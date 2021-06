Érase una vez una plataforma de streaming llamada Netflix. Los encargados del contenido estaban en busca de una producción que equiparara el éxito de Game of Thrones de HBO, uno de sus rivales más fuertes. Por lo que decidieron, de manera estratégica, comprar los derechos de una icónica saga literaria y de videojuegos europea: The Witcher.

Después de una producción en la que se invirtieron entre 70 y 80 millones de dólares (casi 10 millones por episodio), Netflix liberó a finales de 2019 la primera temporada que resultó en uno de los éxitos más grandes al ser la segunda serie más vista en la plataforma en toda su historia (la primera es Bridgerton, otra adaptación) con 76 millones de viewers. AQUÍ puedes ver las películas más vistas en Netflix.

¿Cuál sería el destino de Geralt of Rivia con esos números? Una segunda temporada de The Witcher que se pronostica será más exitosa que la primera entrega y de la que –al fin– tenemos el primer teaser que nos da cuenta que la cosa se va a poner más intensa de lo que esperamos.

The Witcher 2

Como sabemos, Henry Cavill es Geralt de Rivia, un hechicero que se dedica a cazar monstruos a lo largo del Continente. En distintas líneas del tiempo, vemos cómo Geralt se involucra con una de las hechiceras más poderosas del lugar, Yennefer of Vengerberg, al mismo tiempo que se une con la princesa Cirilla de Cintra.

En febrero de 2020 comenzó el rodaje de la segunda temporada de The Witcher. Sin embargo, con el inicio de la pandemia, la producción se detuvo un buen rato y se retomó en la segunda mitad del año pasado. Esto sólo se tradujo en un retraso en la fecha de estreno.

Pero ahora, durante la #GeekedWeek, se revelaron noticias de esta entrega. Y primero les queremos contar del avance que Netflix soltó donde vemos a Cirilla tomando la posisión que le pertenece y forjando si destino como la líder de Cintra. Sin embargo, lo que más nos llamó la atención es que anunciaron un WitcherCon…

WitcherCon

Netflix anunció un evento virtual programado para el 9 de julio de 2021 que tendrá el nombre de WitcherCon. Aquí, como les contamos, se revelarán los detalles más importantes de la segunda entrega como la fecha de estreno, y algunos adelantos tanto de la serie como de la franquicia de videojuegos.

Habrá adelantos exclusivos que sólo se podrán ver en este evento, juegos interactivos para los espectadores y detalles de la producción detrás de la serie, y de los videojuegos CD PROJEKT RED como el The Witcher: Monster Slayer. También hablarán de Nightmare of the Wolf, la versión anime de este universo.

¿Cómo y dónde? WitcherCon estará disponible en Twitch y YouTube, y arrancará a las 12 pm, hora de la Ciudad de México, el 9 de julio. Una segunda oportunidad de ver el evento se realizará en estos mismos canales pero a las 8 pm.

¿En qué nos quedamos?

La primera temporada de The Witcher terminó con la Batalla de Sodden Hill en la que el ejército de Nilfgaard se enfrentan a aquellos hechiceros que pretenden mantener el equilibrio en el mundo. Al verse en medio de la derrota, Yennefer libera su caos, todos sus poderes, y termina con el ejército enemigo, pero Geralt cree que ella ha muerto.

Así es como Cirilla y Geralt se encuentran, comenzando un nuevo viaje que será la premisa de esta segunda parte que nos tiene a todos emocionados y con las expectativas en las nubes. ¿Qué pasará con Yennefer?, ¿cuándo veremos los poderes de Ciri?, ¿y cómo se ha organizado el Continente después de la invasión de los nilfgaardianos en la masacre de Cintra?

