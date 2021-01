¡Netflix confirma el elenco de ‘The Sandman’, la nueva serie de DC!

Apenas vamos a terminar el primer mes del año y las plataformas de streaming se están volando la barda anunciando un montón de producciones espectaculares. Durante todos estos meses de cuarentena, estos servicios nos han hecho el paro estrenando series y películas para maratonear como se debe. Pero hablando específicamente de Netflix, nos acaba de sorprender anunciando información importante sobre un nuevo proyecto llamado The Sandman.

Desde hace varios años, el gigante del streaming reveló que llevaría esta historia a su catálogo, la cual se basa en los cómics de DC creados por el escritor Neil Gaiman. Sin embargo, desde entonces se guardaron muy bien algunos detalles un tanto inquietantes, como los actores que le darían vida a todos estos personajes que aunque no tienen nada que ver con los superhéroes, son sumamente fascinantes.

Netflix anunció el cast completito de ‘The Sandman’

Este 28 de enero para sorpresa de muchos y a través de su cuenta de Twitter, Netflix por fin soltó la sopa y confirmó el elenco completito de The Sandman. Y agárrense porque hay nombres importantes empezando por el protagonista, el Señor del Sueño Morfeo, el cual interpretará el actor británico, Tom Sturridge. Por otro lado, Gwendoline Christie –nuestra querida Brienne de Tarth de Game of Thrones– se unirá a él como Lucifer, gobernante del infierno.

Pero ella no es la única de la serie de HBO que aparecerá en este proyecto. Charles Dance (o deberíamos llamarlo Tywin Lannister) le dará vida a Roderick Burgess, el Mago Supremo de la Orden de los Antiguos Misterios. Junto a ellos también hay otros rostros conocidos como Vivienne Acheampong (The Witches), Boyd Holbrook (Logan, The Predator), Asim Chaudhry (Black Mirror: Bandersnatch) y Sanjeev Bhaskar (Yesterday).

It Begins… TOM STURRIDGE is DREAM, Lord of the Dreaming. (1/6) https://t.co/pd8MQtWppD pic.twitter.com/Eb0hsgKoiM — NX (@NXOnNetflix) January 28, 2021

También se hablaba de que en una de esas, Taron Egerton –que interpretó de manera fenomenal a Elton John en Rocketman– podría unirse al elenco para mostrarnos una nueva versión de John Constantine. Sin embargo, el propio Neil Gaiman ha dicho que no será el caso y que IMDb está confundiendo a la gente, ya que él tiene crédito por ponerle la voz a este personajazo en el audiolibro, pero nada que que ver con la serie.

¿De qué va esta serie?

Por ahora no hay una fecha de estreno oficial para el live action de The Sandman. Pero de acuerdo con Nerdist, esta es la sinópsis oficial de la serie, la cual muestra un panorama muy general de lo que veremos en pantalla: