‘Only Murders in the Building’: Entrevista con Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short

Existe toda una comunidad alrededor del mundo obsesionada con el true crime. No sólo son las antologías de ficción (quizá el primer paso a este mundo), sino un montón de producciones y contenidos relacionados como películas, series, libros, podcasts y foros en redes sociales digitales.

Hace falta echarse un clavado por encima en Reddit para encontrar cientos de miles de “detectives” que se encuentran activos investigando casos sin resolver de todo el mundo. Hay series basadas en casos reales de personas que lograron dar con pistas importantes o criminales a partir de su obsesión con el tema.

Ejemplos de true crime

Michelle McNamara es uno de los mejores ejemplos. Una escritora que mantuvo vivo el caso de un que estuvo bajo la sombra durante más de 30 años. El famoso “The Golden State Killer”, bautizado así por ella, y quien fuera responsable de 13 asesinatos y decenas de violaciones en la década de los 70 y 80. McNamara fundó un blog llamado True Crime Diaries donde se comunicaba con gente interesada en ella para dar con el asesino. AQUÍ la noticia de su arresto.

Les va otro ejemplo. Toda una comunidad que nació en Facebook, se horrorizó cuando un sujeto comenzó a subir videos a internet donde asesinaba gatitos de formas burtales y crueles. Sin conocerse, sin haberse reunido una sola vez en persona, descubrieron sus planes de asesinar a una persona (el video de Jun Lin siendo asesinado también se trepó en la red). Sus investigaciones dieron la verdadera identidad del asesino: Luka Magnotta.

El caso de la desaparición de Elisa Lam en el Cecil Hotel, llevó a miles de personas a la ciudad de Los Ángeles para internetar resolver el crimen cuando a dos meses de su desaparición, encontraron el cuerpo de la víctima en uno de los tinacos de agua del hotel. ¿Cómo logró acceder a al azotea?, ¿por qué estaba desnuda?, ¿quién cerró la tapa? AQUÍ todo el caso de Elisa Lam.

Esos tres ejemplos son algunos de los más populares, y la comunidad obsesionada con casos sin resolver ha ido creciendo conform más análisis y contenidos surgen del tema. Y ojo, no estamos juzgando a las personas que pasan sus tiempos libres investigando en foros para sacar pistas ocultas, sino que la realidad ha superado a la ficción al grado de que la ficción se ha servido de esta para contar historias.

¿Lo bueno? Que no siempre estas historias tienen que ser oscuras y trágicas (reconociendo, además, que la muerte de una persona bajo circunstancias extrañas es dolorsa en sí misma), a veces se les puede agregar un poco de humor. Y de eso se trata Only Murders in the Building, una serie de comedia escrita por Steve Martin que le da un giro de 180 grados a la obsesión por el true crime.

Only Murders in the Building

Only Murders in the Building es una serie original de hulu que llega a México a través del servicio de Star+ (AQUÍ lo que puedes ver). Aquí conocemos a Charles, un actor que vive de las regalías que le ofrecen las exitosas series policacas que protagonizó en su juventud. Charles vive en uno de estos fabulosos edificios en el Upper West Side de la ciudad de Nueva York.

Ahí también vive Oliver, un director de teatro musical que no ha tenido ni un éxito en años y prácticamente se encuentra en bancarrota. Mabel es una joven mujer que no sabemos a qué se dedica, pero vive en un apartamento prácticamente vacío que asegura le perteneció a su tía.

Una noche, un joven aparece asesinado en uno de los departamentos del edificio, por lo que los residentes deben salir y volver hasta que la policía haya recogido evidencias. En un restaurante de la zona, atascado por la cantidad de residentes que buscaron un lugar de espera, se encuentran Charles, Oliver y Mabel unidos por su amor a un podcast de true crime. Su obsesión por develar quién es el asesino en la ficción, los une en la realidad para descubrir quién asesinó a la víctima de su edificio.

La policía dice que se trata de un suicidio, pero los misterios que cada uno encierra desencadenan una serie de acontecimientos que los llevan a descubirir que este sujeto no se quitó la vida, sino se la arrebataron… y esos mismos misterios nos dicen que incluso, cualquiera de ellos tres podría ser el asesino.

Nuestra entrevista con el elenco

A propósito de su estreno, tuvimos la oportunidad de platicar con los creadores y protagonistas de Only Murders in the Building. Cada factor que aparece en la serie (con episodios de 30 minutos) es determinante para seguir la historia, lo que la convierte en una genialidad en términos de comedia: Nueva York, el edificio, la profesión de sus protagoniostas, su edad…

Como les contamos, Steve Martin es el creador de la serie, y se unió a Martin Short para producirla. Desde que se anunció la serie, se reveló muy poco del plot (y no esperábamos menos al tratarse de una historia de misterio), por lo que quisimos irnos al princpio de todo al preguntarle a Steve Martin de dónde surgió la idea y esos detalles importantes.

Steve Martin: En realidad yo viví en uno de estos edificios. Así que supongo, en Nueva York, creo que subconscientemente lo había estado construyendo… Hay mucha intriga en un lugar donde hay muchas entradas y salidas, empleados que entran y salen, y gente viviendo ahí de todo tipo de clase social. Me sugirieron que debía escribir algo para algunos actores mayores, y esto surgió en mi cabeza porque es como una fábrica contenida de drama. Iba a ser para tres hombres mayores y después Martin sugirió “Nosotros somos viejos, no podemos hacerlo” y cambió cuando Selena se incorporó. Conoces esas balanzas… esta es una balanza con tres partes y tienes las tres partes en un buen balance, tres vías… Esa es una contradicción lógica, pero no importa.

