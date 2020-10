¿Por qué MIDE Digital es la plataforma ideal para aprender de economía en tiempos de crisis?

#AdoptaUnMuseo es una iniciativa de sopitas.com en conjunto con algunos recintos como el MIDE, Museo Interactivo de Economía para recuperar su valor en medio de una pandemia.

Desde que comenzó el confinamiento, nos llenamos de información por todas partes. Así que seguramente te has topado con muchas fake news: si no es el líquido de la rodilla, leemos que la cuarentena es inútil, que no existe la pandemia y que todo es producto de una conspiración internacional que atiende una agenda… mejor pregúntenle a Paty Navidad.

Lo cierto es que esta pandemia llegó para causar un impacto mucho mayor de lo que hasta ahora creemos, y así es como nuestras opciones de información se multiplicaron por millones. Hay tantas páginas, tantas publicaciones, tantos tuits, stories y memes que, con toda seguridad, se han propagado más rápido que este famoso (y, en ocasiones, mortal) virus.

MIDE Digital

Pero en medio del caos, es claro que necesitamos navegar con cuidado y entender de mejor forma cómo funciona nuestro mundo, especialmente cuando estamos tan preocupados por la crisis económica que, al final, le hace agujeros a nuestros bolsillos.

Obviamente, lo mejor es que visites el MIDE, Museo Interactivo de Economía, pero como no siempre se puede, aquí te damos una muy buena opción para que evitemos el famoso estado de “cero varo”.

En abril de este año, poco después de la pandemia, nació MIDE Digital que, como su nombre lo indica, es un museo online que diseñó el equipo del MIDE para que todas las personas, aunque estuvieran lejos, pudieran tener acceso a contenidos, juegos y apps para todos los gustos, necesidades y deseos.

Hay una sección para familias (no es necesario que tu familia sea de dos, o de tres, o de una persona). El caso es aprender y divertirse. También hay una sección para quienes estamos trabajando desde casa con consejos prácticos de cómo organizar tus gastos, cómo organizar tu trabajo y hasta prevenir el desgano (no te hagas, a todos nos ha pasado) y fomentar la creatividad.

¿Una playlist llena de economía?

MIDE Digital tiene un espacio para entender la economía al día. Ahí encontrarás información económica pero sin tecnicismos. Es decir, es una sección en donde puedes entender de economía sin saber de economía… Cuando accedes a “Emprende”, descubres varias cosas interesantes como tips para emprender o para ayudarte a salvar tu negocio, algunas ideas para hacer un nuevo negocio y hasta cómo crear música… ¡música y economía!

De verdad no hay nada mejor que tener a la mano un buen playlist para acompañarte mientras piensas esa idea brillante que cambiará al mundo. Lo más interesante es que es una recopilación de músicos emprendedores que también están intentando evolucionar en épocas de crisis.

Para oír y ver a los expertos hablando nuestro idioma, puedes entrar a “Academia MIDE” en donde también hay recursos para profesores de todos los niveles educativos. Y al final, pero no lo último, entra a “Experimenta” y vas a encontrar (hay más en camino):

El link para descargar la app “Huella de plástico” que debes usar para que las tortugas no anden con popotes ensartados en la nariz o que las ballenas mueran por intoxicación de plásticos que en algún momento usaste y desechaste sin pensar que irían a parar tan lejos. Disculpen la honestidad…

La otra app, “Smart Plan”, es para ayudarte con esa idea de emprendimiento que te hace ruido en la cabeza y que no te deja dormir porque sabes que lo harías muy bien. Tiene lo que necesitas para dejar de alucinar y ponerte a trabajar en serio. Si quieres entretenerte, hay unos quizzes también que te pondrán al día.

¿Hay algo en tu vida que no tiene que ver con economía?

Lo de hoy es el mundo digital. La mayoría de las industrias le están apostando a lo virtual porque aquí es donde se encuentran las posibilidades para hacer preguntas y responderlas en un mundo interconectado.

En una página como MIDE Digital, encuentras cosas que son útiles y que te dan la oportunidad de pensar las cosas con una visión diferente. Y si aún tienes dudas de la validez o utilidad de un espacio como este, te retamos a pensar qué hay en tu vida que no tenga que ver con la economía… y no te resistirás.

Así que ve pensando, porque en una próxima entrega del MIDE en #AdoptaUnMuseo, te vamos a preguntar a ver si es cierto que ya fuiste al Museo Interactivo de Economía o le entraste al MIDE Digital.

Por cierto. La entrada a MIDE Digital no tiene costo y puedes llegar sin haberte peinado… es más, en pijama estarás más que [email protected] para entrarle a la economía. Éntrale al MIDE Digital en el siguiente ENLACE.

También puedes leer: EL MIDE TRAE 2 EXPOSICIONES QUE DEBES VER: ‘IMPACTO DE LO INVISIBLE’ E ‘HISTORIAS DE ORO Y PLATA’

Ubicación y horarios del MIDE

El MIDE, Museo Interactivo de Economía se encuentra en Tacuba 17 en el Centro Histórico. Después de un periodo inactivo por la crisis sanitaria, logró abrir sus puertas para continuar con sus distintas actividades, además de servir como un espacio de conversaciones que no podemos perder de vista, sobre todo durante un periodo de incertidumbre como el que vivimos.

Los horarios son los siguientes:

Martes – domingo

11:00 am – 5:00 pm

Para más información sobre horarios, visitas guiadas, colecciones, exposiciones actuales y próximas, y más, accede a este ENLACE.