Myst, Glitch y Selego: Las plataformas de streaming de animación, terror y cine independiente

Cuando se anuncia la llegada de una nueva plataforma de streaming, es inevitable pensar que es demasiado. Y está bien. El mercado parece estar saturado con ofertas que comparten algunos títulos mientras otros logran sacar contenidos originales. Aquí estamos para contarles sobre la llegada de tres nuevas plataformas…

Pero antes de que peguen el grito en el cielo, han de saber que se trata de espacios bastante interesantes que manejan una curaduría muy similar a la de Mubi. En pocas palabras, no se basan en el algoritmo, sino en recomendaciones hechas por otras y otros usuarios que comparten gustos similares a los tuyos.

Ahora, vamos por partes y les contaremos de Myst, Glitch y Selego, las cuales te sumarán a una comunidad de cinéfilos que siguen la animación, el terror (el verdadero) y algunos títulos independientes que por fin llegan a una plataforma. Y no sólo hablamos de cine o series, sino de podcast y hasta audiolibros. Vamos por partes.

Myst

Sabemos que aquí hay un montón de fans del terror. Hace rato nos armamos un listado con algunas de las mejores películas de terror del siglo XXI, AQUÍ se los dejamos, y nos hicieron buenas recomendaciones. Por eso creemos que la plataforma de Myst es perfecta para las y los lectores.

En Myst hay algunos clásicos como Hellraiser de 1987 y algunas partes de A Talk with Hitchcock de la década de los 60. Pero en realidad, el catálogo se enfoca en producciones de suspenso, terror y misterio del siglo XXI con directores como Cronenberg, Schiller, Nick Murphy y Paul Verhoeven. También échenle un ojo a los audiolibros que están disponibles.

Hellraiser de Clive Barker

Donnie Darko de Richard Kelly

Hunger de Steven Hentges

The Devil’s Knot de Ian Abé

The Control de Eric Schiller

Before the Devil Knows You’re Dead de Sidney Lumet

¿De a cuánto o cómo?

Mensual: 59 pesos mexicanos

Anual: 29 pesos mexicanos al mes

Glitch

En Glitch encontrarán un montón de títulos animados que no apuntan, necesariamente, a audiencias infantiles. Hay producciones nacionales, latinoamericanas e internacionales que han detsacado en distintos festivlaes alrededor del mundo. Por ejemplo, está la cinta mexicana La casa triste de Sofía Carrillo, una de las aprendices de Guillermo del Toro.

También está el cortometraje Genius Loci de Merigeau, el cual formó parte de nuestra selección de Noches en corto (AQUÍ la nota) a partir de su nominación a los premios Oscar se este 2021.

Carried Away de Etienne Fagnère

La casa triste de Sofía Carrillo

Genius Loci de Adrien Merigeau

Sunday Lunch de Céline Devaux

Tram de Michaela Pavlátová

A Robot Is a Robot de Emil Friis Ernst

Entre las películas disponibles está Ana y Bruno de Carlos Carrera con otas producciones de alto perfil que repetimos, no están pensadas para un público infantil, sino uno más adulto que incluso le guste el terror y el misterio. Acá les dejamos algunos títulos que pueden encontrar:

Alter Egos de Laurence Green

The Tower de Mats Grorud

Phantom Boy de Jean-Loup Felicioli

¿De a cuánto o cómo?

Mensual: 59 pesos mexicanos

Anual: 29 pesos mexicanos al mes

Selego

En cuanto a Selego, su catálogo está lleno de producciones independientes que van desde Terrence Malick y Bruno Dumont, hasta Amber Tamblyn con Píntalo de negro. Entre los autores de audiolibros están Oscar Wilde, Jane Austin, Kate Devorak y más. Acá les dejamos una pequeña selección de filmes para que se den una idea.

El despertar de las hormigas de Antonella Sudasassi (AQUÍ nuestra reseña)

Blade of the Immortal de Takashi Miike

Shooting Dogs de Michael Caton-Jones

Post Mortem de Pablo Larraín

Maps to the Stars de David Cronenberg

I Am Slave de Gabriel Range

¿De a cuánto o cómo?

Mensual: 59 pesos mexicanos

Anual: 29 pesos mexicanos al mes