duro en el lector como lo hace en los protagonistas

‘Mi Año de Descanso y Relajación’

Este libro es otro de los que serán una especie de guía -según interprete el lector- para aquellos que se han guardado en sus casas durante la cuarentena. La novelista estadounidense Ottesa Moshfegh se adentra en los aspectos existencialista de algo tan simple como quedarse encerrado en una habitación.

Con Mi Año de Descanso y Relajación, Ottesa nos transporta a la Manhattan del año 2000 en plena entrada al nuevo milenio. Este barrio de Nueva York es conocido en la novela como el ‘epicentro de la neurosis’ de la nueva época, así que la protagonista decide encerrarse en su habitación con fármacos y con el incipiente objetivo de solo dormir y ver películas.

Ahí radica la fuerza de esta lectura. Moshfegh cuenta su historia desde el encierro infligido por cuenta propia debido al ambiente de incertidumbre que la época le provoca. ¿Les suena parecido? Una lectura obligada en estos tiempos de aislamiento.

‘Vámonos (para Poder Volver)’

Jeff Tweedy es sin duda uno de los músicos estadounidenses más relevantes del rock alternativo de la década de los 90. En medio de una época dominada en su primera mitad por el grunge y en la segunda por el britpop, Jeff se hizo un nombre lejos de esos estilos musicales con sus proyectos Uncle Tupelo y posteriormente con Wilco.

Con Vámonos (para Poder Volver), Tweedy realiza un ejercicio biográfico lleno de nostalgia, humor, anécdotas de antología en el que cuenta cómo fue su acercamiento con la música, cómo cimentaba a sus amistades a través del gusto musical, el melancólico recuerdo de sus visitas a las viejas tiendas de disco y su consecución como parte de los dos grupos con los que se ganó un nombre en la industria alternativa. Sin duda, un libro para aquellos que aman el documentalismo musical.