Los tres personajes principales son fascinantes. Pero si alguno debría ocupar el centro de la historia, es Mabel interpretado por Selena Gomez. Algo sensacional en Only Murders in the Building es que juega con dos conceptos que sirven para introducir a los personajes. El primero es que cada persona es un misterio, como Charles, Oliver y los espectadores. Y el segundo es algo que es diferente: ciertas personas, como Mabel, están hechas de misterios y secretos.

Selena Gomez: Desde el inicio puedes ver que ella está cargando con mucho. Una vez que terminas el primer episodio, se introduce una historia completamente diferente conmigo. Entonces pasé un gran momento y también fue un reto poder balancear eso. La pasé increíble.

La dinámica entre los personajes es divertida porque siempre ocultan algo. Lo que nos hace pensar, como parte de la audiencia, que están ocultando algo que de alguna manera los liga con el crimen del edificio. Por lo que le quisimos preguntar a Martin Short, quien da vida a Oliver, desde su perspectiva por qué sus personajes creen que mienten todo el tiempo o si ocultar algo (a alguien que acabas de conocer) realmente representa una especie de enagño.

Martin Short: Creo que si conoces a alguien, no revelas tu vida personal pues lo acabas de conocer. Creo que un mentiroso es alguien que simplemente miente y hiere severamente a la gente. Steve Martin: O miente para conseguir una ventaja. Pienso en algo como “Sí, ¡vamos a tratarte muy bien en este programa!, ¡Ven, te vamos a tratar muy bien!”.

“Es más fácil averiguar los secretos de alguien más”

El personaje de Charles es el que mantiene ese justo balance del que Steve Martin nos hablaba en un principio. Al final de uno de los primeros tres episodios, dice algo muy interesante como “Es más fácil averiguar los secretos de alguien más, que lidiar con los tuyos” y esa es la esencia de Only Murders in the Building. Estos personajes siempre están tratando de conectar con alguien más porque necesitan una persona que los escuche, alguien con quién compartir sus historias,

Steve Martin: Creo que eso es absolutamente cierto. Es fácil decir cosas como, “Es más fácil descubrir los secretos de alguien más que compartir los tuyos”, pero no estoy seguro de si Charles tiene muchos secretos, probablemente está nervioso y como dices, tengo problemas conociendo gente, soy terrible en las primeras cita. Pero lo dice explícitamente. Otra gente tiene cosas ocultas, cosas que los podrían avergonzar en su vida personal… Sería algo que la gente diría de “Tú hiciste esto” y todo tu cuerpo se calienta, tu cara se pone roja y quieres morir. No creo que… “No mentirás” no es uno de los 10 mandamientos. Mentir es parte de la vida diaria y depende del contexto para determinar si es malo, Por ejemplo, si traicionas a alguien es malo. Martin Short: ¿Pero si alguien usa un traje horrendo, que lo hace ver horrible y le dices “Oye, luces fantástico”? Steve Martin: Yo tengo una política, si alguien se acerca y me dice un cumplido, inmediatamente sé que significa lo opuesto como, “Oye, vi tu programa, fue muy bueno”. Es mentira.

Nueva York juega una parte crucial en la historia y el misterio. Un lugar enorme y caótica, fascinante y peligrosa. Por lo que les quisimos preguntar si Only Murders in the Building podría llevarse a cabo fuera de aquí, y aprovechamos para invitarlos a la Ciudad de México a que tomaran varios misterios sin resolver de nuestra propia caótica capital.

Martin Short: No puedo hablar por las ciudades europeas, pero creo que podría suceder en cualquier ciudad porque en donde sea hay gente curiosa que está determinada a resolver un crímen que sucedió en su edificio. Creo que es algo universal. Steve Martin: Creo que Nueva York tiene esta personalidad y es conocida por el mundo. De verdad ayuda a la historia. Por ejemplo, si dijeras Denver, no sé si tendrías… y yo amo Denver, he ido un millón de veces, pero no tiene la misma personalidad. Martin Short: Pero y si dijera la Ciudad de México… Steve Martin: Sí, absolutamente. Podría ser.

Selena Gomez es fan del true crime…

A principios de 2020, Selena Gomez asitió a una convención de true crimen en Chicago conocida como CrimeCon donde pusieron a las y los asistentes a resolver un un crimen que se había quedado abierto desde hace décadas. Uno de los cold case más populares: Kurt Sova fue asesinado en 1981 y nunca se encontró a la persona responsable.

Selena es fan del true crime. Por lo que le quisimos preguntar si recuerda la primera historia que la impactó. Eea vez que vio las noticias o escuchó una historia que inmediatamente le hizo sentir la necesidad de saber qué hanía ocurrido y por qué.

Selena Gomez: No. Bueno, cuando era más jóven mi mamá veía ‘La ley y el orden’, recuerdo haber estado muy interesada en eso. Probablemente no debí de haberla visto, pero mi mamá siempre la veía y tenía 16 años, entonces crecimos juntas.

Y al final, decidimos preguntarles si creeían que podrían ayudar a resolver un crimen como el que se ve en Only Murders in the Building.