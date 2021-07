Un relato metafísico: Entrevista con Gael García Bernal por ‘Old’ de M. Night Shyamalan

Old de M. Night Shyamalan se encuentra en cartelera.

Imaginen que van de vacaciones a un “paraíso”. Un destino con el que han soñado durante un tiempo para relajarse, pasar tiempo en familia, disfrutar del sol, de la arena, de una playa perfecta. Pero en un lugar de encontrar paz, llegan a un infierno en el que el tiempo lo tienen contado y sus cuerpos se deterioran en cuestión de horas, sino es que días. No hay escapatoria.

Eso es justamente lo que sucede en Old, la más reciente película de M. Night Shyamalan con el protagónico deVicky Krieps, Alex Wolff, Thomasin McKenzie y Gael García Bernal, con quien tuvimos la oportunidad de platicar sobre este “relato metafísico” que juega con un montón de elementos narrativos. Acá les dejamos nuestra entrevista completa:

Old

Old es una adaptación de la novela gráfica francesa titulada Sandcastle y escrita por Pierre Oscar Levy y el ilustrador Frederik Peeters. Este título llegó a manos de Shyamalan como un regalo del día del padre de parte de sus hijas. Al momento de leerlo, el director quedó abrumado con la historia de un grupo de personas que durante su estancia en una playa, comienzan a envejecer en cuestión de horas.

En Old conocemos a la familia Capa conformada por Guy y Prisca junto a sus dos [email protected] pequeñ@s. Ellos están de viaje y deciden dar un paseo en una playa privada junto a otras dos familias. En cuestión de horas, comienzan a notar una serie de eventos extraños en los que sus cuerpos comienzan a sucumbir ante el tiempo. En otras palabras, comienzan a envejecer en minutos lo que debiera ser en años.

No hay una explicación lógica, y la manera en que actúan los personajes tampoco obedece a una lógica en la que tu cuerpo y tu mente comienzan a presentar “fallas”: somos más lentos, nos olvidamos de las cosas, nuestros sentidos se pierden o bien, comenzamos a reconocer algunas sensaciones que llegan con el tiempo.

Todo gira alrededor del tiempo, algo que no podemos controlar y al que le negamos nuestra comprensión, así como aceptar que nuestra existencia depende de él. ¿Qué sucede, entonces, cuando el tiempo no respeta su paso y termina con [email protected] antes? Y ojo, no se relaciona con el destino ni lo que debiera o podría ser, sino con el simple hecho de que pasa de una manera. ¿Qué sucede cuando se altera, en qué nos convierte?

Todas estas preguntas, y muchas más sobre la percepción el tiempo, incluso lo que implica envejecer, se presentan en Old (AQUÍ les dejamos el primer tráiler). Y justo platicamos con Gael García Bernal, quien da vida a Guy, sobre estos temas y muchos más.